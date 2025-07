P

ink Turns Blue сформировались в 1985 году в Берлине и с течением времени оказали мощное влияние на немецкую и европейскую пост-панк, готик и дарквейв-сцены. Название трио позаимствовало из песни группы Hüsker Dü, а музыкально они ориентировались в первую очередь на повсеместно ныне цитируемых Joy Division и незаслуженно подзабытых The Sound. Активно проведя первые десять лет, Pink Turns Blue почти на такой же срок распались, но затем продолжили свой путь –на радость нам. Название нового альбома «Чёрный Лебедь» отсылает к концепции возможного наступления труднопногнозируемых событий, способных кардинально изменить ход истории. Если интересно, прочитайте одноимённый труд Николаса Талеба.



Я бы сравнил немцев с легендарными The Wire или The Damned, с течением времени не потерявших своих лучших качеств, скорее, наоборот. «Black Swan» –пример образцового пост-панка, сделанного, как говорится, на опыте и с саркастическим осознанием: то, против чего ты бунтовал, будучи молодым, по сути, никуда не делось. Стало только хуже. Вот что говорит бессменный вокалист группы Мик Джогвер: «Мир становится все более разделенным, всё больше энергии тратится на отстаивание собственной точки зрения, а взгляды оппонента априори неверны. Человек слишком доверчив или попросту глуп. Им манипулируют СМИ, элита, идеология. Он становится легкой добычей теорий заговора и популизма. Но это ни к чему не приводит, кроме гнева, разочарования, блокировки. Мы можем по-настоящему победить только как команда».