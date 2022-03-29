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    Michael Rother, Vittoria Maccabruni

    As Long As The Light

    (p) 2022
    М

    ихаэль Ротер, один из первых участников Kraftwerk и создатель культовой краут-рок группы Neu! на своём новом альбоме объединил усилия с итальянской вокалисткой и электронщицей Витторией Маккабруни. Диск вышел 21 января и получил название «As Long As The Light». Скажу честно, на данный момент это лучший релиз 2022-го из тех, что уже довелось послушать. Изысканное погружение в вакуум эмбиент-техно с то пульсирующим, то застывающим микробитом, узнаваемым гитарным почерком немецкого ветерана и красивыми вокальными вкраплениями в исполнении Виттории. Очень круто. 

    Imelda May

    11 Past The Hour

    (p) 2021
    Ш

    естая студийная работа ирландской певицы Имельды Мэй, к сожалению, состоит не только из таких замечательных песен, как вкрадчивый и безупречно красивый нуар-джазовый, одноимённый пластинке, оупенер. В данном случае есть он – и есть всё остальное. За свою карьеру Имельда успела побывать в роли восходящей звезды рокабилли и поработать со знаменитым продюсером Ти-Боуном Бёрнеттом, записывая куда менее весёлый материал. На выпущенном культовым лейблом Decca Records «11 Past The Hour» певица старается заигрывать с разными стилями. От поп-рока до блюза и даже намёка на инди. В этом ей помогают, в частности, легендарный гитарист Ронни Вуд и Майлз Кейн из The Last Shadow Puppets. Отдельных слов заслуживает томная обложка альбома, на которой Имельда косплеит известный снимок британской фотомодели Патти Бойд, экс-супруги Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона.

    Asian Dub Foundation

    Access Denied

    (p) 2021
    «А

    вот и пришли плохие новости в международном масштабе» – такой своевременной фразой отрывается очередная пластинка Asian Dub Foundation. Напомню, что не теряющая энергетики и не собирающаяся отказываться от своих антиглобалистских убеждений ячейка образовалась в 1993 году на организованных в Англии воркшопах для азиатской молодёжи. Благое, как выяснилось, дело. Теперь познакомившиеся там выходцы из Индии и Пакистана яростно призывают свою новую родину к перезагрузке, отвешивая музыкальных тумаков некомпетентным политикам, допустившим брексит, расизму, двойным стандартам и много чему ещё – попутно выражая обеспокоенность загрязнением планеты. Сами авторы характеризуют «Access Denied» как лавину дикого джангла, оркестрового драм-н-бейса, индо-рагга-даба и воинственно-лирического саундклика.

    Всё, что говорят участники Asian Dub Foundation о составляющих своей музыки, справедливо. Добавлю пару слов об обязательной с некоторых пор флейте, дико фуззующих гитарах и влиянии южноазиатского фолка. Мне кажется, что «Access Denied» – самая интересная и цельная пластинка группы, не распадающаяся на яркие и проходные треки, как бывало. Изначально диск был издан лейблом «X-Ray Productions» в 2020-м, а годом позже вышло переиздание на двойном виниле, снабжённое бонус-треками. Активисты привлекли к работе целую группу сочувствующих музыкантов, художников и агитаторов, а в одном из треков использована та самая речь Греты Тунберг в ООН. Asian Dub Foundation – люди, которым не всё равно, что будет с нашим миром, во всех смыслах. Самое главное, что они не бояться говорить о том, что думают, и делают это довольно громко.

    I`ll Be Your Mirror: A Tribute to The Velvet Underground & Nico

    (p) 2021
    Э

    ффектный (по замыслу) трибьют одной из самых знаковых пластинок в истории рок-музыки. Той самой, про которую, по легенде, Брайан Ино сказал примерно следующее: «В момент выхода её плохо покупали, но тот, кто это сделал, основал собственную группу». Сейчас выпущенный в 1967 году лонгплей The Velvet Underground & Nico, с растиражированным рисунком Энди Уорхола — суперобязательный must-have для коллекции практически любого меломана. Прошлогодний реверанс пластинке получил название по одной из песен «I`ll Be Your Mirror». Здесь, в строгом соответствии с оригинальным треклистом, исполнены все 11 композиций. Компания подобралась соответствующая, но, на мой взгляд, результат получился не таким впечатляющим, как список работавших над его достижением имён.

    I Like Trains

    Kompromat

    (p) 2020
    I

    Like Trains образовались почти 20 лет назад в мрачноватом индустриальном английском городе Лидсе. Причём, в первый период своего существования название коллектива писалось слитно: первая буква прописная, а остальные – заглавные. Теперь это три отдельных слова, «всё как у людей». Мрачность места обитания естественно отразилась и на музыке. Изначально I Like Trains исполняли хмурый пост-рок, а ныне, подкорректировав вывеску, рубят минорный и крайне убедительный пост-панк. Вокалист Дэвид Мартин не поёт и даже не проговаривает, а буквально вдалбливает тексты собственного сочинения в неокрепшие умы и видавшие виды сознания. «Kompromat» нещадно критикует популизм, манипулирование людьми и мир, погрязший в постправде.

    Плейлист №719

    719-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 29.03.2022 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.

    1. I Like Trains - A Steady Hand
    2. I Like Trains - Desire is a Mess
    3. Imelda May - 11 Past The Hour
    4. Imelda May feat. Miles Kane - What We Did In The Dark
    5. Asian Dub Foundation - Stealing the Future
    6. Asian Dub Foundation - Access Denied
    7. Asian Dub Foundation - Youthquake Part 1, Greta Speaks
    8. Michael Rother, Vittoria Maccabruni - Exp. 1
    9. Michael Rother, Vittoria Maccabruni - You Look at Me
    10. Matt Berninger - I’m Waiting For The Man
    11. St. Vincent - All Tomorrow`s Parties

    Максим Горданов, 29.03.2022 г.

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