евица Элисон Гарнер, бас-гитарист Майкл Сэвидж и барабанщик Гай Рис-Дэвис придумали The Fauns в Бристоле (что само по себе сразу вызывает интерес) 17 лет назад. Позже к ним присоединился гитарист Уилл Слейтер. За такой внушительный период квартет неторопливо, но со знанием дела изобрёл три долгоиграющих релиза, последний из которых вышел в начале года на лейбле Invada Records, основанном Джеффом Бэрроу. Учитывая исходные данные, можно рефлекторно захотеть поискать отголоски Portishead на «How Lost», но The Fauns в первую очередь – про кристальной чистоты дрим-поп и шугейз с более чем очевидными реверансами королям стилей (в паре моментов это чистейшие Cocteau Twins). Правда, местами их новую пластинку заносит в плоскость танцевальной электроники или уводит в кинематографические грёзы. Особенно во второй половине, где бристольцы появляются на территории то Chromatics, то Saint Etienne. Музыканты замечают, что не хотели выпускать альбом, просто повторяющий их предыдущие опыты. «Мы сознательно решили отклониться от условностей шугейза, и наполнить нашу музыку элементами электро и диско. Это был деликатный баланс, но думаем, что это прекрасно сработало», — подчёркивает Майкл Сэвидж. Ну и, конечно, особого шарма третьей работе The Fauns добавляет манера Элисон, которая в большинстве случаев не поёт, а скорее, шепчет и вздыхает, словно ветер над океаном звука.

етераны британской (опять-таки) регги-даб сцены начинали в конце 1970-х гг. в качестве аккомпанирующего состава ямайского тоастера, растафарианца и жёсткого критика властей, известного как Prince Far I (он же King Cry Cry, он же «Голос Грома»). Их первая пластинка стала дебютной для лейбла Hitrun, который основал, кто бы вы думали? Конечно, Адриан Шервуд. Позже импринт получил мировую известность как On-U-Sound. Creation Rebel делили подмостки с такими группами, как The Clash и The Slits, но после убийства Принца в сентябре 1983 года коллектив распался. Однако пять лет назад Шервуд пригласил трёх здравствующих участников оригинального состава поработать сессионщиками для нужд и проектов лейбла. Возобновление сотрудничества в итоге и привело к выпуску нового альбома.



Первая за 40 лет пластинка легенд правильных риддимов получила название «Hostile Environment» – «Враждебная среда». В альбоме-возвращении голос Prince Far I можно услышать в двух треках, но Creation Rebel не стали замыкаться только на архивных записях. В создании материала приняли участие и другие артисты. Здесь можно услышать раггу, звуки валторны и прекрасные примеры современного электронно-инструментального даба. Несмотря на общую позитивную тональность пластинки, напитана она темой борьбы за свои права карибских (и не только) переселенцев и критикой жёсткой иммиграционной политики экс-премьер министра Великобритании Терезы Мэй в отношении лиц, ищущих убежища. «Я помню, как на меня напали с молотком, когда мне было восемь или девять лет. Очень часто приходилось слышать вслед что-то типа «чёрный ублюдок»! Представляю, каково было нашим родителям», – вспоминает перкуссионист Ranking Magoo. А вот что говорит о новом альбоме другой ветеран Eskimo Fox: «Он достаточно насыщенный и отличается от того, что мы делали раньше. В каком-то смысле он создавался для будущего и для молодежи, которая не знает своих корней. Именно для этого мы снова объединились после стольких лет, прежде чем покинуть планету».