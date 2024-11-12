Nadine Shah Filthy Underneath (p) 2024

Н адин Петра Катарина Шах выросла в семье, где чаще прочего слушали джаз, разнокалиберный поп и суфийскую музыку, особенно почитаемую её отцом. Само собой разумеется, что всё это – как и капли северных морей в крови – повлияло на её мировоззрение и творчество, чаще всего классифицируемое как инди-арт-поп. Наиболее популярное по отношению к манере Надин сравнение помещает певицу в условно воображаемое пространство между Ником Кейвом и Полли Харви. Там должно быть уютно и почётно.



Пятый альбом Шах «Filthy Underneath» вышел в начале года и впервые на мейджор-лебле (в данном случае EMI). Последнее не случайно, потому что артистка вместе с продюсером Беном Хиллером (работавшим среди прочих с Depeche Mode) долго готовилась к решающему залпу, оттачивая мастерство на предыдущих работах. Теперь о Надин Шах знает гораздо более широкая аудитория. «Filthy Undermeath» надо отдать должное: альбом получился сильным и эмоциональным, несмотря на пугающий фон процесса создания, во время которого певица потеряла мать, пережила попытку суицида и развод. Врагу не пожелаешь. Вместе с Хиллером они добавили выстроенной экосистеме театрализованной готики, пост-панка, пронзительных клавишных и перкуссионного грува, круто качающего в пиковых моментах – таких как «Greatest Dancer». Nadine Shah - Even Light

Nadine Shah - Greatest Dancer

Видеоклип

Headache The Head Hurts But The Heart Knows The Truth (p) 2023

З а проектом Headache скрывается английский продюсер Джо Торнелли (также известный как Vegyn). Компанию ему составляет туманный соавтор Фрэнсис Хорнсби Кларк. Джо ещё с середины 2010-х гг. развил довольно бурную деятельность, придумывал разнонаправленную музыку, работал на радио и основал независимый лейбл PLZ Make It Ruins, где, кстати, и вышла представляемая пластинка. Стилистически её довольно сложно классифицировать. Альбом выстроен из изложенных от неизвестного лица в манере spoken word: c одной стороны, слегка сюрреалистических, с другой – маниакально-настойчивых монологов. И всё это под трип-хоповые, инди-роковые и idm-зарисовочки. Не знаю, что на самом деле закладывал в концепт Торнелли, но похоже на цикл важных для отправителя писем. Ему жизненно необходимо поделиться тем, что мучает и не даёт покоя, но послания эти никто никогда не прочитает. Причём автор как будто об этом заранее знает, для пущего трагизма и безысходности. Действие абсолютно гипнотическое. Headache - That Thing with the Rabbit

Headache - Truisms 4 Dummies

Н астоящее имя артистки, известной как Mo`Kalamity, – Monica Tavares. Она родилась на Кабо-Верде, бывшей португальской колонии, территориально располагающейся не так уж и далеко от Ямайки. Но перебралась она не туда, а отправилась в совершенно другом направлении, обосновавшись в Париже. Её новая пластинка «Shine» музыкально совершенно оправдывает обложку качающими roots-риддимами и текстами, призывающими любить и радоваться жизни. В Кингстоне Мо всё же побывала несколько лет назад, успев посотрудничать с легендарными Sly & Robbie. Работа с такими людьми, олицетворяющими эволюцию музыки регги, по признанию певицы, обогатила её музыкальную вселенную. Для неё главное – прислушиваться к своему внутреннему голосу в процессе творчества, а новый диск – это плод стремления к подлинности и индивидуальности. Кстати, в работе над «Shine» парижанке ассистировала ещё одна легенда — ямайский басист Errol «Flabba» Holt. Поёт Mo`Kalamity на английском, но один трек на пластинке она всё же исполнила на родном языке. Mo`Kalamity - Wake Up

Mo`Kalamity - African Descendants

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Bill Leeb Model Collapse (p) 2024

О дин из основателей культовой для электро-индастриала формации Front Line Assembly, создатель совместно с коллегой Рисом Фалбером энигматических сайд-проектов Delerium, Synæsthesia и Conjure One вдруг решил пуститься в сольное плавание. 13 сентября на лейбле Metropolis Records вышла его пластинка «Model Kollapse».



Строго говоря, сольную карьеру Билл Либ начал задолго до появления Front Line Assembly, выпуская результаты своих первых домашних музыкальных опытов на кассетах в начале 1980-х гг. Сейчас, конечно, статус иной. «Model Kollapse» записывался в Ванкувере, Торонто и Лос-Анджелесе при участии нескольких коллабораторов, в числе которых и упомянутый Фалбер. Стилистически материал представляет несколько облегчённую версию материнского проекта. Составляющие те же самые: тревожное техногенное электро, урбанистический индастриал и EBM. Немного непонятно, почему запись не вышла под вывеской FLA. Ну на то воля автора. А вот как комментирует релиз сам Либ: «Альбом исследует тонкости искусственного интеллекта и выживания самого человечества. Мы продвигаемся вперед в беспрецедентных технологических масштабах, это заставляет меня задаться вопросом, как долго цивилизация сможет контролировать различные аспекты нашей жизни. Автоматизация уже захватила многие отрасли. Учитывая, что миром управляют технологии, а в будущем хакеры могут держать нас в заложниках, будет ли вся планета уязвима перед коллапсом искусственного интеллекта? Что мы будем делать, если, например, не будет электричества? Наверняка наступит хаос…» Bill Leeb - Folded Hands

Bill Leeb - Muted Obsession

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В завершение выпуска отправимся мы с вами в Мексику, в гости к дуэту под названием Lorelle Meets The Obsolete. Изначально это был сольный проект Лорены Кинтанильи (позже взявшей себе арт-ник Lorelle), но уже на втором альбоме компанию ей составил Альберто Гонсалес (ныне известный как The Obsolete). Их пока последнее совместное творение, альбом «Datura» вышел в прошлом году и вновь продемонстрировал тягу дуэта к психоделику, краутроку, пост-панку и винтажному звуку. Lorelle Meets The Obsolete - Invisible

Lorelle Meets The Obsolete - Arco

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