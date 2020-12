ританский коллектив со знанием дела продолжающий развивать традиции пост-панка и даркдвэйва. Четвёртый альбом ливерпульцев Double Echo вышел в прошлом году на лейбле Icy Cold Records и получил название «Burning In Blue». Трио образовалось в 2012 году, и именно эта пластинка – наиболее сильное их высказывание, сделанное с чуть более заметным уклоном в готику. Характерная чертая Double Echo – постоянная ротация у микрофонной стойки. Ведущим голосом коллектива становится то Chris Luna, то Ash Lerczak. «Burning In Blue», в первую очередь, ориентирован на верность каноническим устоям стиля. Музыканты явно не заботятся о дополнительной привлекательности, оставаясь в олдскульной нише. Тоже позиция.

арисса Нэдлер обладает удивительным свойством неуловимо менять подачу своих песен от альбома к альбому, кардинально не меняя их сути. Я не раз уже писал о гипнотической силе этого голоса, который сначала будто в вуаль тебя ласково заворачивает, а потом выясняется, что это кокон, откуда не выбраться. Песни разбитого сердца, потерь и внутреннего заточения – всё об одном. Но опять от них не оторваться! Десятый альбом певицы называется «For My Crimes». В открывающем треке она от первого лица повествует о чувствах женщины, приговорённой к смертной казни. По слухам, полнее вжиться в эту роль ей посоветовал любящий супруг, чтобы выглядело стопроцентно достоверно. Удивительное семейное счастье, учитывая известный образ артистки. Интересно, она вообще когда-нибудь смеётся? Изобретая альбом, Марисса пригласила принять участие в записи «For My Crimes» просто прекрасных музыкантов. За струнные отвечает Janel Leppin, на арфе играет Mary Lattimore, на басу Eva Gardner, за барабанной установкой располагается Patty Schemel из группы Hole. Что касается бэк-вокалисток, то тут просто шляпы долой. Мариссе Нэдлер подпевают Sharon Van Etten и Angel Olsen. Единственный мужчина появляется в одном из лучших треков «Blue Vapour». И это не кто-нибудь, а Dana Colley, игравший на саксофоне в составе самих Morphine.

азалось бы, после таких записей, как «For My Crimes», любому артисту не стыдно взять передышку. Но, словно желая выйти из подчёркнуто женского окружения, год назад Марисса Нэдлер выпустила ещё одну пластинку в коллаборации с американским рок-музыкантом Стивеном Бродским, участником нескольких проектов (в частности, Cave In, New Idea Society и других). Если «For My Crimes» – даже при участии целой группы прекрасных музыкантов – всё-таки именно высказывание Мариссы, то в случае с Бродским это именно работа двух дополняющих друг друга авторов. Музыканты познакомились шесть лет назад, и им давно хотелось попробовать себя в написании нехарактерных песен, сталкивая прошлое и настоящее, реальное и воображаемое. Изначально был план придумать саундтрек к фильму ужасов. Отчасти так и получилось. Альбом получил название «Трутень» и идёт по дорогам предгрозового гитарного дроун-фолка и альт-кантри в духе 16 Horsepower. За музыку здесь, очевидно, отвечал Стивен, а Марисса пережила своё самое заметное перестроение как певица – но в настроении ничего не поменялось. Весёлых песен тут нет, но есть хорошие.