А

мериканцы The Reds, Pinks and Purples специализируются на джэнгл-попе, настроением и гармониями уютно расположившись где-то между Belle and Sebastian и R.E.M. Обложка их шестой пластинки «Unwishing Well», выпущенной в день космонавтики, украшена уютным летним пейзажем. Музыка здесь ровно такая же. За атмосферу и лирику в группе отвечает вокалист Гленн Дональдсон. Названия песен говорят сами за себя: «Что происходит с обычными людьми», «Ваша худшая песня — это ваш лучший хит», «Обычно мы слышим от людей только плохое». Дональдсон уделяет много внимания коллегам-музыкантам, отдавая дань уважения тем, кто так и не добился признания, равно, как и тем, кто вкусил славы, но заплатил слишком высокую цену.