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ихаэль Ротер, один из первых участников Kraftwerk и создатель культовой краут-рок группы Neu! на своём новом альбоме объединил усилия с итальянской вокалисткой и электронщицей Витторией Маккабруни. Диск вышел 21 января и получил название «As Long As The Light». Скажу честно, на данный момент это лучший релиз 2022-го из тех, что уже довелось послушать. Изысканное погружение в вакуум эмбиент-техно с то пульсирующим, то застывающим микробитом, узнаваемым гитарным почерком немецкого ветерана и красивыми вокальными вкраплениями в исполнении Виттории. Очень круто.
естая студийная работа ирландской певицы Имельды Мэй, к сожалению, состоит не только из таких замечательных песен, как вкрадчивый и безупречно красивый нуар-джазовый, одноимённый пластинке, оупенер. В данном случае есть он – и есть всё остальное. За свою карьеру Имельда успела побывать в роли восходящей звезды рокабилли и поработать со знаменитым продюсером Ти-Боуном Бёрнеттом, записывая куда менее весёлый материал. На выпущенном культовым лейблом Decca Records «11 Past The Hour» певица старается заигрывать с разными стилями. От поп-рока до блюза и даже намёка на инди. В этом ей помогают, в частности, легендарный гитарист Ронни Вуд и Майлз Кейн из The Last Shadow Puppets. Отдельных слов заслуживает томная обложка альбома, на которой Имельда косплеит известный снимок британской фотомодели Патти Бойд, экс-супруги Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона.
вот и пришли плохие новости в международном масштабе» – такой своевременной фразой отрывается очередная пластинка Asian Dub Foundation. Напомню, что не теряющая энергетики и не собирающаяся отказываться от своих антиглобалистских убеждений ячейка образовалась в 1993 году на организованных в Англии воркшопах для азиатской молодёжи. Благое, как выяснилось, дело. Теперь познакомившиеся там выходцы из Индии и Пакистана яростно призывают свою новую родину к перезагрузке, отвешивая музыкальных тумаков некомпетентным политикам, допустившим брексит, расизму, двойным стандартам и много чему ещё – попутно выражая обеспокоенность загрязнением планеты. Сами авторы характеризуют «Access Denied» как лавину дикого джангла, оркестрового драм-н-бейса, индо-рагга-даба и воинственно-лирического саундклика.
Всё, что говорят участники Asian Dub Foundation о составляющих своей музыки, справедливо. Добавлю пару слов об обязательной с некоторых пор флейте, дико фуззующих гитарах и влиянии южноазиатского фолка. Мне кажется, что «Access Denied» – самая интересная и цельная пластинка группы, не распадающаяся на яркие и проходные треки, как бывало. Изначально диск был издан лейблом «X-Ray Productions» в 2020-м, а годом позже вышло переиздание на двойном виниле, снабжённое бонус-треками. Активисты привлекли к работе целую группу сочувствующих музыкантов, художников и агитаторов, а в одном из треков использована та самая речь Греты Тунберг в ООН. Asian Dub Foundation – люди, которым не всё равно, что будет с нашим миром, во всех смыслах. Самое главное, что они не бояться говорить о том, что думают, и делают это довольно громко.
ффектный (по замыслу) трибьют одной из самых знаковых пластинок в истории рок-музыки. Той самой, про которую, по легенде, Брайан Ино сказал примерно следующее: «В момент выхода её плохо покупали, но тот, кто это сделал, основал собственную группу». Сейчас выпущенный в 1967 году лонгплей The Velvet Underground & Nico, с растиражированным рисунком Энди Уорхола — суперобязательный must-have для коллекции практически любого меломана. Прошлогодний реверанс пластинке получил название по одной из песен «I`ll Be Your Mirror». Здесь, в строгом соответствии с оригинальным треклистом, исполнены все 11 композиций. Компания подобралась соответствующая, но, на мой взгляд, результат получился не таким впечатляющим, как список работавших над его достижением имён.
Like Trains образовались почти 20 лет назад в мрачноватом индустриальном английском городе Лидсе. Причём, в первый период своего существования название коллектива писалось слитно: первая буква прописная, а остальные – заглавные. Теперь это три отдельных слова, «всё как у людей». Мрачность места обитания естественно отразилась и на музыке. Изначально I Like Trains исполняли хмурый пост-рок, а ныне, подкорректировав вывеску, рубят минорный и крайне убедительный пост-панк. Вокалист Дэвид Мартин не поёт и даже не проговаривает, а буквально вдалбливает тексты собственного сочинения в неокрепшие умы и видавшие виды сознания. «Kompromat» нещадно критикует популизм, манипулирование людьми и мир, погрязший в постправде.
719-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 29.03.2022 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 29.03.2022 г.
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