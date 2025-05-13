P ink Turns Blue сформировались в 1985 году в Берлине и с течением времени оказали мощное влияние на немецкую и европейскую пост-панк, готик и дарквейв-сцены. Название трио позаимствовало из песни группы Hüsker Dü, а музыкально они ориентировались в первую очередь на повсеместно ныне цитируемых Joy Division и незаслуженно подзабытых The Sound. Активно проведя первые десять лет, Pink Turns Blue почти на такой же срок распались, но затем продолжили свой путь –на радость нам. Название нового альбома «Чёрный Лебедь» отсылает к концепции возможного наступления труднопногнозируемых событий, способных кардинально изменить ход истории. Если интересно, прочитайте одноимённый труд Николаса Талеба.



Я бы сравнил немцев с легендарными The Wire или The Damned, с течением времени не потерявших своих лучших качеств, скорее, наоборот. «Black Swan» –пример образцового пост-панка, сделанного, как говорится, на опыте и с саркастическим осознанием: то, против чего ты бунтовал, будучи молодым, по сути, никуда не делось. Стало только хуже. Вот что говорит бессменный вокалист группы Мик Джогвер: «Мир становится все более разделенным, всё больше энергии тратится на отстаивание собственной точки зрения, а взгляды оппонента априори неверны. Человек слишком доверчив или попросту глуп. Им манипулируют СМИ, элита, идеология. Он становится легкой добычей теорий заговора и популизма. Но это ни к чему не приводит, кроме гнева, разочарования, блокировки. Мы можем по-настоящему победить только как команда». Pink Turns Blue - Follow Me

Pink Turns Blue - Can`t Do Without You

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Kaleida In Arms (p) 2024

У спеху дуэта Kaleida на первом этапе карьеры сильно поспособствовало включение двух треков в звуковые дорожки к голливудским боевикам «Джон Уик» с Киану Ривзом и «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон. 12 лет назад Кристина Вуд и Сесили Гулдер находились на разных континентах и познакомились через интернет. Искра сразу вспыхнула, что привело к долгосрочному сотрудничеству. Конёк Kaleida – тревожный инди-поп с заметной долей трип-хопа и (конкретно на новом альбоме) отсылками к кельтскому поп-фолку в духе группы Clannad. Какое-то время проект был под угрозой распада из-за семейных проблем, но основательницы нашли силы не разрушать созданное. В итоге «In Arms» придумывался в течение трёх лет. «Kaleida — плод любви. Написание музыки значит для нас очень много, поэтому мы вернулись и не планируем останавливаться», — заявляет Кристина. Kaleida - Hollow

Kaleida - Hansaplast

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С ейду Коне, также известный как Alpha Blondy – мужчина скромный. На обложке своей новой пластинки почтенный ивуарийский мэтр запечатлён в образе этакого профессора в очках и с золотой короной на голове. Ну а что? Имеет право. Если есть среди слушателей/читателей те, кто был на вечеринках в театре «Ложа» и Творческой гостиной Кемеровского госуниверситета, где я сидел за диджейским пультом, то должны помнить обязательную часть программы — песню «Brigadier Sabadi», в 1982 году прославившую молодого вокалиста. С тех пор началась его долгоиграющая карьера, в которой нашлось место и премии «Грэмми».



По легенде, юного Сейду из-за увлечения растафарианством чуткие родственники даже упекли в психушку, но это его не сломило. Будущий Альфа остался на родине в Кот-Д-Ивуаре, но угроза преследования за свободолюбивые тексты вынудила его перебраться в Париж, что стало ключевым поворотным моментом творческого пути. В свои 72 года Alpha Blondy бодр и энергичен. Возраст никак не сказался на его вокальных данных и политических убеждениях. «Rise», ставший двадцатым студийным релизом певца, по-прежнему строго ориентирован на социальные проблемы мира в целом и Африки в частности. При этом фирменная жизнерадостная подача, разнообразие духовых инструментов, участие бэк-вокалисток и различных коллабораторов никуда не делись. Alpha Blondy - Djigui

Alpha Blondy - Révolte-toi Africa

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Red Snapper Barb and Feather (p) 2025

О Red Snapper мы поговорим благодаря одному из наших слушателей, поделившимся инфой про их новый альбом. Сам запросто мог пропустить. Легендарные британцы принадлежат к числу тех коллективов, почти все пластинки которых есть в архивах сайта (кроме первых трёх, попавших в те самые «утерянные обзоры» до 179 выпуска). Сегодня будем знакомиться с диском «Barb and Feather».



Участники Red Snapper неоднократно пытались заморозить проект, впервые попрощавшись с поклонниками в 2003 году. Однако позже Али Френд и компания решение меняли – под воздействием различных обстоятельств. На этот раз триггером возвращения стали успех концертного альбома двухлетней давности и 30-летие со дня рождения бэнда. Из трио основателей на сегодняшний день выпал только гитарист David Ayers. Компанию Али Френду и Ричарду Тейру составили Том Челленджер и Тара Каннингем. По примеру Pixies новый релиз Red Snapper слепили из двух EP-шек: записанной вживую «Ban-Di-To» и «Tight Chest», созданной при участии приверженца электронного даба, клавишника и продюсера Дэвида Хэрроу. Сочетание интуитивного живого драйва первой части и студийной кропотливости второй перезапускает формулу Red Snapper, в которой к привычному интегрированию джаз-фанка в электронные текстуры добавился даб и такой кунштюк, как кавер на песню Дэвида Боуи. Red Snapper - Sirroco

Red Snapper - Sound and Vision

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Yann Tiersen Rathlin from a Distance | The Liquid Hour (p) 2025

В финале у нас будет ещё одно произведение, состоящее из двух частей. Записал его не менее частый «лунный гость», бретонский композитор Ян Тирсен. На мой взгляд, это самый интересный автор, работающий в условном жанре «неоклассической музыки». Первая половина нового альбома Тирсена «Rathlin from a Distance» названа в честь североирландского острова. Она посвящена морскому путешествию композитора под парусом и каждая медитативная, фортепианная пьеса озаглавлена именем места, где он бросал якорь. Вторая часть «The Liquid Hour» вдохновлённая размышлениями Яна о, мягко говоря, непростой истории города Белфаст куда более разнообразна. Здесь уже автор погружает нас в электронные хитросплетения, на кои он тоже большой мастер. Всё это обволакивается эмбиентной дымкой и украшено вокалом Эмили Квинкис. Yann Tiersen - Stourm

Yann Tiersen - Ninnog at Sea

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