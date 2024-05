rop Nineteens образовались в Массачусетсе в 1990 году. Участников группы объединила любовь к британскому шугейзу, который тогда мощно расцветал лепестками My Bloody Valentine, Slowdive, Lush и других ныне легендарных коллективов. Название позаимствовали из детских воспоминаний вокалиста Грега Экелла, который, проживая в то время на 19-м этаже, любил бросаться из окна предметами домашнего обихода. Полагаю, родители были в восторге. Записав две знаковые для своего времени пластинки, бэнд распался – но, к счастью, не навсегда. Самое интересное, что квартету удалось вновь собраться в оригинальном составе. По слухам, основной автор и мотор Drop Nineteens Экелл даже на гитаре-то толком не играл все эти годы, но всё же решился на возвращение, движимый любопытством: как они будут звучать и восприниматься спустя столько лет? Ещё в самом начале пути музыканты старались избегать самоповторов, и новая пластинка не должна была стать только лишь прыжком «назад в прошлое». В итоге на «Hard Light» им удалось конвертировать теплоту ностальгии по ушедшим временам в суперактуально звучащий материал. Не последнюю роль в этом помимо Экелла сыграла и вторая вокалистка Паула Келли.

третий раз встречаем на «ТСЛ» дуэт The Dining Rooms итальянских классиков даунбита. Stefano Ghittoni и Cesare Malfatti вновь порадовали хорошим альбомом, не изменяя методу искусного смешивания трип-хопа, фортепианного эмбиента и лаунжа с элементами джаза и соула. Их пока последняя работа называется «Turn To See Me» и, как обычно, не последнюю роль на ней играют приглашённые вокалисты.