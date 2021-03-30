Bicep Isles (p) 2021

М узыканты из Белфаста Мэтью Макбрайар и Эндрю Фергюсон снова появляются в нашей программе со своим проектом, названным в честь вдохновляющего образа Арнольда Шварценеггера – Bicep (т.е. бицепс). Вторая пластинка, выпущенная легендарной колыбелью правильной электронной музыки, лейблом Ninja Tune, получилась ещё лучше и изобретательнее первенца, не зря три года назад удостоенного многочисленных авансов. Называется она «Острова», и это образцовый пример студийного мастерства и филигранного сочетания стилей. Техно, хаус, итало-диско, даунтемпо, мягкий брейкбит и джангл, энигматические и ориентальные нити – всё здесь к месту. Выражение избитое, но диск реально воспринимается как глоток чистого воздуха, особенно, когда весна за окном с каждым днём расцветает всё сильнее. Под эту музыку, которая точно не надоест даже после десятого прослушивания, ты словно паришь на удивительном летательном аппарате над океаном, держа курс к тому самому Острову. В работе над альбомом Макбрайару и Фергюсону помогли вокалистки Clara La San и Julia Kent, а финальный трек шикарно, к слову, изданного двойного лонгплея, исполнен вместе с проектом Machina. Bicep - Cazenove

Bicep feat. Clara La San - Saku

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Markandeya Vision Dubs (p) 2021

M arkandeya — таково имя ведического мудреца, почитаемого во всех основных направлениях индуизма. Так же называется проект музыканта из Швеции, настоящее имя которого Маркус Берг (не путать с нападающим сборной этой скандинавской страны и футбольного клуба «Краснодар»). Маркус уже довольно долгое время проживает в Колумбии, где у него есть уютная студия в горной деревеньке. Там он придумывает и записывает свою музыку. Новый альбом Маркуса-Маркандейи называется «Vision Dubs». Диск появился в этом году и состоит из размеренных, медитативных и пьянящих от горного воздуха даб-зарисовок. Markandeya - Step into the Waters

Markandeya - The Self of Every I

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W hite Lies существуют уже больше пятнадцати лет, но свою самую лучшую и пятую по счёту пластинку записали два года назад. Альбом, выпущенный известным инди-лейблом Play it Again, Sam продюсировал Эд Буллер, работавший с группой в самом начале их пути. Сохраняя верность ориентации на Joy Division, Echo & The Bunnymen и Ника Кейва, White Lies, ведомые баритоном Гарри Маквея, в то же время местами перемещаются в сектора синти-попа и даже, пусть и немного хмурого, но почти что диско. Мрачным классическим пост-панком «Five» точно не назовёшь. White Lies - Hurt My Heart

White Lies - Believe It

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С озданный в Западном Йоркшире в 1980 году усилиями вокалиста, гитариста и главного идеолога Джастина Салливана коллектив до сих пор на плаву и пару лет назад выпустил свой пятнадцатый полноформатный альбом «From Here», записанный на норвежском острове Гиске. New Model Army на протяжении 40 лет сохраняют верность канону — не только в музыке, но и в концептуальности оформления обложек. Даже при беглом взгляде на полки профильных магазинов релизы группы угадываются безошибочно. Примерно то же самое и с содержанием. В известной мере простым, но надёжным и честным. Основной месседж (не нужно тупо сидеть на месте и не замечать происходящего вокруг, а, по возможности, бороться на всех фронтах) понятен и убедителен. «Я — тот, кто есть, и делаю то, что могу. Присоединяйся или отвали». New Model Army - The Weather

New Model Army - Where I Am

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Schnitt Wand (p) 2019

О тличный образец экспериментальной электроники от немецких музыкантов, назвавших свой проект Schnitt. Морис Иллнер и Маркус Крист базируются в немецком Аугсбурге, и два года назад у них вышел отличный альбом «Wand». Их метод чаще всего характеризуют как «звуковые инсталляции». Мориц, в основном, занимается сэмплированием и созданием основной ландшафтной саунд-канвы, а вот в арсенале Маркуса такие инструменты, как труба, бас-гларнет, флюгергорн, барабаны и т. д. Кропотливо и по-немецки выверенно конструируя композиции, Schnitt записали крутейший диск, сотканный из обрывков и лоскутов звуков разного индустриально-бытового происхождения, электроники, пост-рока и фрагментов музицирования Маркуса на всех перечисленных выше инструментах. По сути, получилось то, что называется minimal electronic meets jazz. Schnitt - Raus

Schnitt - Saum

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