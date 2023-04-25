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    dEUS

    How To Replace It

    (p) 2023
    Н

    овый, отменный альбом ветеранов бельгийской независимой сцены dEUS. Родина коллектива – город Антверпен, там группа образовалась в далёком 1991 году. С тех пор она обрела весомый авторитет и уважение в секторе «альтернативного рока». Такое словосочетание может показаться архаичным, но в данном случае так и есть. dEUS – заслуженные деятели данного направления, вновь подтвердившие класс восьмым студийным лонгплеем. Про подобное всегда очень хочется сказать что-то вроде ворчливого «сейчас так не делают, смотрите и учитесь». Ведомый Томом Барманом квинтет никогда так долго не молчал: новой пластинки пришлось ждать почти 11 лет. Возможно поэтому она открывается одноимённой пьесой с маршево-ритуальными барабанами, словно возвещающими о приближении чего-то значимого. Сила dEUS как носителей определённого культурного кода не в пресном повторении пройденного, а в способности выглядеть свежо и актуально, опираясь на то, что подпитывало музыкантов на протяжении более чем тридцатилетней истории. Здесь и пост-панк, и арт-рок, и наследие Сержа Генсбура, и лёгкое заигрывание с мейнстримовыми клише. Главное, как круто и мастерски это исполнено. Одновременно с ностальгией и новизной, абсолютно без потери почерка.

    Daughter

    Stereo Mind Game

    (p) 2023
    А

    нгличане Daughter, как и первые герои сегодняшнего выпуска, взяли довольно продолжительную паузу и готовили новый релиз в течение семи лет, отвлёкшись лишь на написание саундтрека к видеоигре. «Stereo Mind Game» своей светлой грустью идеально вписывается в историческую специфику выпускающего лейбла 4AD. Альбом красиво распускается: как цветок, выросший на почве инди-фолка, мягкого шугейза и меланхоличного дрим-попа. Интонации вокалистки Елены Тонры просто созданы для подобного сочетания. Daughter, всегда сохранявшие настрой на поиск новых музыкальных оттенков, на этот раз добавили чуть больше электроники и прибегли к услугам британского же струнного оркестра 12 Ensemble. Одной из основных тем пластинки стал океан, как символ разобщения влюблённой Елены и её романтического героя из Калифорнии. Прямо «Юнона и Авось-2».

    ConkahGood

    Poverty Side Ah Mind

    (EP) 2023
    Н

    есмотря на то, что автор обосновался в Лейпциге, корни у него марокканские. Что добавляет определённой изюминки вполне традиционному регги, взятому за основу: как по части вокала, так и аранжировок. ConkahGood не просто певец, но также художник и композитор, опирающийся на традиционную музыку своей исторической родины. Открывается мини-альбом программной вещью «Country Road» – по словам автора, «гимном для тех, кто сталкивается с трудностями и борьбой на жизненном пути». Всё это не понаслышке знакомо и ему самому.

    Somewhere Between: Mutant Pop, Electronic Minimalism & Shadow Sounds of Japan 1980—1988

    (p) 2020
    К

    ак вы наверняка знаете, существует достаточно много лейблов, специализирующихся на поиске и издании всевозможных архивных и часто весьма экзотических редкостей. За что им большое спасибо: всегда приятно расширить собственный меломанский кругозор. Сегодня познакомимся с классным релизом от сиэттлского импринта Light In The Attic.

    Каталог лейбла достаточно разнообразен. Здесь есть и молодые исполнители, и архивные записи таких артистов как Джейн Биркин или Бэтти Дэвис. Но ещё одним направлением деятельности стало то, о чём говорилось выше. Благодаря стараниям лейбла многие, в частности, узнали о японской музыке 1980-х годов. Тогда страна восходящего солнца переживала период стремительного экономического (и не только) развития. Light In The Attic выпустили сборники эмбиента и нью-эйджа; АОР, буги и такого специфически японского направления как сити-поп (не путать с синти-попом). Но самая любопытная, на мой взгляд, компиляция получила название Somewhere Between: Mutant Pop, Electronic Minimalism & Shadow Sounds of Japan 1980–1988. Согласитесь, заинтриговала уже сама вывеска. Материал нисколько не подводит.

    Ценность пластинки заключается сразу в нескольких аспектах. Во-первых, большая часть этой музыки никогда не издавалась за пределами Японии. Во-вторых, она документирует как раз тот период, когда в стране стали появляться маленькие независимые лейблы, синоним настоящей творческой свободы и смелых экспериментов буквально для всех. Наличие крутой студии и хоть какого-то бюджета было желательным, но второстепенным. Третья важная составляющая — спектр стилей: андеграундная электроника, минимализм, вполне себе поп-музыка, ориентирующаяся на известные западные тренды, постиндустриальные вкрапления, специфические звуки и гармонии, не поддающиеся категоризации. Одним словом — must have.

    Плейлист №737

    737-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 25.04.2023 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.

    1. dEUS - How To Replace It
    2. dEUS - 1989
    3. Daughter - Dandelion
    4. Daughter - Neptune
    5. ConkahGood - Marbles in the Ghetto
    6. ConkahGood - Poverty Side Ah Mind
    7. Mishio Ogawa - Hikari no Ito Kin no Ito
    8. R.N.A-ORGANISM - Weimar 22
    9. Mammy - Mizu no Naka no Himitsu
    10. Sonoko - Wedding with God (A Nijinski)

    Максим Горданов, 25.04.2023 г.

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