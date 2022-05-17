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    Shout Out Louds

    House

    (p) 2022
    У

    частники бэнда из Стокгольма дружат ещё со школы и давно решили когда-нибудь стать музыкантами. Что в итоге и произошло почти 20 лет назад. Исполняют жители шведской столицы цепкий и отточенный за годы существования коллектива инди-поп. Характерно, что фирменного, слегка мистического, загадочного скандинавского нуара в их творчестве нет и в помине. Ну, с другой стороны, не всем же идти дорогой Fever Ray или Darkness Falls. А вот название шестого лонгплея «House» транслирует известный стереотип о лаконичности, изяществе, строгости и простоте северного быта. Примерно такая же у них и музыка. Квартет с каждой пластинкой заметно эволюционирует, и данный лонгплей демонстрирует движение от синти-попа в сторону новой волны и романтического пост-панка. Местами шведы звучат в точности как ростовчане Motorama. Более того, даже голос одного из вокалистов Shout Out Louds сильно напоминает манеру Владислава Паршина.

    SPC ECO

    June

    (p) 2020
    Б

    ритано-американский проект SPC ECO (Space Echo) придумал экс-участник группы Curve Дин Гарсия, пригласивший на роль вокалистки свою дочь Роуз Берлин. Почти за все инструменты Гарсия отвечает сам, но не отказывается от помощи целого сонма коллег, в разное время помогавших дуэту в многочисленных записях. Среди таковых известный продюсер Алан Молдер, работавший с The Jesus and Mary Chain, Interpol, Arctic Monkeys и другими.

    Space Echo и правда довольно плодовиты. Только за последние полтора года они уже успели выпустить несколько синглов и EP. Но в фокусе нашего внимания сегодня лонгплей 2020 года «June». Конёк музыкантов — первоклассный гибрид шугейза, дрим-попа и трип-хопа. Тревожный, чуть отстранённый и магнетический. Что-то подобное когда-то делала группа Bowery Electric.

    Jah Wobble

    Metal Box — Rebuilt in Dub

    (p) 2021
    Н

    а ямайском экваторе нас поджидает влиятельный и разносторонний экспериментатор-визионёр Jah Wobble. Не так давно он был «лунным гостем» с фанк-альбомом, но несмотря на интерес к различным стилям, любовь к риддимам — его главная страсть. На этот раз Мастер решил реконструировать и перезаписать в дабовых версиях треки культового диска группы Public Image Ltd 1979 года «Metal Box».

    Пластинка так и называется: «Metal Box — Rebuilt in Dub». Выпущена она лос-анджелесским независимым лейблом Cleopatra, и хочется надеяться, качество издания не уступает оригиналу. Напомню, что второй альбом Public Image Ltd выходил в двух вариантах — упакованный в круглую металлическую канистру с логотипом группы (отсюда и «Metal Box»), а затем в обычном формате под говорящим названием «Second Edition». Сильно повлиявший на многих релиз стал одним из главных шагов увлекательного и судьбоносного процесса трансформации панка в пост-панк. Слушая новые, круто записанные и качающие версии Уоббла, воображение само невольно дорисовывает вокальные партии Джонни Роттена. Любопытная иная форма жизни нетленного материала.

    Night Glitter

    (p) 2020
    С

    ледующие участники нашего экскурса заявляют о себе так: «Мы — психоделическая, научно-фантастическая группа, рассказывающая о приключениях Принцессы Острого Меча, Безумного Учёного и Беспокойного Исследователя, пытающихся вернуться в космос после катастрофической аварии на Земле». Как на таких не обратить внимание?

    Одна из самых любимых и часто появляющихся на «ТСЛ» групп — нью-йоркский дуэт Thievery Corporation, проект корифеев даунтемпо Эрика Хилтона и Роба Гарзы. Воплощать задуманное им удаётся не в последнюю очередь благодаря приглашённым музыкантам и вокалистам. В частности, певицу Lou Lou уже давно можно считать полноправной участницей Thievery Corporation, но это не единственная область применения таланта вокалистки. Сегодня мы знакомимся с дебютным релизом её совместного с мультиинструменталистом Джоном Майклом Шопфом проекта Night Glitter. «Принцесса Острого Меча», видимо, и есть Lou Lou. Night Glitter изящно комбинируют кинематографичный ретро-поп, подзабытый easy-listening и downtempo. Я специально отобрал для плейлиста два максимально непохожих трека. Такое впечатление, что их исполняют разные коллективы.

    The Grid, Robert Fripp

    Leviathan

    (p) 2021
    П

    омимо создания легендарных King Crimson Роберт Фрипп давно и хорошо известен как придирчивый исследователь гитарного звука, превращаемого им (изначально) с помощью знаменитой «фриппертроники» в так называемые «саундскейпы» — бескрайние поля гитарного эмбиента. Сам автор неоднократно подчёркивал, что это лучший из известных ему способов наделать много шума, используя всего лишь один инструмент. Ещё в начале 1990-х гг. Фрипп работал с электронным проектом The Grid, созданным Ричардом Норрисом и коллегой Марка Алмонда по Soft Cell Дэйвом Боллом.

    Во время сессий тех лет была записана уйма материала, часть которого осталась неиспользованной. И вот The Grid на основе сохранившегося архива придумали альбом «Leviathan», обернув нескончаемые сольные дроун-коллажи Фриппа в электронную оболочку. Пластинка получила название в честь мифического кита – и вот что по этому поводу говорит Норрис: «Эти млекопитающие довольно загадочны. Их мозг огромен, и мы не совсем понимаем весь спектр подобных умственных способностей… На самом деле немного похоже на Роберта».

    Плейлист №721

    721-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 17.05.2022 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.

    1. Shout Out Louds - As Far Away As Possible
    2. Shout Out Louds - High As A Kite
    3. SPC ECO - Some Day
    4. SPC ECO - Across Your Heart
    5. Jah Wobble - Memories
    6. Jah Wobble - Graveyard
    7. Night Glitter - Transparency (La Transparence)
    8. Night Glitter - Hanging On A Dream
    9. The Grid, Robert Fripp - Loom
    10. The Grid, Robert Fripp - After The Rain

    Максим Горданов, 17.05.2022 г.

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