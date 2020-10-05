Austra Hirudin (p) 2020

В торое имя Кэти Стельманис, данное ей в честь богини прибалтийского эпоса, когда-то объединило троих единомышленников, превратив их в группу Austra. На пути к четвёртому лонгплею певица решила окончательно расстаться с коллегами: пластинка «Hirudin» – её сольное высказывание, записанное не без помощи новых героев. Гирудин содержится в слюнных железах пиявок. Возможно, таким образом автор намекает на причины разрыва на профессиональном и личном фронтах. Это изящно рассказанная история о расставании и обретении себя в новом качестве, хотя в музыкальном плане альбом едва ли не самый светлый в каталоге Аустры. Кэти довольно откровенна в текстах и, как всегда, изобретательна в подходе к созданию поп-песен с прекрасными странностями, превращающими их в нечто большее. В данном случае это использование элементов музыкальной традиции «кулинтанг» и детского хора. Austra - Anywayz

Austra - I Am Not Waiting

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Double Echo Burning In Blue (p) 2019

Б ританский коллектив со знанием дела продолжающий развивать традиции пост-панка и даркдвэйва. Четвёртый альбом ливерпульцев Double Echo вышел в прошлом году на лейбле Icy Cold Records и получил название «Burning In Blue». Трио образовалось в 2012 году, и именно эта пластинка – наиболее сильное их высказывание, сделанное с чуть более заметным уклоном в готику. Характерная чертая Double Echo – постоянная ротация у микрофонной стойки. Ведущим голосом коллектива становится то Chris Luna, то Ash Lerczak. «Burning In Blue», в первую очередь, ориентирован на верность каноническим устоям стиля. Музыканты явно не заботятся о дополнительной привлекательности, оставаясь в олдскульной нише. Тоже позиция. Double Echo - Automatic Doors

Double Echo - The Position

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L ittle Lion Sound это творческий тандем двух влюблённых в ямайскую музыку персонажей. Одного из них, выросшего в маленькой деревушке недалеко от Женевы, зовут Николас, но широкой публике он знаком как MC & Founder. Второй — уроженец Австралии, использующий ник Selecta. Вместе они несут островную культуру в массы уже 13 лет. Недавно реализованной задумкой стал альбом «Kingston Journey». Название говорящее, потому что это треки, записанные в компании самых разных именно ямайских музыкантов, выступающих не только в жанре чистого регги, но и адептов хип-хопа, афробита, дэнсхолла и т. д. Одна из лучших пьес сделана с участием убеждённого приверженца растафарианства, известного как Capleton, «Король Джанго» и «Пророк». Little Lion Sound - Control

Little Lion Sound - In the Game

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Marissa Nadler For My Crimes (p) 2018

М арисса Нэдлер обладает удивительным свойством неуловимо менять подачу своих песен от альбома к альбому, кардинально не меняя их сути. Я не раз уже писал о гипнотической силе этого голоса, который сначала будто в вуаль тебя ласково заворачивает, а потом выясняется, что это кокон, откуда не выбраться. Песни разбитого сердца, потерь и внутреннего заточения – всё об одном. Но опять от них не оторваться! Десятый альбом певицы называется «For My Crimes». В открывающем треке она от первого лица повествует о чувствах женщины, приговорённой к смертной казни. По слухам, полнее вжиться в эту роль ей посоветовал любящий супруг, чтобы выглядело стопроцентно достоверно. Удивительное семейное счастье, учитывая известный образ артистки. Интересно, она вообще когда-нибудь смеётся?



Изобретая альбом, Марисса пригласила принять участие в записи «For My Crimes» просто прекрасных музыкантов. За струнные отвечает Janel Leppin, на арфе играет Mary Lattimore, на басу Eva Gardner, за барабанной установкой располагается Patty Schemel из группы Hole. Что касается бэк-вокалисток, то тут просто шляпы долой. Мариссе Нэдлер подпевают Sharon Van Etten и Angel Olsen. Единственный мужчина появляется в одном из лучших треков «Blue Vapour». И это не кто-нибудь, а Dana Colley, игравший на саксофоне в составе самих Morphine. Marissa Nadler - Are You Really Going to Move to the South

Marissa Nadler - Blue Vapor

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К азалось бы, после таких записей, как «For My Crimes», любому артисту не стыдно взять передышку. Но, словно желая выйти из подчёркнуто женского окружения, год назад Марисса Нэдлер выпустила ещё одну пластинку в коллаборации с американским рок-музыкантом Стивеном Бродским, участником нескольких проектов (в частности, Cave In, New Idea Society и других). Если «For My Crimes» – даже при участии целой группы прекрасных музыкантов – всё-таки именно высказывание Мариссы, то в случае с Бродским это именно работа двух дополняющих друг друга авторов. Музыканты познакомились шесть лет назад, и им давно хотелось попробовать себя в написании нехарактерных песен, сталкивая прошлое и настоящее, реальное и воображаемое. Изначально был план придумать саундтрек к фильму ужасов. Отчасти так и получилось. Альбом получил название «Трутень» и идёт по дорогам предгрозового гитарного дроун-фолка и альт-кантри в духе 16 Horsepower. За музыку здесь, очевидно, отвечал Стивен, а Марисса пережила своё самое заметное перестроение как певица – но в настроении ничего не поменялось. Весёлых песен тут нет, но есть хорошие. Marissa Nadler and Stephen Brodsky - For the Sun

Marissa Nadler and Stephen Brodsky - Dead West

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