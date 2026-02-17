    Railcard

    (p) 2026
    R

    ailcard состоит из опытных музыкантов, каждый из которых поиграл в коллективах разной степени известности. Сплотил их тот факт, что все они родились в 1962 году – с промежутками в несколько недель. Квартет отчасти повторил трюк, когда-то проделанный Pixies: дебютный одноимённый лонгплей слеплен из двух прошлогодних «ипишек» и специально записанных для релиза трёх новых треков. Лондонцы создают тёплую, винтажную и ностальгически-трепетную микровселенную, комбинируя инди-поп, джэнгл-поп и элементы барокко. Большинство песен исполняет экс-вокалистка группы Dolly Mixture Рэйчел Лав.

    Buzzcocks

    Attitude Adjustment

    (p) 2026
    «A

    ttitude Adjustment» стал второй пластинкой, которую Buzzcocks записали без участия одного из отцов-основателей, почившего в 2018 году Пита Шелли. После этого инициативу в свои руки взял второй главный человек в группе – гитарист Стив Диггл. Он перетряхнул состав и занял место Шелли у микрофона. При записи нового диска Стив сотоварищи старались следовать главному принципу: как можно реже оглядываться на своё же славное прошлое, дабы избежать самоповторов. Отчасти это удалось.

    Несмотря на то, что ершистый оупенер как раз таки и отсылает к каноническому панку, в дальнейшем структура альбома смягчается, благодаря заимствованиям из других, одобренных не всеми фанатами стилей. Но ведь того и добивались, заявляя в пресс-релизе следующее: «Buzzcocks — нечто гораздо большее, чем музейный экспонат, это живая и меняющаяся сила». На мой взгляд, изменения совсем не радикальны и уж точно не выглядят как «предательство» неких незыблемых идеалов. По сути, культовый бэнд, даже получив такую мощную пробоину как потеря фронтмена, продолжает исполнять те самые «мощные, честные поп-песни», что всегда и декларировалось на протяжении долгой, славной истории.

    Elijah Minnelli

    Clams As A Main Meal

    (p) 2025
    «Н

    очной царь Совета графства Бредминстер» или просто лондонский дабмейкер Elijah Minnelli, имеющий репутацию «звукового алхимика». Алхимик лихо смешивает даб с фольклорным наследием различных регионов планеты. Изначально он прославился как радиоведущий и автор семидюймовых синглов, а с 2024 года решил записывать альбомы. Свой первый опыт Элайджа обставил весьма эффектно. Пригласив ветеранов roots-регги, он перепридумал несколько народных традиционных песен, попутно обратившись к Ветхому Завету и наследию Шекспира. На втором релизе «Clams As A Main Meal» Минелли, в общем-то, продолжил в том же духе: при участии небезызвестного барбадосца Денниса Бовелла, валлийского музыканта Карвина Эллиса и других скрестил даб с фолком и кумбией.

    Rhys Fulber

    Memory Impulse Autonomy

    (p) 2025
    Ч

    уть больше года назад я рассказывал о новом сольном альбоме Билла Либа, одного из основателей культовой электро-индустриальной формации Front Line Assembly. Теперь настала очередь его соратника и партнёра по проекту Риса Фулбера. Как известно, обоих объединяет не только материнский проект. Вместе они осваивают и более лёгкие, энигматические территории, возглавляя такие формации как Delerium и Synæsthesia. Примечательно, что сольно Фулбер работает гораздо дольше своего коллеги и его прошлогодний диск «Memory Impulse Autonomy» стал уже пятым в личном багаже.

    Альбом построен на ностальгии автора по первым музыкальным опытам на примитивном оборудовании, над которыми он корпел, вдохновляясь Cabaret Voltaire. «Название отсылает к приятным воспоминаниям о моих корнях в создании электронной музыки, волнению и страсти, которые я испытывал к новым для того времени звукам», — говорит Рис, — этот стиль заложен внутри меня. Возвращение к нему позволило создавать импульсивно, и многие инструментальные композиции родились из студийных джемов». В работе над альбомом корифею помогали благодарные последователи из Lebanon Hanover и Years Of Denial.

    Плейлист №780

    780-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 17.02.2026 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ. Обсудить выпуск можно в наших соцсетях или гостевой книге.

    1. Railcard - Narcissus
    2. Railcard - Born in `62
    3. Buzzcocks - Queen Of The Scene
    4. Buzzcocks - Jesus At The Wheel
    5. Elijah Minnelli feat. Dennis Bovell - Canaan Land
    6. Elijah Minnelli feat. Carwyn Ellis - Donna Donna (Chwerthin)
    7. Rhys Fulber feat. Barkosina - Only Love Will Save Us
    8. Rhys Fulber - Exclavier
    9. Rhys Fulber feat. Konstantin Unwohl - Nichts Dafür Getan

    Максим Горданов, 17.02.2026 г.

