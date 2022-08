частники бэнда из Стокгольма дружат ещё со школы и давно решили когда-нибудь стать музыкантами. Что в итоге и произошло почти 20 лет назад. Исполняют жители шведской столицы цепкий и отточенный за годы существования коллектива инди-поп. Характерно, что фирменного, слегка мистического, загадочного скандинавского нуара в их творчестве нет и в помине. Ну, с другой стороны, не всем же идти дорогой Fever Ray или Darkness Falls. А вот название шестого лонгплея «House» транслирует известный стереотип о лаконичности, изяществе, строгости и простоте северного быта. Примерно такая же у них и музыка. Квартет с каждой пластинкой заметно эволюционирует, и данный лонгплей демонстрирует движение от синти-попа в сторону новой волны и романтического пост-панка. Местами шведы звучат в точности как ростовчане Motorama. Более того, даже голос одного из вокалистов Shout Out Louds сильно напоминает манеру Владислава Паршина.

ритано-американский проект SPC ECO (Space Echo) придумал экс-участник группы Curve Дин Гарсия, пригласивший на роль вокалистки свою дочь Роуз Берлин. Почти за все инструменты Гарсия отвечает сам, но не отказывается от помощи целого сонма коллег, в разное время помогавших дуэту в многочисленных записях. Среди таковых известный продюсер Алан Молдер, работавший с The Jesus and Mary Chain, Interpol, Arctic Monkeys и другими. Space Echo и правда довольно плодовиты. Только за последние полтора года они уже успели выпустить несколько синглов и EP. Но в фокусе нашего внимания сегодня лонгплей 2020 года «June». Конёк музыкантов — первоклассный гибрид шугейза, дрим-попа и трип-хопа. Тревожный, чуть отстранённый и магнетический. Что-то подобное когда-то делала группа Bowery Electric.

а ямайском экваторе нас поджидает влиятельный и разносторонний экспериментатор-визионёр Jah Wobble. Не так давно он был «лунным гостем» с фанк-альбомом, но несмотря на интерес к различным стилям, любовь к риддимам — его главная страсть. На этот раз Мастер решил реконструировать и перезаписать в дабовых версиях треки культового диска группы Public Image Ltd 1979 года «Metal Box».



Пластинка так и называется: «Metal Box — Rebuilt in Dub». Выпущена она лос-анджелесским независимым лейблом Cleopatra, и хочется надеяться, качество издания не уступает оригиналу. Напомню, что второй альбом Public Image Ltd выходил в двух вариантах — упакованный в круглую металлическую канистру с логотипом группы (отсюда и «Metal Box»), а затем в обычном формате под говорящим названием «Second Edition». Сильно повлиявший на многих релиз стал одним из главных шагов увлекательного и судьбоносного процесса трансформации панка в пост-панк. Слушая новые, круто записанные и качающие версии Уоббла, воображение само невольно дорисовывает вокальные партии Джонни Роттена. Любопытная иная форма жизни нетленного материала.