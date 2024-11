оприветствуем одну из основательниц ныне культовой new-wave группы The B-52s Синди Уилсон. Как известно, коллектив получил своё название в честь причесок, которые как раз и носили Синди и её коллега Кейт Стрикленд. Стародавняя вроде бы история, но намеренно или нет на обложке своего второго сольного альбома певица предстаёт точно в таком же виде, музыкально стараясь соблюдать баланс между тем, что когда-то принесло славу, и сегодняшними реалиями. Первый релиз она выпустила ещё в 2017-м, параллельно с работой в основной группе, два года назад организовавшей прощальное турне. У эксцентричных The B-52s, кстати, всегда был очень хороший лозунг «Мы, конечно, в первую очередь устраиваем развлечение, но намного круче заставлять людей думать и танцевать одновременно». Было время, когда в состав группы, заменяя основных вокалисток на время входили Джули Круз и Ким Бейсингер. «Realms» – пластинка именно что лёгкая и светлая, сделанная с отсылками к диско и новой волне, в чём автору ещё поискать равных. «На альбоме много разных настроений. Для меня он звучит современно, но в нем есть и элементы прошлого», — подчёркивает Уилсон. Из всех песен наиболее трепетно она относится к финальной «Not Goodbye». Абсолютно согласен.

завершение поприветствуем… Не знаю даже, как точнее и сказать: титанов, монстров, отцов-долгожителей психоделик-спейс-рока – суперавторитетный вокально-инструментальный ансамбль Hawkwind. Об их влиянии говорят и говорили самые разные величины от Джона Лайдона и Клауса Шульце до Егора Летова и Джарвиса Кокера. Не могу объяснить, но почему-то легендарная формация появляется на «ТСЛ» сегодня впервые. Нет прощения автору.



Hawkwind образовались в Лондоне в 1969 году. С тех пор через постоянно трансформирующийся состав прошло просто немыслимые количество музыкантов разной степени известности. Достаточно вспомнить в рамках этого короткого экскурса хотя бы Лемми Киллмистера. Одно оставалось неизменным — коллектив всегда был верен единожды избранной теме — Космическому Року, подпадавшему под влияние харда, джаза, эмбиента и даже транса. Люди приходили и уходили, но в рубке всегда находился и до сих пор находится капитан корабля, ответственный за межзвёздный курс гитарист, вокалист и основной автор песен Дэйв Брок, которому стукнуло 83.



В наступившем году Hawkwind, отмечающие 55-летний юбилей, представили свой 36-й студийный альбом «Stories From Time And Space». Впечатляет, не правда ли? Но самое главное, что по-прежнему на уровне и музыка. С «золотым периодом» сравнивать, конечно, не стоит, но почерк и стилистические точки опоры на местах и сейчас. Стремление человека познать себя и открывать далёкие неведомые миры неистребимо. «Stories From Time And Space» как раз об этом – как очередная глава нескончаемой саги.