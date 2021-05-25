Moby Reprise (p) 2021

О ткрывающая плейлист композиция в оригинале успела многим набить оскомину. Новая версия взята из альбома Moby «Reprise», выпущенного лейблом Deutsche Grammophon — старейшей звукозаписывающей компанией, основанной изобретателем граммофона и шеллачных пластинок Эмилем Берлинером в конце XIX века. Долгие годы лейбл специализировался на выпуске прекрасно записанной классической музыки. Жёлто-чёрное лого на пластинках — стопроцентный знак качества материала. Но в последние годы политика импринта качнулась в сторону экспериментов с электроникой. Под узнаваемым стикером свои работы выпустили гуру детройтского техно Карл Крейг, итальянский минимал-техно дуэт Tale of Us и другие.



Не упустил шанса и Moby, представивший свои главные хиты в оркестровых аранжировках. Подчеркну, что на «Reprise» собраны не ремиксы, а, скорее, реворки известных треков, сделанные при участии Будапештского художественного оркестра и мощного состава музыкантов, среди которых Грегори Портер, Минди Джонс и Марк Ланеган. Пластинку очень ждали, она мигом стала хитом продаж – однако, некоторые фэны убеждены, что итог не оправдал авансов. От комментариев воздержусь, просто не могу выключить ностальгию по работе за диджейским пультом на славных вечеринках в Творческой гостиной КемГУ и театре «Ложа», где альбом Moby «Play» был нов, свеж и жизненно необходим. Moby feat. Gregory Porter & Amythyst Kiah - Natural Blues

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London Grammar California Soil (p) 2021

Н е только члены королевской семьи отдают дань уважения своей бывшей заокеанской колонии, но и музыканты тоже. Примеров множество. На этот раз об Америке задумались London Grammar. «California Soil» даже завершается практически гимном, который так и называется «America». Главная изюминка трио, на мой взгляд – впечатляющие сила и диапазон вокала Ханы Рид. Глядя на фото этой хрупкой светловолосой девушки, даже сразу и не поверишь, что она способна так круто голосить. В остальном музыканты London Grammar склонны предаваться философии, размышлять в текстах о проблемах, страхах и переживаниях людей. Хана Рид перед выходом пластинки сказала, что это будет их самое оптимистичное высказывание. Так на деле и оказалось. Неторопливый и красивый инди-дрим-поп здесь местами эффектно ускоряется, превращая пару треков в абсолютные беспроигрышные хиты. Ещё Хана добавляет, цитирую: «На новом альбоме я попыталась направить свой личный хаос во что-то позитивное и мощное». Получилось супер. London Grammar - Lose Your Head

London Grammar - How Does It Feel

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Julien Baker Little Oblivions (p) 2021

J ulien Baker родилась в колыбели блюза, городе Мемфисе (штат Теннесси). Начав с тонкого и хрупкого сонграйтерского инди-фолка и попав в расширенный хит-парад журнала Billboard, на своей третьей пластинке «Маленькие Забвения» певица решила заявить о себе в полный голос. Диск вышел на авторитетном лейбле Matador Records. Посильную помощь Джулиен не в первый раз оказала коллега по цеху и единомышленник, сонграйтерша Phoebe Bridgers. Уделив больше внимания разнообразию аранжировок, мисс Бейкер в лучших местах пластинки увеличивает мощь и громкость своих баллад, используя гитары и ритм-секцию, одновременно мягко подстилая звук клавишных. Вяло зарождающаяся песня, таким образом, буквально на лету обретает силу. Молниеносный процесс превращения гусеницы в бабочку. Жаль, не во всех случаях. О чём же поёт этот голосок? В частности, о пьянстве, депрессии и воображаемой дуэли с самим собой в квадрате ринга. Julien Baker - Hardline

Julien Baker - Ringside

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Н а главной странице сайта Dubioza Kollektiv его участники предстают в образе хулиганствующих флибустьеров, одновременно напрашиваясь на сравнения с героями фильмов о пиратах Карибского моря и участниками славной ирландской алко-фолк-панк-формации The Pogues. Был период, когда балканская музыка в её различных формах звучала на «ТСЛ» довольно часто. Наряду с такими неоспоримыми артистами, как Борис Ковач, в плейлисты попадал даже неоднозначный Shantel.



Место рождения сегодняшних героев — Босния и Герцеговина. Именно там почти 20 лет несколько друзей, увлечённых регги, решили создать группу. Dubioza Kollektiv успели поработать с Fun-Da-Mental, что, по всей видимости укрепило их в эклектичном взгляде на свою музыку. Неукротимая энергетика в данном случае заваривается на основе регги, панка, ска, электроники различных субжанров и хип-хопа. Прошлогодний альбом банды носит актуальное название «#fakenews» и записан он при участии весьма именитых гостей. В первом из треков, представленных в плейлисте фигурирует ни кто иной, как Ману Чао. Кроме этого, боснийцам помогли мексиканцы Los De Abajo, ветеран ямайской музыки Earl Sixteen и другие. Dubioza Kollektiv - Cross the Line

Dubioza Kollektiv - Space Song

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Russian Girlfriends In the Parlance of Our Times (p) 2019

М имо такого названия группы любопытствующему меломану пройти непросто. Квартет Russian Girlfriends базируется в городе Альбукерке, где происходили события культового сериала «Во все тяжкие». Их пока последняя пластинка получила название «На языке нашего времени». Видимо, на границе с Мексикой изъясняться американцам принято именно так. Источником вдохновения для «Русских Подруг» стали коллективы вроде Bad Religion, только наши герои местами доводят свой скоростной панк совсем уж до брутального уровня. Имеется также трек с интригующим названием «Марк Нопфлер — мой моральный компас». Russian Girlfriends - Antidote

Russian Girlfriends - Mark Knopfler Is My Moral Compass

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В завершение сегодняшнего выпуска погрузимся в очень интересный эксперимент, предпринятый участниками нью-йоркского дуэта Soundwalk Collective и культовой фигурой современной музыки – певицей и поэтессой Патти Смит. На сегодняшний день этот творческий союз успел завершить концептуальный триптих «The Perfect Vision». Метод Soundwalk Collective заключается в исследовании звукового пространства с точки зрения антропологии и этнографии. Как правило, им удаётся вовлечь в процесс авторитетных артистов. Цикл «The Perfect Vision» создавался вместе с Патти Смит и посвящен трём французским поэтам, в своё время покинувшим родину с целью поиска новых смыслов и самопознания.



Сегодня мы знакомимся с пластинкой «Mummer`s Love», рассказывающей об Артюре Рембо, убежавшем в конце XIX века из западного стагнирующего (по его мнению) общества в африканский город Харар — центр суфизма. Альбом соткан из сделанных в Эфиопии полевых записей, студийных опытов со звуком и чтения Патти Смит стихов Рембо, местами состоящего из зацикленного повторения одной и той же фразы.



Если погрузиться в «Mummer`s Love», ни на что не отвлекаясь, можно запросто впасть в состояние гипнотического транса и дойти до границы духовного перерождения и психологической трансформации. В данном случае уместно порекомендовать одноименную с нашей программой книгу швейцарского писателя Мартина Сутера. Soundwalk Collective with Patti Smith - Eternity

Soundwalk Collective with Patti Smith - Sensation

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