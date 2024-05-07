А мериканцы The Reds, Pinks and Purples специализируются на джэнгл-попе, настроением и гармониями уютно расположившись где-то между Belle and Sebastian и R.E.M. Обложка их шестой пластинки «Unwishing Well», выпущенной в день космонавтики, украшена уютным летним пейзажем. Музыка здесь ровно такая же. За атмосферу и лирику в группе отвечает вокалист Гленн Дональдсон. Названия песен говорят сами за себя: «Что происходит с обычными людьми», «Ваша худшая песня — это ваш лучший хит», «Обычно мы слышим от людей только плохое». Дональдсон уделяет много внимания коллегам-музыкантам, отдавая дань уважения тем, кто так и не добился признания, равно, как и тем, кто вкусил славы, но заплатил слишком высокую цену. The Reds, Pinks and Purples - What`s Going On With Ordinary People

The Reds, Pinks and Purples - Nothing Between The Lines At All

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П огрузимся в более минорные материи – то, что мы любим на самом деле. Будем слушать как всегда не лишённую таинственности и загадочности скандинавскую музыку. В этом нам поможет вторая героиня плейлиста по имени Сара Ассбринг. Сама она из Гётеборга, но в музыкальных кругах известна под испанским псевдонимом El Perro Del Mar. В переводе это означает «Морской Пёс».



По легенде, всё произошло на тамошнем побережье во время отпуска Сары. Несмотря на близость заветных волн, она откровенно хандрила, была подавлена и вообще не в настроении. В таком состоянии её застала прямо на пляже бродячая собака, сразу попытавшаяся втереться в доверие. Сара сочла сие знаком и ощутила вдохновение выразить свои чувства через песни. Так появился её сольный проект.



В начале пути артистка находилась под сильным влиянием поп-музыки 1960-х гг., затем увлеклась электронным эмбиентом, японским фолком и, судя по новой пластинке, творчеством Мариссы Надлер. Её новый, первый за восемь лет лонгплей «Big Anonymous» появился благодаря хореографическому проекту Королевского драматического театра Стокгольма, в танцевальных постановках которого использовались пьесы Ассбринг. Примечательно, что написан материал был ещё в 2019 году, а записан только сейчас. El Perro Del Mar - Suburban Dreams

El Perro Del Mar - Cold Dark Pond

El Perro Del Mar - Please Stay

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Vibronics Woman On A Mission 2 (p) 2024

V ibronics мелькают на британской регги-даб сцене с 1995 года. Проект был создан Стивом Гиббсом (позже взявшим stage-name Vibronics) и Ритчи Рутцем, но за многолетнюю историю под его знамёнами собиралось в общей сложности больше десяти музыкантов. На первых порах им очень помогло знакомство с Zion Train, а с годами удалось снискать славу мастеров цифрового даба, супервостребованного на стриминговых платформах. Специализируясь на работах с саунд-системами, корпении в студии над придумыванием риддимов и сессионных выступлениях, Стив Vibronics время от времени выпускает альбомы.



Исследуемый нами сегодня релиз вышел в феврале на его собственном лейбле Scoops Records. Называется он «Woman On A Mission, часть вторая» (первая датирована 2018 годом). По замыслу, оба диска призваны иллюстрировать рост влияния женщин в современном регги-даб континууме. Для этого Vibronics рекрутировали для совместной работы известных раста-див: в частности, работавшую с Безумным Профессором лауреатку престижных профильных наград Сандру Кросс. Пластинка разделена на две главы: «The Vocalists» и «The Riddim Makers», где автор с радостью прокачивает свой главный скилл — супертяжёлый инструментальный sound system style. Vibronics feat. Soulsteppa - Eastern Heights

Vibronics feat. Sandra Cross - Turn It Up

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М узыку, исполняемую квартетом из Чикаго, характеризуют примерно как «смесь резкого пост-панка и сдержанного, утончённого инди-рока». С одной стороны, как тут не согласиться? Но с другой, вокалист Ник Гол утверждает, что на третьем альбоме «Careful!» они выдают чистейшую поп-музыку. Пластинка вышла в прошлом году на культовом независимом лейбле Sub Pop. «Мы хотели придумать такие песни, которые было бы интересно слушать даже двухлетнему ребёнку», — откровенничает Ник. За относительно недолгую историю группа пережила трагический момент: уход и самоубийство одного из участников во время работы над вторым альбомом. Рефлексия, помноженная на пандемийную изоляцию, не могла не отразиться на процессе придумывания «Careful!». Однако, у Deeper получилось сделать свою самую лиричную и мягкую пластинку, черпающую вдохновение в 1980-х гг. и ставшую возможной, по словам ещё одного из музыкантов, благодаря заботе друг о друге. Deeper - Build a Bridge

Deeper - Tele

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Musik Von Harmonia (Reworks) (p) 2024

Д ля начала нырнём в 1974 год, когда находящийся на перепутье гитарист небезызвестных Neu! Михаэль Ротер решил наведаться в немецкое захолустье к релаксирующим там участникам дуэта Cluster Дитеру Мёбиусу и Хансу-Иоахиму Роделиусу. В результате появилась супергруппа Harmonia. Их первый альбом «Musik Von Harmonia», лишённый фирменной моторики краутрока и сделанный на стыке прото-синти-попа, эмбиента и размытых гитарных пассажей Ротера, был встречен сдержанно. Зато вдохновил Брайана Ино, даже присоединившегося к проекту несколько позже.



Фишка таких пластинок в том и заключается, что в момент выхода, часто опережая время, их могут счесть малопонятными и неудачными. Но сегодня кто только не отдаёт им дань уважения! Чему свидетельство – выпущенный специально на RSD 20 апреля альбом реворков оригинального материала, как раз к его пятидесятилетию. Среди участников – Виттория Маккабруни (её совместный крутейший диск, записанный с Михаэлем Ротером, ищите в архивах нашего сайта), Мэтью Херберт, Стюарт Бретуэйт из Mogwai, Джим Джармуш со своей группой SQURL и другие хорошие ребята. Harmonia, Vittoria Maccabruni, Michael Rother - Wave By Wave

Harmonia - Dino (Sqürl Remix)

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