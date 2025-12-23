Тёмная сторона Луны © 1996—2026 · О проекте · Реклама · Напишите нам
руппа Radioactivity выросла из сотрудничества Джеффа Бёрка и Марка Райана – довольно известных на локальной техасской панк-сцене персонажей. Оба успели поиграть в нескольких коллективах, пока не придумали данный проект. Добавив в состав ещё пару товарищей, квартет записал две подряд пластинки мелодичного панка и замолчал почти на десять лет. Именно сочетание мелодизма и трёхаккордного скоростного напора стали их визитной карточкой, что и подтвердила новая работа, одновременно продемонстрировав эволюцию выбранного вектора. «Time Won`t Bring Me Down» располагается в условном Средиземье: между Ramones с одной стороны и, например, Cloud Nothings с другой. Первая часть альбома более напористая, вторая – более лиричная. Авторство музыки и слов принадлежит Бёрку. «Мне надоела современная жизнь. Могу ли я вернуться к своим аналоговым корням?» — задаётся таким вопросом вокалист в одной из своих новых песен. Конечно можешь, Джефф, особенно когда за твоими плечами почти четверть века творческого трипа, и ты в совершенстве владеешь рецептом «минимум аккордов, максимум эмоций».
едьмой студийный альбом проживающей ныне в Берлине колумбийской певицы и саунд-дизайнера María Lucrecia Pérez López (на сцене более известной как Lucrecia Dalt) спродюсировал не кто-нибудь, а Дэвид Сильвиан. Помимо этого, он здесь выступил и в роли звукорежиссёра, соблаговолив поучаствовать в оупенере альбома как нарратор.
Захоти мироздание иначе, никакой Лукреции Далт вообще могло и не быть, потому что изначально будущая артистка планировала стать инженером-строителем. Однако, перебравшись из Колумбии в Европу, наша героиня всё-таки выбрала искусство, заняв место в нише интровертного, рефлексирующего альт-попа. Помимо сольных пластинок, в её активе работа над звуковыми дорожками к фильмам и сериалам. «Я хотела создать музыку, которая льется кинематографически и создает пейзаж для истории любви, балансирующей на грани невероятного, чудесного и таинственного», — рассказывает Мария Перес Лопес о новом альбоме.
привычном ямайско-риддимном секторе у нас сегодня будет шикарный, но, к сожалению, последний подарок от очень крутого представителя такого субжанра как dub-poetry. Впервые услышав мощную корневую читку Назамбы, я сразу вспомнил великого даб-поэта Линтона Квеси Джонсона. Мне кажется, урождённый Джордж Скотт имел все шансы стать очередной культовой фигурой на ямайском небосклоне. К несчастью, скоропостижный уход к Джа поставил крест на такой перспективе. Однако несмотря на то, что Назамба при жизни выпустил всего один полноформатный лонгплей, это стало очень ярким событием. К счастью, он продолжал активно работать, сотрудничать с разными музыкантами и начал проектировать вторую пластинку. Из сделанных ещё сырых и недоработанных записей, набросков и неизданных ранее материалов друзья и коллеги поэта собрали посмертный релиз своего товарища.
очь исландки и итальянца уже в юном возрасте поступила в оперную школу по классу сопрано. Первым громким успехом для девушки стало участие в записи первого (ныне культового) альбома Gus Gus «Polydistortion». Впоcледствии она сотрудничала со многими классными артистами (включая Пола Окенфолда и Thievery Corporation), эффектно засветилась в саундтреке к «Властелину Колец» и, конечно же, не забывала о сольном творчестве.
Последний на данный момент альбом Эмилианы называется «Miss Flower». На создание этой работы певицу вдохновила коробка писем матери её подруги Зои. В ней скрывалась невероятная гамма жизненных историй свободолюбивой личности, о которой непременно захотелось рассказать. Вот что отмечает сама Эмилиана: «Моя героиня Мисс Флауэр жила авантюрно, по своим правилам, руководствуясь чем-то иным, чем брак и условности, — бесстрашной верностью своей правде. Ей девять раз делали предложение, и она так и не вышла замуж. Мужчины были одержимы ею, и некоторые письма рассказывают об этой душевной боли, другие — о сильной страсти. Встречаются настоящие шпионские эпизоды, есть и очень смешные моменты. Я, как автор текстов песен была на седьмом небе, получив такой кладезь исходного материала».
первые с группой Мэтта Джонсона меня познакомил друг и музыкальный единомышленник Женя Гришковец. Откуда-то в конце 1990-х гг. у него оказалось сразу несколько их дисков, что в то время было страшной редкостью и удачей. Я, естественно, впечатлился и довольно часто ставил треки британцев в тех самых «ныне утерянных выпусках» ТСЛ первого периода. А потом Джонсон вдруг замолчал, предпочтя изредка писать музыку для нишевого авторского кино. Затворничество группы длилось целых 24 года, и в итоге мы получили очень крутой новый, седьмой лонгплей «Ensoulment». Механизм функционирования The The был изначально устроен так, что главарь Мэтт здорово перетряхивал состав от альбома к альбому. С ним, в числе прочих, успели посотрудничать Джонни Марр, Шинейд О`Коннор и Дэвид Палмер. Текущий лайн-ап работал над пластинкой шесть лет. Её глубокий, философский настрой, кинематографичная атмосфера и вплетение ноток джаза в крунерский инди-рок умудрённого годами автора, которому точно есть, что сказать, идеальны для смакования и частого прослушивания. Причём, не обязательно под чашечку кофе.
777-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 23.12.2025 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ. Обсудить выпуск можно в наших соцсетях или гостевой книге.
Максим Горданов, 23.12.2025 г.
Внимание! Все звуковые материалы, представленные на сайте, предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов удовлетворяются по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных носителей.