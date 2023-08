К

ак вы наверняка знаете, существует достаточно много лейблов, специализирующихся на поиске и издании всевозможных архивных и часто весьма экзотических редкостей. За что им большое спасибо: всегда приятно расширить собственный меломанский кругозор. Сегодня познакомимся с классным релизом от сиэттлского импринта Light In The Attic.



Каталог лейбла достаточно разнообразен. Здесь есть и молодые исполнители, и архивные записи таких артистов как Джейн Биркин или Бэтти Дэвис. Но ещё одним направлением деятельности стало то, о чём говорилось выше. Благодаря стараниям лейбла многие, в частности, узнали о японской музыке 1980-х годов. Тогда страна восходящего солнца переживала период стремительного экономического (и не только) развития. Light In The Attic выпустили сборники эмбиента и нью-эйджа; АОР, буги и такого специфически японского направления как сити-поп (не путать с синти-попом). Но самая любопытная, на мой взгляд, компиляция получила название Somewhere Between: Mutant Pop, Electronic Minimalism & Shadow Sounds of Japan 1980–1988. Согласитесь, заинтриговала уже сама вывеска. Материал нисколько не подводит.



Ценность пластинки заключается сразу в нескольких аспектах. Во-первых, большая часть этой музыки никогда не издавалась за пределами Японии. Во-вторых, она документирует как раз тот период, когда в стране стали появляться маленькие независимые лейблы, синоним настоящей творческой свободы и смелых экспериментов буквально для всех. Наличие крутой студии и хоть какого-то бюджета было желательным, но второстепенным. Третья важная составляющая — спектр стилей: андеграундная электроника, минимализм, вполне себе поп-музыка, ориентирующаяся на известные западные тренды, постиндустриальные вкрапления, специфические звуки и гармонии, не поддающиеся категоризации. Одним словом — must have.