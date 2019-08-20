Г лавной пластинкой выпуска станет дебютный одноимённый альбом канадской группы Tallies. Основали квартет певица Сара Коган и гитарист Дилан Фрэнклэнд. Ребята находятся под сильным влиянием великих и легендарных образований. В первую очередь, конечно, Cocteau Twins. Вокал Элизабет Фрэйзер, очевидно, служит путеводной звездой для Сары, только поёт она на обычном английском, а не на эльфийском наречии. Также в музыке Tallies заметны следы Lush, The Smiths и Camera Obscura. Набор повлиявших на канадскую четвёрку групп действительно хорош. Столь же замечателен и треклист их дебютной работы. Больше половины композиций отчаянно просились в этот выпуск программы. Пришлось ограничиться тремя. Дрим-поп и шугейз с каскадными гитарами, как вы, наверняка, успели заметить, стали основными компонентами фундамента музыки канадцев. Честно говоря, не припомню настолько мощного дебюта сразу с таким количеством классных влияний и трепетной, тщательной их реставрации. Эта пластинка точно заставит всех, у кого остались компакт-диски или винил перечисленных выше групп, немедленно их если не послушать, то, как минимум, подержать в руках. Чтобы как следует обдало бодрящей волной ностальгии. В то же время, Tallies не просто оживляют прошлое, но доказывают вневременной характер иных культурных пластов. Tallies - Mother

Tallies - Not So Proud

Tallies - Beat the Heart

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Д алее в нашей программе появится человек, которого называют одним из величайших поэтов своей страны. Ну и на самом деле, он олицетворение и (уж простите) настоящая живая легенда рок-музыки. Вот только название и стиль его относительно новой и очень мощной пластинки может сбить с толку. А о какой стране, собственно, речь? «Один из величайших сонграйтеров своей страны» родился 21 июня 1944 года в Лондоне. Однако в настоящее время он живёт по другую сторону океана и воспевает культуру иной страны. Послушав пару первых песен, можно подумать, что её исполняет стопроцентный американец, впитавший с детства кантри-фолк и всё прочее. Между тем, это легендарный Рэй Дэвис – тот самый человек, когда-то создавший невероятно влиятельную (причём, в основном, на британскую музыку) группу The Kinks. Целых десять лет от маэстро ничего не было слышно, а в 2017-м свет увидела эта работа под названием «Americana». Вместе с группой The Jayhawks Рэй Дэвис рисует свой образ Америки красками, близкими Тому Петти и Странствующим Уилбериз. Он вспоминает детство, когда восхищался вестернами и после этого впитывал заокеанскую культуру, отразившуюся и на музыке The Kinks. Альбом слушаешь, словно читаешь дневник человека, пересекающего в дилижансе целый континент. А поскольку Дэвис прекрасный поэт и мелодист, то и путешествие сие увлекательное и нескучное. Ray Davies - Poetry

Ray Davies - A Place in Your Heart

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Celt Islam Sufi Dub (p) 2018

Р одина проекта Celt Islam – славный в плане музыкальных влияний и футбола британский город Манчестер. За проектом скрывается один создатель, но вживую на сцене Celt Islam превращаются в квинтет с двумя эмси, перкуссиями, индийской таблой и электрической скрипкой. По стилю это электро-даб с использованием частиц IDM, брейкбита, дабстепа, драм-н-басса и т. д. Сегодня мы знакомимся с треками из альбома, увидевшего свет в прошлом году и получившего название «Sufi Dub». Фишка Celt Islam, даже исходя из одного названия, в комбинировании западных и ближневосточных музыкальных влияний и в создании на их основе футуристического дабового конструкта. Celt Islam - Lantern of the Path

Celt Islam - Saracen

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Deerhoof Mountain Moves (p) 2017

О чень известный и заметный на инди-сцене коллектив из Сан-Франциско образовался в 1994 году, и вот только сейчас мы поговорим об их пока последнем, представляете, 14-м студийном альбоме! А на «ТСЛ» они впервые. Пластинка называется «Mountain Moves», и как уже отметили многие критики, это самая обаятельная работа коллектива. Во многом благодаря тому, что для записи были приглашены очень интересные вокалисты, здорово работающие на контрасте с манерой и без того колоритной вокалистки Deerhoof Satomi Matsuzaki. Мы послушаем трек с участием Хуаны Молины, но также хотелось бы отметить появление Летиции Садье, фронтвумен легендарной группы Stereolab. Кстати, именно на Stereolab калифорнийцы местами весьма похожи. Хотя аналогий предостаточно – ведь Deerhoof исполняют очень эклектичный арт-поп с разнообразными заимствованиями: от нойза до инди-рока. Deerhoof - Slow Motion Detonation

Deerhoof - Your Dystopic Creation Doesn’t Fear You

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В енесуэльский музыкант Alejandro Ghersi, известный под ником Arca, записал свой третий лонгплей, ставший одноимённым. Он давно уже перебрался в Лондон, где успел зарекомендовать себя как диджей, автор песен, продюсер и певец с довольно необычной манерой и нестандартным подходом к звуку. Он работал с FKA Twigs, Канье Уэстом и Björk. Видимо, последнее и наложило на его музыку северную снежную печать. То, что он делает сольно, явно больше тянет на экспериментальный электронный авангард, чем на попытку занять своё место в ряду вышеперечисленных музыкантов. В его методе больше Burial и даже Coil, что лично меня сразу подкупает. Arca - Reverie

Arca - Desafio

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The Cranberries In the End (p) 2019

В завершение опять вспомним хорошего, красивого и талантливого человека — Долорес О`Риордан, трагически ушедшую от нас в начале прошлого года. Тогда мы делали специальный выпуск, посвящённый её творчеству. В апреле вышла официально последняя пластинка The Cranberries с логичным названием «In the End». Метод её создания такой же, как, например, в случае с последним, «чёрным» альбомом группы «Кино», созданным уже после смерти Виктора Цоя. Долорес начала записывать вокальные партии для будущего диска во время гастрольного тура 2017 года. Участники группы, заручившись поддержкой её родных, сочли, что материал хорош – и работа над созданием полноценных композиций при помощи продюсера Стивена Стрита будет лучшим способом почтить память Долорес. С этим согласилась и мама ирландской певицы. Ну а поклонники The Cranberries получили ещё один подарок. The Cranberries - Wake Me When It’s Over

The Cranberries - Got It

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