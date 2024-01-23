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ервым релизом 2024 года на «ТСЛ» станет 14-й студийный альбом австрийского изначально трио, а ныне дуэта L`âme Immortelle «Ungelebte Leben», то есть «Непрожитая Жизнь». Томас Райнер и его одноклассница Соня Краусхофер (она же Персефона) уже на протяжении 28 лет гнут свою линию, лихо смешивая дарквейв, электроготику, элементы Neue Deutsche Härte и синти-поп. Почерк их, немного меняясь, в целом остаётся узнаваемым, и главная его особенность в том, что, прослушав какую-нибудь пластинку L`âme Immortelle от начала до конца, может запросто показаться, что ты только что познакомился со сборником хоть стилистически и близких, но всё же разных коллективов. Играя перечисленными выше жанрами, Томас и Соня используют сразу три языка: немецкий, английский и французский, что добавляет их произведениям известной калейдоскопичности. На этот раз L`âme Immortelle (что в переводе с французского означает «Бессмертная Душа») предлагают задуматься о том, кем бы мы были, выбрав в решающие моменты какие-то иные дороги. Наши судьбы – это упущенные возможности, несбывшиеся мечты, неправильные решения или, наоборот, чаще верный выбор и обретение себя настоящего? Задаваясь извечным вопросом: «а что было бы, если…?», Соня и Томас не дают, да и не могут дать правильных ответов. Истории «Ungelebte Leben» скорее прозрачно намекают на то, что попытаться изменить свою жизнь можно в любой момент, главное – победить страхи и сомнения.
rop Nineteens образовались в Массачусетсе в 1990 году. Участников группы объединила любовь к британскому шугейзу, который тогда мощно расцветал лепестками My Bloody Valentine, Slowdive, Lush и других ныне легендарных коллективов. Название позаимствовали из детских воспоминаний вокалиста Грега Экелла, который, проживая в то время на 19-м этаже, любил бросаться из окна предметами домашнего обихода. Полагаю, родители были в восторге. Записав две знаковые для своего времени пластинки, бэнд распался – но, к счастью, не навсегда. Самое интересное, что квартету удалось вновь собраться в оригинальном составе. По слухам, основной автор и мотор Drop Nineteens Экелл даже на гитаре-то толком не играл все эти годы, но всё же решился на возвращение, движимый любопытством: как они будут звучать и восприниматься спустя столько лет? Ещё в самом начале пути музыканты старались избегать самоповторов, и новая пластинка не должна была стать только лишь прыжком «назад в прошлое». В итоге на «Hard Light» им удалось конвертировать теплоту ностальгии по ушедшим временам в суперактуально звучащий материал. Не последнюю роль в этом помимо Экелла сыграла и вторая вокалистка Паула Келли.
о втором блоке программы проведём зачистку релизов 2022 года, ожидающих своей очереди попадания в плейлист. Совсем о них не рассказать было бы обидно, всё-таки заботливо отобраны в своё время. Начинаем с французского проекта Melody`s Echo Chamber. За этой вывеской скрывается французская певица и музыкант Мелоди Проше. Она предпочитает романтичный, мягкий и нежный как летний ветер дрим-поп с нотками психоделика. В 2022-м у неё вышло сразу два релиза, лучший из которых – «Emotional Eternal».
третий раз встречаем на «ТСЛ» дуэт The Dining Rooms итальянских классиков даунбита. Stefano Ghittoni и Cesare Malfatti вновь порадовали хорошим альбомом, не изменяя методу искусного смешивания трип-хопа, фортепианного эмбиента и лаунжа с элементами джаза и соула. Их пока последняя работа называется «Turn To See Me» и, как обычно, не последнюю роль на ней играют приглашённые вокалисты.
нди-рок бэнд из Северной Каролины, образованный почти 35 лет назад. Superchunk украсили свой 12-й альбом «Wild Loneliness» удивительно трогательной для нашего времени обложкой. Пластинка создавалась при участии многих известных персонажей, одна из которых – экс-вокалистка группы Camera Obscura Трейсиэнн Кемпбелл.
атрудняюсь сказать, какой по счёту номерной релиз записали The Legendary Pink Dots, но самое интересное, что и сами музыканты вряд ли ответят на этот вопрос. Стоит лишь позавидовать их неиссякаемой творческой энергии и долголетию. Не так давно группа отметила 40-летний юбилей, о чём на «ТСЛ» я рассказывал. Очередная их пластинка придумывалась в пандемийной и постпандемийной реальности, поэтому стала чем-то особенным для «Розовых Точек». Вот что говорит многолетний лидер и идеолог проекта Эдвард Ка-Спел: «Музей человеческого счастья» тесно связан с обстоятельствами, в которых мы находились почти весь 2020 и 2021 годы. Мы только что закончили европейский тур, когда динамика COVID-19 стала пугающей. Я отчетливо помню, как сидел в импровизированной раздевалке в Милане и читал о вспышке в 60 километрах неподалёку, а затем дела пошли под откос. Друзья приходили на концерты, кашляя и хрипя, а места, которые мы только что посетили, объявлялись закрытыми. Мы чувствовали себя как четыре всадника Апокалипсиса, распространяющие недуг. Последующее появление альбома – это чудо киберпространства. Нам не разрешалось встречаться, делить одно помещение в студии или даже делиться карри. Нас также разделяло Северное море. Все это славное время я писал песни и отправлял ребятам в Нидерланды из Англии. Они добавили свои детали и прислали их мне. А название, кстати, предложила моя младшая дочь Алиса, когда писала стихотворение».
завершение выпуска прямо-таки особенный подарок для всех меломанов. Культовая и безмерно мною любимая группа Siouxsie and the Banshees вдруг взяла да и выпустила новый релиз – правда, со старым, архивным материалом. Составлением сборника «All Souls» лично занималась Сьюзи Сиу. В него вошли как известные песни, так и редкие би-сайды и прочие раритеты.
749-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 23.01.2024 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 23.01.2024 г.
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