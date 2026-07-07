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а своём третьем альбоме дуэт из Монреаля Bibi Club заметно качнуло в сторону тёмных материй. Согласно аннотации, работа «исследует пограничный спектр между понятием „здесь“ и понятием „за пределами“». Для записи диска, выпущенного лейблом Secret City Records, гитарист Nicolas Basque и поющая властительница клавишных Adèle Trottier-Rivard рекрутировали стороннего саксофониста. Помимо данного духового ингредиента в лихом коктейле из авант-попа, индитроники, фри-джаза и пост-панка можно услышать трубу и клавесин. Последний обнаружился в монреальской студии. Он был настроен на октаву ниже обычного, и музыканты использовали его как ударный инструмент, добавляющий глубины и торжественности композициям. Какие-то вещи на «Amaro» Адель исполняет на французском языке, другие – на английском. «Во время записи мы часто говорили о том, что прослушивание альбома должно вызывать ощущение, будто вы пробуете землю на вкус. Мы хотели, чтобы он был основательным, чтобы в нем чувствовалась текстура земли», — комментируют авторы.
встралийская группа Body Maintenance выпустила свой второй альбом на британском лейбле с отличным названием «Пьяный Матрос». Наверняка англичане часто слушали знаменитую песню БГ и решали, что же с мореманом делать. В итоге основали импринт. Полагаю, выбор выпускающей компании на территории Метрополии не случаен. Парни из Мельбурна питаются энергетикой островного готического пост-панка и сами признаются, что наиболее сильное влияние на них оказали The Sisters Of Mercy и Bauhaus. Ну и молодцы, мы тоже это всё любим и уважаем.
икарный бокс-сет, охватывающий крайне интересный период музыкальной эволюции, взаимопроникновения и трансформации жанров. Уверен, что панк и даб высоко ценимы абсолютным большинством аудитории программы, как и её создателями. Дополнительная ценность подобных сборников в том, чтобы не только вспомнить знаковые вещи культовых исполнителей, но и узнать незаслуженно позабытых. Три диска вмещают в себя произведения, записанные в период с 1978 по 1984 годы – золотую эпоху, когда большинство изначально панк-коллективов логично стремились расти, разнообразить свою музыку и развиваться, увлекаясь другими стилями. Одними из лежащих на поверхности были регги, ска и даб, устроившие натуральную экспансию, в частности, на британские острова в конце 1970-х гг.
Сразу, конечно, приходят на ум The Clash, Bad Manners и Public Image Ltd. Аннотацию к сборнику написал ни кто иной, как старый знакомый Джа Уоббл, непосредственный свидетель и активист тех событий. Революционер и первопроходец собственной персоной. Отдавая дань уважения шикарной подборке, всё же замечу, что далеко не все треки соответствуют заявленной вывеске – то есть, встрече панка с дабом. Возможно, я неправильно истолковал замысел, но воспринял заголовок как историю упомянутых The Clash. Пример того, когда группа, изначально игравшая яростный политизированный панк, в дальнейшем виртуозно переформатировалась в первоклассный регги-пост-панк бэнд. В треклисте есть такие уважаемые столпы ямайской сцены как Linton Kwesi Johnson, Mad Professor, UB40, Twinkle Brothers, но их первые шаги, мягко говоря, сложно ассоциировать с гитарной панк-сценой, готикой или ранним индастриэлом. Ладно, придирки в сторону! Но замечу, что для плейлиста отобраны номера тех артистов, которые согласуются с формулой, отражённой в заголовке.
авершится сегодняшний лунный трип новым альбомом от коллектива, на протяжении своего существования претерпевшего довольно радикальные стилистические трансформации. Изначально они играли хтонический фолк, затем – агрессивный и лютый блэк-метал, однако позже предпочли исследовать бескрайние поля экспериментальной электронной музыки, синтвейва, эмбиента, авангарда и психоделического рока. Если на предыдущем альбоме норвежцы предстали в овечьей шкуре, выдав комплект из вполне себе поп-песен с вокалом, то новая, четырнадцатая работа в их дискографии получилась куда глубже и мрачнее. Не в последнюю очередь потому, что музыканты грустят по отправившемуся в Вальгаллу брату по оружию. Здесь мы имеем дело с инструментальными композициями и дозированными вкраплениями эфирного вокала от Сары Хорами. «На Neverland мы продемонстрировали более „панковский“ дух — больше мечтательности, меньше дисциплины», — откровенничают «Волки».
785-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 07.07.2026 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ. Обсудить выпуск можно в наших соцсетях или гостевой книге.
Максим Горданов, 07.07.2026 г.
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