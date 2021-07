W

hite Lies существуют уже больше пятнадцати лет, но свою самую лучшую и пятую по счёту пластинку записали два года назад. Альбом, выпущенный известным инди-лейблом Play it Again, Sam продюсировал Эд Буллер, работавший с группой в самом начале их пути. Сохраняя верность ориентации на Joy Division, Echo & The Bunnymen и Ника Кейва, White Lies, ведомые баритоном Гарри Маквея, в то же время местами перемещаются в сектора синти-попа и даже, пусть и немного хмурого, но почти что диско. Мрачным классическим пост-панком «Five» точно не назовёшь.