Bambara Birthmarks (p) 2025

П о мнению бруклинского трио Bambara, десять песен, вошедших в новый альбом, получились самыми апокалиптическими и одновременно самыми трогательными в их творчестве. Пластинка, исследующая цикличность насилия, объяснимо оказалась подобна нуарному триллеру, где пост-панк, готика и нотки трип-хопа, бодро струясь по основным магистралям, натыкаются в переулках на не всегда очевидные для себя вибрафон, скрипку, саксофон, трубу, арфу и даже древнееврейский киннор. Для этого к постоянным участникам Bambara присоединились целых семеро музыкантов, и пять бэк-вокалистов – в компанию к ведущему баритону фронтмена Рида Батеха. Общими стараниями, как принято говорить в таких случаях, сюжетная линия «Birthmarks» получилась «весьма кинематографичной». Bambara - Hiss

Bambara - Holy Bones

Bambara - Elena`s Dream

Видеоклип

Gulp Beneath Strawberry Moons (p) 2025

У миротворяющее высказывание от валлийско-шотландской формации Gulp точно будет по сердцу поклонникам Saint Etienne, Camera Obscura, Broadcast или Burning Heart. Соответствующее содержанию романтично-вкусное название пластинки «Под Клубничными Лунами» напрямую отсылает к уникальному астрономическому явлению. Красота природы отзеркаливает красоту музыки. Изначально Gulp были проектом Гуто Прайса и Линдси Леван. Позже к ним присоединились ещё двое участников, и квартет выдал, пожалуй, своё лучшее сочинение, воспевающее пространство, океан, эскапизм, любовь и время с незримым осознанием хрупкости каждого мгновения. «Если мы будем заботиться друг о друге, мы сможем увидеть проблеск сквозь морской туман», — философски заключает Линдси. Gulp - The Way That We Live

Gulp - Wildflower

Видеоклип

One Love - A Tribute To Bob Marley (p) 2025

К оличество разномастных трибьют-альбомов официально провозглашённому королю регги давно уже не поддаётся подсчёту. Да и вряд ли абсолютно все из них достойны внимания, в отличие от релиза, вышедшего на крутейшем калифорнийском лейбле Cleopatra чуть более месяца назад. Называется он тоже вполне общеупотребительно — «One Love». Такие пластинки полезны, в первую очередь, не только потому что легенду вспомнить никогда не бывает лишним, а тем, что можно открыть кучу новых имён — носителей исконного ямайского гена. Я часто сталкиваюсь с тем, что для среднестатистического человека «джаз» — это (условно) Луи Армстронг, Элла Фитцджеральд плюс, допустим, Майлз Дэвис и всё. С регги и дабом ещё хуже: Боб Марли… и дальше темнота. Даже великого Ли Перри знают считанные единицы. Вернёмся к «One Love». Кто только не перепевал песни Боба, давно ставшие стандартами и «нетленками». Всё это имеется в арсенале и непрофильных артистов. В данном же случае мы имеем дело с живыми легендами конкретно ямайской культуры. И это ли не шанс узнать о регги больше? Junior Kelly - Could You Be Loved

Eek-A-Mouse - Roots, Rock, Reggae

Admiral Bailey - Redemption Song

Nuclear Daisies First Taste Of Heaven (p) 2025

З авершат плейлист «ТСЛ» №779 участники техасской группы «Ядерные Ромашки». В прошлом году у них вышла пластинка «First Taste Of Heaven», что можно перевести как «Первый вкус рая». Сие не случайно, потому что альбом посвящён покойному отчиму лидера коллектива Алекса Геринга. «Ромашки» здорово смешивают индустриальный брейкбит с шугейзом, обрушивая на слушателя энергетический коктейль получасовым непрерывным сеансом, который неожиданно завершается девятиминутной гипнотической пьесой дивной красоты. Nuclear Daisies - Doves

Nuclear Daisies - Fangs

Nuclear Daisies - 333

Видеоклип

