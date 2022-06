ихаэль Ротер, один из первых участников Kraftwerk и создатель культовой краут-рок группы Neu! на своём новом альбоме объединил усилия с итальянской вокалисткой и электронщицей Витторией Маккабруни. Диск вышел 21 января и получил название «As Long As The Light». Скажу честно, на данный момент это лучший релиз 2022-го из тех, что уже довелось послушать. Изысканное погружение в вакуум эмбиент-техно с то пульсирующим, то застывающим микробитом, узнаваемым гитарным почерком немецкого ветерана и красивыми вокальными вкраплениями в исполнении Виттории. Очень круто.

естая студийная работа ирландской певицы Имельды Мэй, к сожалению, состоит не только из таких замечательных песен, как вкрадчивый и безупречно красивый нуар-джазовый, одноимённый пластинке, оупенер. В данном случае есть он – и есть всё остальное. За свою карьеру Имельда успела побывать в роли восходящей звезды рокабилли и поработать со знаменитым продюсером Ти-Боуном Бёрнеттом, записывая куда менее весёлый материал. На выпущенном культовым лейблом Decca Records «11 Past The Hour» певица старается заигрывать с разными стилями. От поп-рока до блюза и даже намёка на инди. В этом ей помогают, в частности, легендарный гитарист Ронни Вуд и Майлз Кейн из The Last Shadow Puppets. Отдельных слов заслуживает томная обложка альбома, на которой Имельда косплеит известный снимок британской фотомодели Патти Бойд, экс-супруги Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона.