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    Bicep

    Isles

    (p) 2021
    М

    узыканты из Белфаста Мэтью Макбрайар и Эндрю Фергюсон снова появляются в нашей программе со своим проектом, названным в честь вдохновляющего образа Арнольда Шварценеггера – Bicep (т.е. бицепс). Вторая пластинка, выпущенная легендарной колыбелью правильной электронной музыки, лейблом Ninja Tune, получилась ещё лучше и изобретательнее первенца, не зря три года назад удостоенного многочисленных авансов. Называется она «Острова», и это образцовый пример студийного мастерства и филигранного сочетания стилей. Техно, хаус, итало-диско, даунтемпо, мягкий брейкбит и джангл, энигматические и ориентальные нити – всё здесь к месту. Выражение избитое, но диск реально воспринимается как глоток чистого воздуха, особенно, когда весна за окном с каждым днём расцветает всё сильнее. Под эту музыку, которая точно не надоест даже после десятого прослушивания, ты словно паришь на удивительном летательном аппарате над океаном, держа курс к тому самому Острову. В работе над альбомом Макбрайару и Фергюсону помогли вокалистки Clara La San и Julia Kent, а финальный трек шикарно, к слову, изданного двойного лонгплея, исполнен вместе с проектом Machina.

    Markandeya

    Vision Dubs

    (p) 2021
    M

    arkandeya — таково имя ведического мудреца, почитаемого во всех основных направлениях индуизма. Так же называется проект музыканта из Швеции, настоящее имя которого Маркус Берг (не путать с нападающим сборной этой скандинавской страны и футбольного клуба «Краснодар»). Маркус уже довольно долгое время проживает в Колумбии, где у него есть уютная студия в горной деревеньке. Там он придумывает и записывает свою музыку. Новый альбом Маркуса-Маркандейи называется «Vision Dubs». Диск появился в этом году и состоит из размеренных, медитативных и пьянящих от горного воздуха даб-зарисовок.

    White Lies

    Five

    (p) 2019
    W

    hite Lies существуют уже больше пятнадцати лет, но свою самую лучшую и пятую по счёту пластинку записали два года назад. Альбом, выпущенный известным инди-лейблом Play it Again, Sam продюсировал Эд Буллер, работавший с группой в самом начале их пути. Сохраняя верность ориентации на Joy Division, Echo & The Bunnymen и Ника Кейва, White Lies, ведомые баритоном Гарри Маквея, в то же время местами перемещаются в сектора синти-попа и даже, пусть и немного хмурого, но почти что диско. Мрачным классическим пост-панком «Five» точно не назовёшь.

    New Model Army

    From Here

    (p) 2019
    С

    озданный в Западном Йоркшире в 1980 году усилиями вокалиста, гитариста и главного идеолога Джастина Салливана коллектив до сих пор на плаву и пару лет назад выпустил свой пятнадцатый полноформатный альбом «From Here», записанный на норвежском острове Гиске. New Model Army на протяжении 40 лет сохраняют верность канону — не только в музыке, но и в концептуальности оформления обложек. Даже при беглом взгляде на полки профильных магазинов релизы группы угадываются безошибочно. Примерно то же самое и с содержанием. В известной мере простым, но надёжным и честным. Основной месседж (не нужно тупо сидеть на месте и не замечать происходящего вокруг, а, по возможности, бороться на всех фронтах) понятен и убедителен. «Я — тот, кто есть, и делаю то, что могу. Присоединяйся или отвали».

    Schnitt

    Wand

    (p) 2019
    О

    тличный образец экспериментальной электроники от немецких музыкантов, назвавших свой проект Schnitt. Морис Иллнер и Маркус Крист базируются в немецком Аугсбурге, и два года назад у них вышел отличный альбом «Wand». Их метод чаще всего характеризуют как «звуковые инсталляции». Мориц, в основном, занимается сэмплированием и созданием основной ландшафтной саунд-канвы, а вот в арсенале Маркуса такие инструменты, как труба, бас-гларнет, флюгергорн, барабаны и т. д. Кропотливо и по-немецки выверенно конструируя композиции, Schnitt записали крутейший диск, сотканный из обрывков и лоскутов звуков разного индустриально-бытового происхождения, электроники, пост-рока и фрагментов музицирования Маркуса на всех перечисленных выше инструментах. По сути, получилось то, что называется minimal electronic meets jazz.

    Плейлист №704

    704-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 30.03.2021 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.

    1. Bicep - Cazenove
    2. Bicep feat. Clara La San - Saku
    3. Markandeya - Step into the Waters
    4. Markandeya - The Self of Every I
    5. White Lies - Hurt My Heart
    6. White Lies - Believe It
    7. New Model Army - The Weather
    8. New Model Army - Where I Am
    9. Schnitt - Raus
    10. Schnitt - Saum

    Максим Горданов, 30.03.2021 г.

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