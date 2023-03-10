Slowdive Everything Is Alive (p) 2023

S lowdive – группа удивительная. Полагаю, мало кто будет спорить с их супервлиятельным статусом, который после выпуска первых трёх пластинок в начале 1990-х гг. только укреплялся и обрастал набором мифов (как это обычно водится за время долгого молчания). В их возвращение не особо верилось, однако в 2017 г. британцы выпустили отличный одноимённый лонгплей, статус был подтверждён. И вот они сделали это снова.



Изначально материал для «Everything Is Alive» Нил Халстед создавал как наработки для собственного сольника, экспериментируя с модульными синтезаторами и намереваясь соорудить больше электронный, нежели гитарный альбом. Однако, посоветовавшись с остальными участниками, было решено, что это всё-таки будет новый, пятый за 34 года лонгплей Slowdive, и каждый с удовольствием внесёт в него свою лепту. «Нечто, не поддающееся описанию, происходит, когда мы все впятером собираемся в студии», — подчёркивает во всех смыслах украшение коллектива Рэйчел Госвелл.



«Everything Is Alive» посвящён уходу родителей некоторых участников группы, изменению эмоционального состояния и общего мировосприятия. Альбом нельзя назвать мрачным: скорее он напитан атмосферной печалью и светлыми воспоминаниями, связанными с любимыми людьми и какими-то особенно пронзительными жизненными моментами, сквозь которые пробиваются лучики надежды и сдержанного оптимизма. К шугейзу, дрим-попу и электронным завесам здесь добавляются пост-роковые и даже неоклассические гармонии. Есть несколько тех самых «песен без слов, после которых и наступают ночи без сна». Но я сегодня выбрал для плейлиста самые яркие треки с вокалом. Slowdive - alife

Slowdive - kisses

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Skalpel Origins (p) 2022

У никальность Skalpel во многом обуславливается местом происхождения. От общей обоймы артистов Ninja Tune их отличало прекрасное знание наследия конкретно польского джаза и активное использование сэмплов из этого внушительного культурного пласта. В Польше джаз всегда был не только музыкой, но и гражданской позицией. Питаясь традиционными соками, он, учитывая контекст и условия, сформировался и развивается как достаточно самобытное явление. Сохранением духа этой музыки и занимаются придумавшие Skalpel диджеи и продюсеры Марцин Цичи и Игорь Пудло, комбинирующие краеугольный стиль с хип-хопом, даунтемпо, балеариком, джанглом и другими электронными ответвлениями. Их новая пластинка «Origins», выпущена, кстати, уже не Ninja Tune – но не отразилось кардинально на методах дуэта. «Мы возвращаемся к музыке 1990-х гг., которая нас всегда вдохновляла, равно как и потенциал джазового звучания. Нами двигала ностальгия, смешанная с желанием обновить старые идеи», комментируют релиз участники Skalpel. Skalpel - Why Not Jungle

Skalpel - White Label

Видеоклип

The Prizefighters Punch Up (p) 2023

И стория The Prizefighters начиналась как сольный проект будущего бэндлидера Аарона Портера. Сейчас в группе шестеро постоянных участников. Готовя новый альбом «Punch Up», музыканты вдохновлялись энергетикой, философией и наглостью первопроходцев панк-рока, дерзнувших замахнуться на устои консервативного общества и коррумпированные институты власти. Тогда это стало мощной встряской для всех сфер и, в частности, породило сразу несколько субкультур и музыкальных жанров. Такая концепция весьма близка The Prizefighters, формулирующим свой основной принцип примерно следующим образом: «традиционное ска, рокстеди, раннее регги и соул — вот название нашей игры, и мы играем на победу!» Изящным трюком стало то, что их пластинка 2023 года местами звучит как утерянная или архивная ямайская ска-запись 1970-х. Максимальная мимикрия под воспеваемый период. The Prizefighters - Hand at the Door

The Prizefighters - The Ruse

Видеоклип

D ie Ärzte, одна из самых известных, уважаемых и влиятельных рок-групп Германии уже больше сорока лет продолжает оставаться в завидном тонусе и записывать блестящие альбомы. Пока последний из таковых получил название «Тьма», «Dunkel» (отменный сорт пива, кстати). Бэнд появился в Берлине четыре десятка лет назад и с тех пор существует в формате трио с двумя бессменными основателями, известными как Farin Urlaub и Bela B. Все предпочитают псевдонимы, как и третий участник Rod, зажигающий с 1993 года, после краткосрочного затишья (к счастью, не закончившегося настоящим распадом). Тогда многие были уверены, что история «Врачей» завершена, группа боролась с цензурой из-за текстов (часть дисков даже изымалась из продажи) и успела дать «прощальный» концерт. Иногда удивляешься сам себе: будучи давнишним поклонником Die Ärzte, на «ТСЛ» ни об одной их пластинке я до сих пор не рассказывал, даром что берлинцы их выпускают довольно регулярно. Так что 14-й лонгплей в дискографии – прекрасный повод исправиться, благо он подобен хит-параду всех основных скиллов коллектива, включая не всегда завуалированные самоповторы, на которые они, впрочем, имеют полное право.



Танцевальный панк, вполне себе традиционный рок, регги, кантри, сёрф, приглашённая для одной из композиций рэперша курдского происхождения и моторные прилипчивые риффы, которые хочется ставить на бесконечный repeat — всё это на новой пластинке «лучшей группы в мире», как называют себя участники Die Ärzte. Единственная претензия к «Dunkel» — излишняя затянутость. 19 треков и правда многовато по нынешним временам, но так захотели создатели. С другой стороны — первые места в профильных чартах Германии, Австрии, Швейцарии и полный солд-аут первого издания, кстати, шикарного. Убеждённые антифашисты и антиглобалисты никогда не лезли за словом в карман. Их тексты с изрядной долей сарказма и своеобразным чувством юмора уже пятый десяток лет электризуют весьма внушительную аудиторию. Вот несколько сентенций со страниц «Дункеля»: «Музыка старше капитализма — она нирвана всех возможностей», «Свобода — это не приложение из всемирной паутины», «Люди не созданы для людей» (что прямо противоречит легендарной фразе из фильма «Солярис» «Человеку нужен человек»). Die Ärzte - Schrei

Die Ärzte - Einschlag

Die Ärzte - Nachmittag

Видеоклип

В очередной раз признаваясь в любви к группе Cocteau Twins искренне не могу понять, почему обладательница волшебного, удивительного сопрано Элизабет Фрэйзер так редко записывается после приостановки деятельности великого трио, ограничиваясь преимущественно редкими коллаборациями: пусть и преимущественно с крутыми музыкантами. К счастью, в прошлом году Элизабет снова напомнила о себе в полный голос, выпустив совместно с партнёром, экс-барабанщиком Echo & The Bunnymen и Massive Attack Дэймоном Рисом дебютный мини-альбом своего нового проекта Sun`s Signature. По такому случаю компанию им составили музыканты Tindersticks, Placebo и даже фактически последний участник Coil Тайполсандра. Основной контур пластинки прорисован на лоне природы и вдохновлён её хрупкостью и многообразием. Симбиоз камерной и электронной музыки в компании цимбал, виброфона и гитары здесь раскрывается, словно цветок под лучами северного сияния, пением птиц и шумом водопада с инкрустированным или парящим над всем этим узнаваемым и, к счастью, неизменным вокалом. Sun`s Signature - Underwater

Sun`s Signature - Apples

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