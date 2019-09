лавной пластинкой выпуска станет дебютный одноимённый альбом канадской группы Tallies. Основали квартет певица Сара Коган и гитарист Дилан Фрэнклэнд. Ребята находятся под сильным влиянием великих и легендарных образований. В первую очередь, конечно, Cocteau Twins. Вокал Элизабет Фрэйзер, очевидно, служит путеводной звездой для Сары, только поёт она на обычном английском, а не на эльфийском наречии. Также в музыке Tallies заметны следы Lush, The Smiths и Camera Obscura. Набор повлиявших на канадскую четвёрку групп действительно хорош. Столь же замечателен и треклист их дебютной работы. Больше половины композиций отчаянно просились в этот выпуск программы. Пришлось ограничиться тремя. Дрим-поп и шугейз с каскадными гитарами, как вы, наверняка, успели заметить, стали основными компонентами фундамента музыки канадцев. Честно говоря, не припомню настолько мощного дебюта сразу с таким количеством классных влияний и трепетной, тщательной их реставрации. Эта пластинка точно заставит всех, у кого остались компакт-диски или винил перечисленных выше групп, немедленно их если не послушать, то, как минимум, подержать в руках. Чтобы как следует обдало бодрящей волной ностальгии. В то же время, Tallies не просто оживляют прошлое, но доказывают вневременной характер иных культурных пластов.

алее в нашей программе появится человек, которого называют одним из величайших поэтов своей страны. Ну и на самом деле, он олицетворение и (уж простите) настоящая живая легенда рок-музыки. Вот только название и стиль его относительно новой и очень мощной пластинки может сбить с толку. А о какой стране, собственно, речь? «Один из величайших сонграйтеров своей страны» родился 21 июня 1944 года в Лондоне. Однако в настоящее время он живёт по другую сторону океана и воспевает культуру иной страны. Послушав пару первых песен, можно подумать, что её исполняет стопроцентный американец, впитавший с детства кантри-фолк и всё прочее. Между тем, это легендарный Рэй Дэвис – тот самый человек, когда-то создавший невероятно влиятельную (причём, в основном, на британскую музыку) группу The Kinks. Целых десять лет от маэстро ничего не было слышно, а в 2017-м свет увидела эта работа под названием «Americana». Вместе с группой The Jayhawks Рэй Дэвис рисует свой образ Америки красками, близкими Тому Петти и Странствующим Уилбериз. Он вспоминает детство, когда восхищался вестернами и после этого впитывал заокеанскую культуру, отразившуюся и на музыке The Kinks. Альбом слушаешь, словно читаешь дневник человека, пересекающего в дилижансе целый континент. А поскольку Дэвис прекрасный поэт и мелодист, то и путешествие сие увлекательное и нескучное.