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    Temples

    Exotico

    (p) 2023
    К

    вартет Temples из британского Кеттеринга существует ровно десять лет. Ведомые вокалистом/гитаристом Джеймсом Бэгшоу и басистом Томасом Уолмсли ребята создают захватывающие коллажи на основе нео-психоделика, приправленного множеством других стилистических веяний и традиций. Выпущенную в прошлом году пластинку «Exotico» продюсировал Шон Леннон. «Шон — один из тех людей, которых встречаешь и чувствуешь, что знал его в прошлой жизни. Он блестящий ум, отличный товарищ и музыкальный вдохновитель. Вы должны доверять продюсеру, с которым работаете, и я думаю, что мы всегда полностью верили в то, куда он вел нас», – признаются подопечные отпрыска экс-битла. И добавляют: «Нас всегда восхищали образы в музыке, её кинематографичность. Хотелось создавать что-то, что позволяло бы звучать грандиознее и масштабнее, чем „группа“ в обычном понимании».

    «Exotico» – творение концептуальное. Оно посвящено несуществующим, мифическим островам. Имеются в виду участки суши, ошибочно нанесённые на карту со времен великих географических открытий, но на деле оказавшиеся фантомами. Вот на одном из таких утопических островов и происходит действие всей пьесы. В продвигающих релиз клипах музыканты предстают на побережье с пальмами на заднем плане и выглядят как типичная рок-группа 1970-х. Однако, хорошо продуманный материал далеко не только про воскрешение ретро-традиций. Очевидно влияние кратурока и Kraftwerk, во многих моментах их можно сравнить с теми же Tame Impala (хотя и не в пользу последних). Танцевальная электроника и ближневосточные веяния также присутствуют. По словам музыкантов, на пластинке есть моменты, когда «acid-house встречается с арабским танцполом». Ну так не зря же «Exotico», в конце концов.

    Cindy Wilson

    Realms

    (p) 2023
    П

    оприветствуем одну из основательниц ныне культовой new-wave группы The B-52s Синди Уилсон. Как известно, коллектив получил своё название в честь причесок, которые как раз и носили Синди и её коллега Кейт Стрикленд. Стародавняя вроде бы история, но намеренно или нет на обложке своего второго сольного альбома певица предстаёт точно в таком же виде, музыкально стараясь соблюдать баланс между тем, что когда-то принесло славу, и сегодняшними реалиями.

    Первый релиз она выпустила ещё в 2017-м, параллельно с работой в основной группе, два года назад организовавшей прощальное турне. У эксцентричных The B-52s, кстати, всегда был очень хороший лозунг «Мы, конечно, в первую очередь устраиваем развлечение, но намного круче заставлять людей думать и танцевать одновременно». Было время, когда в состав группы, заменяя основных вокалисток на время входили Джули Круз и Ким Бейсингер.

    «Realms» – пластинка именно что лёгкая и светлая, сделанная с отсылками к диско и новой волне, в чём автору ещё поискать равных. «На альбоме много разных настроений. Для меня он звучит современно, но в нем есть и элементы прошлого», — подчёркивает Уилсон. Из всех песен наиболее трепетно она относится к финальной «Not Goodbye». Абсолютно согласен.

    Brother Culture

    40 Years Anniversary

    (p) 2023
    В

    начале прошлого года на швейцарском лейбле Evidence Music вышла суперкомпиляция, посвящённая 40-летию творческого пути проживающего в Великобритании адепта и популяризатора солнечной культуры, известного как Brother Culture. Настоящее имя этого интересного персонажа – Саймон Фаджемиси, и он младший из семи детей в семье нигерийца и ирландки, переехавшей в 1981 году на территорию Соединённого Королевства.

    Извилистая звуковая дорожка Саймона берёт начало в саунд-системах Брикстона, где он подвизался в качестве юного MC. В середине 1980-х гг. музыкант выпустил первый успешный сингл и устроился на работу ведущим в лондонский Dub Club. Всё это способствовало обретению нескольких полезных знакомств: в частности, с Адрианом Шервудом. В последующие годы Brother Culture зарекомендовал себя как «путешествующий по миру признанный MC-артист, распространяющий позитивное послание музыки Jah». Ценнейшее его качество как вокалиста — способность встроиться и адаптировать свою манеру к работе с разными музыкантами.

