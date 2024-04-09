The Fauns How Lost (p) 2024

П евица Элисон Гарнер, бас-гитарист Майкл Сэвидж и барабанщик Гай Рис-Дэвис придумали The Fauns в Бристоле (что само по себе сразу вызывает интерес) 17 лет назад. Позже к ним присоединился гитарист Уилл Слейтер. За такой внушительный период квартет неторопливо, но со знанием дела изобрёл три долгоиграющих релиза, последний из которых вышел в начале года на лейбле Invada Records, основанном Джеффом Бэрроу.



Учитывая исходные данные, можно рефлекторно захотеть поискать отголоски Portishead на «How Lost», но The Fauns в первую очередь – про кристальной чистоты дрим-поп и шугейз с более чем очевидными реверансами королям стилей (в паре моментов это чистейшие Cocteau Twins). Правда, местами их новую пластинку заносит в плоскость танцевальной электроники или уводит в кинематографические грёзы. Особенно во второй половине, где бристольцы появляются на территории то Chromatics, то Saint Etienne.



Музыканты замечают, что не хотели выпускать альбом, просто повторяющий их предыдущие опыты. «Мы сознательно решили отклониться от условностей шугейза, и наполнить нашу музыку элементами электро и диско. Это был деликатный баланс, но думаем, что это прекрасно сработало», — подчёркивает Майкл Сэвидж. Ну и, конечно, особого шарма третьей работе The Fauns добавляет манера Элисон, которая в большинстве случаев не поёт, а скорее, шепчет и вздыхает, словно ветер над океаном звука. The Fauns - Mixtape Days

The Fauns - Shake Your Hair

Видеоклип

Т от случай, когда место происхождения группы считывается через секунду после того момента, как музыканты тронут струны. Сразу становится понятно, солью какой именно земли посыпают свои раны участники манчестерского квартета. IST IST существует уже почти десять лет и не так давно представили свой третий, самый сильный альбом, не без доли наглости и самонадеянности названный «Протагонисты». Не счесть коллективов, старающихся питаться соками или быть просто похожими на Joy Division, но, кажется, именно у IST IST получилось стать наиболее правдоподобным повторением формулы Иэна Кёртиса и компании. В немалой степени этому способствуют оттенки баритона вокалиста группы Адама Хоутона и максимально точно воссозданный басистом Энди Китингом специфический тревожный сумрак. Пластинка, выпущенная лейблом Kind Violence Records, повествует о перспективах новых начинаний, непростых отношениях в семье, перипетиях любви и ощущении, что все мы оказались в ловушке прошлого. Одним словом, о жизни. «Я черпаю вдохновение во всём, что меня окружает, — признаётся Адам. — В книгах, фильмах, газетах, статьях в Википедии, даже в телевизоре. Всё это я использую как источники для создания историй о воображаемой личности». IST IST - Stamp You Out

IST IST - Mary in the Black and White Room

Видеоклип

Creation Rebel Hostile Environment (p) 2023

В етераны британской (опять-таки) регги-даб сцены начинали в конце 1970-х гг. в качестве аккомпанирующего состава ямайского тоастера, растафарианца и жёсткого критика властей, известного как Prince Far I (он же King Cry Cry, он же «Голос Грома»). Их первая пластинка стала дебютной для лейбла Hitrun, который основал, кто бы вы думали? Конечно, Адриан Шервуд. Позже импринт получил мировую известность как On-U-Sound. Creation Rebel делили подмостки с такими группами, как The Clash и The Slits, но после убийства Принца в сентябре 1983 года коллектив распался. Однако пять лет назад Шервуд пригласил трёх здравствующих участников оригинального состава поработать сессионщиками для нужд и проектов лейбла. Возобновление сотрудничества в итоге и привело к выпуску нового альбома.



Первая за 40 лет пластинка легенд правильных риддимов получила название «Hostile Environment» – «Враждебная среда». В альбоме-возвращении голос Prince Far I можно услышать в двух треках, но Creation Rebel не стали замыкаться только на архивных записях. В создании материала приняли участие и другие артисты. Здесь можно услышать раггу, звуки валторны и прекрасные примеры современного электронно-инструментального даба. Несмотря на общую позитивную тональность пластинки, напитана она темой борьбы за свои права карибских (и не только) переселенцев и критикой жёсткой иммиграционной политики экс-премьер министра Великобритании Терезы Мэй в отношении лиц, ищущих убежища. «Я помню, как на меня напали с молотком, когда мне было восемь или девять лет. Очень часто приходилось слышать вслед что-то типа «чёрный ублюдок»! Представляю, каково было нашим родителям», – вспоминает перкуссионист Ranking Magoo. А вот что говорит о новом альбоме другой ветеран Eskimo Fox: «Он достаточно насыщенный и отличается от того, что мы делали раньше. В каком-то смысле он создавался для будущего и для молодежи, которая не знает своих корней. Именно для этого мы снова объединились после стольких лет, прежде чем покинуть планету». Creation Rebel - Swiftly (The Right One)

Creation Rebel - Under Pressure

Видеоклип

Л юбопытная коллаборация американо-чилийского электронщика Николаса Джаара и пакистанского певца Али Сетхи. В ноябре прошлого года на собственном лейбле Николаса Other People Records вышла их с Али совместная работа «Intiha». Али считает, что сотрудничество не случайно, это было предопределено самой судьбой. Впервые услышав музыку чилийца, пакистанец сразу понял, что просто так она его не отпустит. «Мне было знакомо то чувство приключения, которое было в ней. Это словно сказка, которая дразнит и играет с твоими ожиданиями по мере развития», — говорит он.



Так и вышло: Али оказывался на выступлениях Николаса снова и снова, в итоге решив напеть что-то на языке урду прямо поверх материала альбома Джаара «Telas» и отправить ему демо. Результатом стал данный диск, где в течение 36 минут Сетхи, используя древнюю форму персидской поэзии «газель», вдыхает новую жизнь как в невесомые, потрескивающие электронные текстуры, создаваемые партнёром, так и в исторические сочинения суфийских мистиков. Ali Sethi & Nicolás Jaar - Muddat

Ali Sethi & Nicolás Jaar - Dono Jahan

Видеоклип

Grails Anches En Maat (p) 2023

В завершение выпуска познакомимся с группой из Портленда под названием Grails. Коллектив существует уже почти 25 лет, создавая красивую инструментальную вязь из нитей пост-рока, дроуна, прогрессив-рока, кинематографической музыки и меланхоличной электроники. Основатель Grails Алекс Холл говорит, что за годы развития и взросления коллективу удалось создать свой собственный язык, на котором всем участникам очень комфортно изъясняться. Их восьмой студийный лонгплей «Anches En Maat» вышел на лейбле Temporary Residence. Grails - Sister of Bilitis

Grails - Pool of Gems

Видеоклип

Каталог

Поиск