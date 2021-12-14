Lola Marsh Someday Tomorrow Maybe (p) 2020

П евица Yael Shoshana Cohen и играющий сразу на нескольких инструментах музыкант Gil Landau познакомились в Тель-Авиве десять лет назад. Начав репетировать и что-то записывать, в 2013 году они придумали дуэт Lola Marsh. Первый их альбом «Remember Roses» привлёк довольно серьёзное внимание меломанской аудитории. Артистов регулярно ангажируют для европейских гастролей, и сегодня можно утверждать, что Lola Marsh отнюдь не локальные звёзды инди-попа. По словам какое-то время состоявших в близких отношениях артистов, их музыка в первую очередь романтичная, ностальгическая и немного мечтательная. Альбом «Someday Tomorrow Maybe» — красивое сочетание шарма кинематографического ретро-попа и лёгкого меланхоличного флёра. Lola Marsh - Echoes

Lola Marsh - Like in the Movies

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У частники дуэта Lebanon Hanover – родившаяся в Швейцарии певица Ларисса Айсгласс и британский музыкант из Сандерленда Уильям Мейбеллин. Вероятно, чтобы всех запутать, они решили присвоить своему проекту название городка в американском штате Вермонт. Lebanon Hanover исполняют минималистичный дарквейв с влиянием декадентской поэзии, готики и пост-панка. Среди важнейших для них групп Ларисса и Уильям, в частности, упоминают Kraftwerk, Suicide и Xmal Deutschland. Интересно, что Ларисса обучалась изобразительному искусству, а её партнёр – дизайну, но оба всё забросили, потому что единодушно считают это в первую очередь маркетингом, лишённым творческой свободы. Сдержанный протест против лени и узости круга интересов современного человека, одиночества и опустошения — главные мотивы их творчества. Они грустно и скептически смотрят на окружающую действительность, стараясь найти хоть какую-то гармонию в окружающем мраке. Первый альбом Lebanon Hanover выпустили в 2012 году. На мой взгляд, именно «Sci-Fi Sky» – их самое сильное высказывание на данный момент, сделанное не без влияния стилистики Дугласа Пирса. Lebanon Hanover - The Last Thing

Lebanon Hanover - Angel Face

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В ямайском секторе у нас сегодня настоящее пиршество. Будем знакомиться с проектом, объединившим сразу нескольких крайне авторитетных музыкантов. История такова: в один прекрасный день проживающему в Буэнос-Айресе перкуссионисту Эрнану Сфорцини пришла в голову идея записать грандиозный дабовый альбом, построенный на бескровном студийном противостоянии двух мощнейших составов. Первыми, по его задумке, должны были стать легендарные Sly & Robbie, а вторыми, возможно не столь известные, но не менее авторитетные Roots Radics. И те, и другие в качестве сессионных музыкантов работали практически со всеми знаковыми артистами, воспевающими Джа. Замысел был в том, чтобы и на этот раз Sly & Robbie и Roots Radics выступали как аккомпанирующие составы для королей стиля. Когда Сфорцини позвонил лидеру Roots Radics Флаббе Холту, тот изумлённо воскликнул: «Я всегда считал, что такой альбом когда-то должен появиться, но никак не ожидал, что инициатором процесса выступишь именно ты, дорогой аргентинский друг!». С этого момента всё и завертелось.



Сфорцини, став продюсером проекта, лично записывал в своей студии музыкантов или отбирал присланные риддимы, распределяя, кому из составов что достанется. Список имён настолько крут, что этим композициям можно посвятить отдельную программу. На призыв предприимчивого аргентинца откликнулись Хорас Энди, Кен Бут, Макс Ромео, Бринсли Форд, тогда ещё здравствующий Ли «Скрэтч» Перри и многие другие. Согласно концепции, трек за треком каждому по очереди подыгрывают Sly & Robbie и Roots Radics, а мы с вами, по идее, должны оценивать и выбирать, что лучше. Естественно, выбрать невозможно! Тот диск получил название «The Final Battle», а в этом году вышло продолжение «Dub Battle», устроенное по такому же принципу. Пластинка задумывалась, в том числе, и как дань памяти культовым представителям ямайской музыки, покинувшим наш мир, поэтому здесь можно услышать, в частности, риддим Кинга Табби, голоса Ли Перри, Тутса Хибберта и У-Роя. Sly & Robbie feat. Lee Scratch Perry & Addis Pablo - Full Moon, Plant a Tree

Roots Radics feat. Max Romeo - The Gates of Hell

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Сансара Станция «Отдых» (p) 2021

С ледующий блок эфира отдан одной из самых наших любимых отечественных групп. Это «Сансара» из Екатеринбурга, неоднократно на «ТСЛ» уже появлявшаяся. В 2013 году, когда они выступали в Кемерове, я делал и телевизионную версию программы, включающую интервью с лидером коллектива Александром Гагариным – нажмите, чтобы посмотреть её. Повод для появления «Сансары» в плейлисте сегодня просто замечательный, 17 декабря в Москве состоялась официальная презентация их нового альбома «Станция «Отдых». Мне посчастливилось побывать на концерте, прошедшем с бешеным драйвом, ребята – просто красавцы. У «Сансары» изменился состав, группа стала играть мощнее и агрессивнее, на мой взгляд, качая зал на волнах гитарного нойза. С текстами, как обычно, полный порядок: уверен, какие-то строки надолго вас зацепят.



P.S. С комментариями самого Александра Гагарина можно познакомиться, послушав аудиоверсию этого выпуска «ТСЛ». Сансара - Арестуй

Сансара - Плюсую

Сансара - Луч (О как же я хочу)

Сансара - Никогда не плачь после дождя

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Н ик Кейв – частый гость «ТСЛ», если рассматривать историю проекта на долгой дистанции. Культовая фигура и олицетворение независимой сцены, очень сильно повлиявшая на формирование моего музыкального вкуса. Альбом 1992 года «Henry`s Dream» я считаю одним из главных и образцовых пост-панк релизов. Признаюсь, что в последние годы его работы, включая саундтреки и сайд-проекты, как-то не особо цепляли – чего не скажешь об этой пластинке, выпущенной лейблом Deutsche Grammophon. Концепт придумал бельгийский композитор Николас Ленс под влиянием ощущения пустоты и тишины улиц европейских городов в разгар пандемии. Эта, по словам автора, «опера сна» получила название «Литании» – по аналогии с одним из видов христианской молитвы. Всего их здесь 12, и тексты к ним написал именно Кейв. Примечательно, что сам он на альбоме не поёт – этим занимаются четверо других приглашённых вокалистов. Nicholas Lens and Nick Cave - Litany of Gathering Up

Nicholas Lens and Nick Cave - Litany of Godly Love

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