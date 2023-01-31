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браз жизни и карьера Джеймса Ньюэлла Остерберга — яркое и показательное опровержение тезиса, что только лишь адепты ЗОЖ бодры и веселы до преклонного возраста. Скорее он подтверждает более верное, на мой взгляд, утверждение — «каждому своё». О неистовых приключениях и изгибах жизненной тропинки мистера Попа лишний раз напоминать не имеет смысла: нас интересует, прежде всего, его сегодняшняя творческая форма. В последние годы Игги много экспериментировал, записываясь, в частности, с патриархом баса Биллом Ласвеллом и бельгийской скрипачкой Кэтрин Грейндордж. Но сегодня старина Игги довольно неожиданно снова врубил «на полную» то, что когда-то дало пинок под зад его карьере и в буквальном смысле вознесло над сценой и толпой.
Девятнадцатый студийный лонгплей 75-летнего музыканта «Every Loser» характеризуется им самим как «олдскульный». В то же время, это не протопанк времен The Stooges – но звенящей гитарной энергетики и драйва здесь хватает, как и задумчивых басовитых размышлений о сущем, что лично мне ближе (поэтому в плейлисте нет самых агрессивных номеров). По словам продюсера пластинки Эндрю Уотта, работавшего в числе прочих с ещё одним уважаемым дедусей по имени Оззи, материал нужно слушать на максимальной громкости. Для записи диска были рекрутированы среди прочих участники Pearl Jam, Blink 182, Red Hot Chili Peppers и Foo Fighters.
нтернациональный квартет друзей и единомышленников, когда-то придумавших Ladytron, остаётся верен себе. Существует бесчисленное количество коллективов, опирающихся на синти и электропоп/электроклэш, но лишь немногим удаётся выработать свой узнаваемый почерк и как бы стиль внутри стиля, не отвлекаясь на быстро сгорающие поп-тренды. Ladytron как раз из таких. Десяти секунд достаточно после нажатия кнопки play, чтобы определить, кто автор проигрываемой композиции. Прибивать к музыке, которую делают Мира Аройо, Хелен Марни, Рубен Ву и Даниель Хант (выступивший, к слову, в роли продюсера пластинки) табличку с неким жанровым ярлыком хочется меньше всего. Название седьмого студийного лонгплея, по всей видимости, отсылает к известной физической концепции о необратимости времени. В этом смысле характерно название одного из треков «We Never Went Away». Вот что говорит Хелен Марни: «Темы на нашем новом альбоме затрагиваются не вполне радостные и счастливые, но мы хотели представить их в сказочной, даже воодушевляющей манере».
ьюзди Уэлд — имя известной американской актрисы, снимавшейся с Грегори Пеком, Майклом Дугласом, Аль Пачино и другими суперзвёздами. Именно в её честь назвал свою группу английский музыкант Стивен Коутс, а его кругозор невероятно многообразен. В музыке The Real Tuesday Weld конструктивно уживаются элементы даунтемпо, лаунжа, джаза, электро-свинга, кабаре, танго, инди-попа и т. д. За последние пару лет коллектив успел представить две концептуальные работы, состоящие из двух частей каждая. Больше всего мне понравился диск «Blood», с которым мы сегодня и знакомимся. Вот как его комментируют сами музыканты: «Это набор пьес для нуар-фильмов — десять историй о романтической мести, разбитом сердце и мечтах. Вальсы с привидениями, фортепианные интерлюдии и кинематографическая электроника служат фоном для барных мух и роковых женщин, исполняющих песни, вдохновленные Генсбуром, Крисом Айзеком, Джули Лондон и Полли Харви».
идер этого бристольского коллектива саксофонист Пит Каннингем и его команда в своей творческой рецептуре интуитивно опираются на богатейшее музыкальное наследие родного города. Контрабас, саксофон, струнные, фортепиано и арфа хитро переплетаются с электронным битом, синтезаторной вязью и характерным для трип-хопа вокалом. В данном случае задействовано сразу несколько интересных певцов и певиц. На их втором альбоме «Visions of Light» повсюду мелькают тени Red Snapper, Massive Attack, Four Tet, Джона Хопкинса и других подобных персонажей, но, в первую очередь, это всё-таки хороший современный nu-jazz.
егодняшний выпуск начался с супермасштабной фигуры, подобной же он и закончится. Можно (и, видимо, нужно) по-разному относиться к позднему творчеству Кейва в целом, но в данном случае хочется привычно поаплодировать. В компании многолетнего соратника Уоррена Эллиса мэтр всего за две недели создал впечатляющий альбом «Carnage». Как известно, музыканты вместе много работают над саундтреками, но в случае «Резни» это именно студийный лонгплей дуэта. Кейв называет его «жестоким и красивым». Поэтический нерв, хоровые припевы, предкатастрофические бас и скрипка Эллиса, оркестровые эскапады, минуты волшебства и мощь гласа, управляющего всем этим. Круто. Кстати, пьеса «Old Time» — чистейшие ранние Crime and The City Solution.
733-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 31.01.2023 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 31.01.2023 г.
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