    Классических лонгплеев у Брата немного (в основном, синглы и EP), что вроде бы несколько странно для музыканта, выпускающего юбилейный сборник. Всё потому, что наш герой успел засветиться на одном из дисков The Prodigy, сотрудничал с Mungo`s Hi-Fi, Dubmatix, лейблами Black Redemption, Hammerbass и многими другими. Всё эти многочисленные коллабы и образовали компиляцию «40 Years Anniversary».

    Twin Tribes

    Pendulum

    (p) 2024
    П

    осле пятилетнего перерыва с новой пластинкой вернулись техасские мастера готического дарквейва, дуэт Twin Tribes. Свой новый альбом они описывают следующей сентенцией: «Подобно приливам и отливам, все вещи поднимаются и опускаются, маятник одинаково колеблется справа налево, и нет света без тьмы». Эти слова Луиса Наварро и Джоэла Ниньо-младшего о колеблющемся справа налево маятнике неслучайны. Так они раскрывают суть названия своего нового творения «Pendulum» (в истории современной музыки такая вывеска, конечно же, была: вспомним великих Creedence Clearwater Revival).

    Как часто бывает в подобных случаях, музыка Twin Tribes строится на ритме драм-машин, басовитой пульсации синтезаторов, гитарах и обязательной тоске по 1980-м гг. Особую пикантность материалу придаёт трек «Sangre De Oro», исполненный на испанском языке и вдохновлённый, по словам музыкантов, «великими латиноамериканскими группами (опять же) 80-х». На фоне перечисленного, изюминкой Луиса и Джоэла остаётся стойкая приверженность романтизму, благодаря чему им удаётся балансировать в противоход маятнику, оставаясь неуязвимыми на тонкой грани между светом и тьмой.

    Hawkwind

    Stories From Time And Space

    (p) 2024
    В

    завершение поприветствуем… Не знаю даже, как точнее и сказать: титанов, монстров, отцов-долгожителей психоделик-спейс-рока – суперавторитетный вокально-инструментальный ансамбль Hawkwind. Об их влиянии говорят и говорили самые разные величины от Джона Лайдона и Клауса Шульце до Егора Летова и Джарвиса Кокера. Не могу объяснить, но почему-то легендарная формация появляется на «ТСЛ» сегодня впервые. Нет прощения автору.

    Hawkwind образовались в Лондоне в 1969 году. С тех пор через постоянно трансформирующийся состав прошло просто немыслимые количество музыкантов разной степени известности. Достаточно вспомнить в рамках этого короткого экскурса хотя бы Лемми Киллмистера. Одно оставалось неизменным — коллектив всегда был верен единожды избранной теме — Космическому Року, подпадавшему под влияние харда, джаза, эмбиента и даже транса. Люди приходили и уходили, но в рубке всегда находился и до сих пор находится капитан корабля, ответственный за межзвёздный курс гитарист, вокалист и основной автор песен Дэйв Брок, которому стукнуло 83.

    В наступившем году Hawkwind, отмечающие 55-летний юбилей, представили свой 36-й студийный альбом «Stories From Time And Space». Впечатляет, не правда ли? Но самое главное, что по-прежнему на уровне и музыка. С «золотым периодом» сравнивать, конечно, не стоит, но почерк и стилистические точки опоры на местах и сейчас. Стремление человека познать себя и открывать далёкие неведомые миры неистребимо. «Stories From Time And Space» как раз об этом – как очередная глава нескончаемой саги.

    Плейлист №755

    755-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 02.07.2024 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.

    1. Temples - Gamma Rays
    2. Temples - Cicada
    3. Temples - Fading Actor
    4. Cindy Wilson - Wait
    5. Cindy Wilson - Not Goodbye
    6. Brother Culture - Rastafari Army
    7. Brother Culture - Supanova
    8. Twin Tribes - Cauldron of Thorns
    9. Twin Tribes - Meadow
    10. Hawkwind - Our Lives Can`t Last Forever
    11. Hawkwind - Till I Found You

    Максим Горданов, 02.07.2024 г.

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