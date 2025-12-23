Radioactivity Time Won`t Bring Me Down (p) 2025

Г руппа Radioactivity выросла из сотрудничества Джеффа Бёрка и Марка Райана – довольно известных на локальной техасской панк-сцене персонажей. Оба успели поиграть в нескольких коллективах, пока не придумали данный проект. Добавив в состав ещё пару товарищей, квартет записал две подряд пластинки мелодичного панка и замолчал почти на десять лет. Именно сочетание мелодизма и трёхаккордного скоростного напора стали их визитной карточкой, что и подтвердила новая работа, одновременно продемонстрировав эволюцию выбранного вектора. «Time Won`t Bring Me Down» располагается в условном Средиземье: между Ramones с одной стороны и, например, Cloud Nothings с другой. Первая часть альбома более напористая, вторая – более лиричная. Авторство музыки и слов принадлежит Бёрку. «Мне надоела современная жизнь. Могу ли я вернуться к своим аналоговым корням?» — задаётся таким вопросом вокалист в одной из своих новых песен. Конечно можешь, Джефф, особенно когда за твоими плечами почти четверть века творческого трипа, и ты в совершенстве владеешь рецептом «минимум аккордов, максимум эмоций». Radioactivity - Why

Radioactivity - I Thought

Lucrecia Dalt A Danger to Ourselves (p) 2025

С едьмой студийный альбом проживающей ныне в Берлине колумбийской певицы и саунд-дизайнера María Lucrecia Pérez López (на сцене более известной как Lucrecia Dalt) спродюсировал не кто-нибудь, а Дэвид Сильвиан. Помимо этого, он здесь выступил и в роли звукорежиссёра, соблаговолив поучаствовать в оупенере альбома как нарратор.



Захоти мироздание иначе, никакой Лукреции Далт вообще могло и не быть, потому что изначально будущая артистка планировала стать инженером-строителем. Однако, перебравшись из Колумбии в Европу, наша героиня всё-таки выбрала искусство, заняв место в нише интровертного, рефлексирующего альт-попа. Помимо сольных пластинок, в её активе работа над звуковыми дорожками к фильмам и сериалам. «Я хотела создать музыку, которая льется кинематографически и создает пейзаж для истории любви, балансирующей на грани невероятного, чудесного и таинственного», — рассказывает Мария Перес Лопес о новом альбоме. Lucrecia Dalt feat. David Sylvian - cosa rara

Lucrecia Dalt - no death no danger

Nazamba A Message From Zion (p) 2025

В привычном ямайско-риддимном секторе у нас сегодня будет шикарный, но, к сожалению, последний подарок от очень крутого представителя такого субжанра как dub-poetry. Впервые услышав мощную корневую читку Назамбы, я сразу вспомнил великого даб-поэта Линтона Квеси Джонсона. Мне кажется, урождённый Джордж Скотт имел все шансы стать очередной культовой фигурой на ямайском небосклоне. К несчастью, скоропостижный уход к Джа поставил крест на такой перспективе. Однако несмотря на то, что Назамба при жизни выпустил всего один полноформатный лонгплей, это стало очень ярким событием. К счастью, он продолжал активно работать, сотрудничать с разными музыкантами и начал проектировать вторую пластинку. Из сделанных ещё сырых и недоработанных записей, набросков и неизданных ранее материалов друзья и коллеги поэта собрали посмертный релиз своего товарища. Nazamba - She Nah Lie

Nazamba feat. Linval Thompson - Curfew Drop

Emilíana Torrini Miss Flower (p) 2024

Д очь исландки и итальянца уже в юном возрасте поступила в оперную школу по классу сопрано. Первым громким успехом для девушки стало участие в записи первого (ныне культового) альбома Gus Gus «Polydistortion». Впоcледствии она сотрудничала со многими классными артистами (включая Пола Окенфолда и Thievery Corporation), эффектно засветилась в саундтреке к «Властелину Колец» и, конечно же, не забывала о сольном творчестве.



Последний на данный момент альбом Эмилианы называется «Miss Flower». На создание этой работы певицу вдохновила коробка писем матери её подруги Зои. В ней скрывалась невероятная гамма жизненных историй свободолюбивой личности, о которой непременно захотелось рассказать. Вот что отмечает сама Эмилиана: «Моя героиня Мисс Флауэр жила авантюрно, по своим правилам, руководствуясь чем-то иным, чем брак и условности, — бесстрашной верностью своей правде. Ей девять раз делали предложение, и она так и не вышла замуж. Мужчины были одержимы ею, и некоторые письма рассказывают об этой душевной боли, другие — о сильной страсти. Встречаются настоящие шпионские эпизоды, есть и очень смешные моменты. Я, как автор текстов песен была на седьмом небе, получив такой кладезь исходного материала». Emilíana Torrini - Miss Flower

Emilíana Torrini - Let`s Keep Dancing

В первые с группой Мэтта Джонсона меня познакомил друг и музыкальный единомышленник Женя Гришковец. Откуда-то в конце 1990-х гг. у него оказалось сразу несколько их дисков, что в то время было страшной редкостью и удачей. Я, естественно, впечатлился и довольно часто ставил треки британцев в тех самых «ныне утерянных выпусках» ТСЛ первого периода. А потом Джонсон вдруг замолчал, предпочтя изредка писать музыку для нишевого авторского кино. Затворничество группы длилось целых 24 года, и в итоге мы получили очень крутой новый, седьмой лонгплей «Ensoulment». Механизм функционирования The The был изначально устроен так, что главарь Мэтт здорово перетряхивал состав от альбома к альбому. С ним, в числе прочих, успели посотрудничать Джонни Марр, Шинейд О`Коннор и Дэвид Палмер. Текущий лайн-ап работал над пластинкой шесть лет. Её глубокий, философский настрой, кинематографичная атмосфера и вплетение ноток джаза в крунерский инди-рок умудрённого годами автора, которому точно есть, что сказать, идеальны для смакования и частого прослушивания. Причём, не обязательно под чашечку кофе. The The - Some Days I Drink My Coffee by the Grave of William Blake

The The - Where Do We Go When We Die

