К винтет Soft Science был образован из музыкантов разных коллективов и свой первый диск представил в 2011 году. Во главе фактически «супергруппы» с тех пор и до сегодняшнего дня – вокалистка Katie Haley и братья Ross и Matt Levine, играющие на гитарах и клавишных. На первом этапе команда провозглашала цель стать «одной из величайших пауэр-поп-групп левого побережья». К счастью, на деле в музыкальном плане всё оказалось гораздо интереснее. В основе четвёртого альбома «Lines» лежит дрим-поп, изящно приправленный пост-панком, шугейзом, нойз-попом и местами дарк-вейвом. Материал придумывался всеми участниками довольно долго и был подчинён единой цели максимального расширения границ, успевшего стать узнаваемым звучания коллектива. Работа началась в 2019 году и по понятным пандемийным причинам каждый что-то записывал изолированно в домашних студиях, постоянно внося правки и коррективы, согласовывая их с остальными. Благо на финальном этапе все собрались вместе, что придало правильных импульсов и красок процессу сведения разрозненных фрагментов в единое целое. В итоге диск получился на загляденье. Он повествует о ценности человеческих взаимоотношений в окружающем хаосе стремительно слетающего с катушек мира. Soft Science - Kerosene

Soft Science - Sadness

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Lalalar Bi Cinnete Bakar (p) 2022

Д алее обратимся к такому уникальному музыкальному пласту как «анатолийский рок» (или «анатолийский психоделик», или «anadolu rock»). Всё началось в середине 1960-х годов, когда молодые турецкие музыканты, находясь под сильным влиянием героев западной рок-сцены, начали создавать произведения на стыке того, что исполняли кумиры, и традиционного анатолийского фолка. В архивах нашей программы есть яркие представители той эпохи, семейное предприятие 3Hur-El, поищите, не поленитесь. Естественно, коллективов и имён в данном секторе было и остаётся очень много. Одни из самых ярких нынешних продолжателей – Baba Zula и Altyn Gun. А мы сегодня познакомимся с трио под названием Lalalar. Lalalar («Тюльпаны») появились в бывшей столице Восточной Римской Империи относительно недавно, в 2018 году. На сегодняшний день в активе группы множество синглов и уже два лонгплея. Новый вышел буквально только что, и он как раз в большей степени отражает интерес музыкантов именно к анатолийскому психоделику. Пластинка, безусловно, хороша, но мне гораздо больше понравился первенец, увидевший свет год назад и сразу приковавший к себе пристальное внимание смелой эклектикой.



Называется диск «Bi Cinnete Bakar», что в свою очередь означает «Похоже на безумие». Али Гючлю Шимшек, Барлас Тан Оземек и Каан Дюзарат долгих три года томили публику ожиданием полноценной работы, подогревая интерес к Lalalar выпуском синглов. Все они заметные представители стамбульского андеграунда, которым меньше всего хотелось образовать группу, чтобы стать очередной ретро-калькой. Именно поэтому «Bi Cinnete Bakar» получился таким разнообразным. Он построен на тонко разыгранной комбинации турецкой народной музыки, пост-панка, довольно мрачной электроники и сэмплов из богатого анатолийского рок-наследия. Lalalar - Isyanlar

Lalalar - Sol şeritte

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Mutabaruka Black Attack (p) 2023

Т радиционное обращение к ямайскому вайбу становится особенно приятным, когда речь заходит о по-настоящему культовых фигурах. Сегодня познакомимся с новым высказыванием знаменитого представителя такого субжанра как dub-poetry. Настоящее имя этого родившегося в 1952 году в Кингстоне персонажа Allan Hope, но гораздо больше растафарианский поэт, революционер по духу, актёр и филантроп известен как Mutabaruka.



Пожалуй, самым крутым ямайским даб-поэтом считается Линтон Квеси Джонсон, но и наш сегодняшний герой не лыком шит. Начитавшись в юности полезных книг, Аллан перестал расчесывать волосы, обзавёлся дредами, начал есть меньше углеводов, отказался надевать любую обувь и превратился в верного последователя религии Растафари. Он принял имя, означающее на руандийском диалекте «Тот, на кого можно положиться, чтобы победить». На родине Mutabaruka слывёт за самого безумного и скандального радио-диджея. Он также является борцом за легализацию употребления каннабиса, особенно в восстановительных целях (хотя, по сомнительным слухам, сам не дымит). Долгих 14 лет пришлось ждать его очередного высказывания – и вот непоколебимый ветеран выдал отличную пластинку с не очень оригинальным, зато доходчивым названием «Black Attack». В работе ему активно помогал небезызвестный Mad Professor. В итоге получился прекрасно записанный образец олдскульного регги и даба, качающий будь здоров. Mutabaruka - Black Man Black Man

Mutabaruka - Scratching Scratch Back

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Caravan It`s None Of Your Business (p) 2021

В ремя подрубрики с условным названием «Старикам здесь очень даже и место». Будем слушать выдающихся представителей так называемой «Кентерберийской сцены». Напомню, что влиятельное музыкальное течение возникло на рубеже 1960-х — 70-х годов и объединило группы, исполняющие прогрессив-психоделик-рок с сильным влиянием фри-джаза, классической музыки и британского фолка. Кевин Айерс, Роберт Уайатт, их группы The Wild Flowers и Soft Machine, тусовавшийся с ними Дэвид Аллен, позже придумавший легендарных Gong, The Egg, Camel – всё это энциклопедическая часть музыкальной истории. Как и наши сегодняшние герои, ансамбль Caravan.



Честно признаюсь, особым поклонником группы я никогда не был, несмотря на канонический статус и справедливый всеобщий пиетет в адрес их альбомов начала 1970-х гг. Тем временем, Caravan продолжает свой путь и по сей день. После солидного перерыва, пару лет назад коллектив отважился на выпуск нового диска. Альбом получил неоднозначные оценки, а мне, признаюсь, как-то сразу лёг на душу (аж сам удивился). 15-й лонгплей в дискографии получил название «Не твоё Дело», а выпустил его лейбл Madfish Reсords. Это первый студийный релиз легендарного коллектива с 2013 года. Один из основателей, гитарист и вокалист Пай Гастингс отмечает, насколько важен был процесс созидания, когда все участники бэнда собирались вместе: «Гораздо полезнее иметь возможность оскорблять друг друга лично, а не по телефону или по электронной почте. Поверьте мне, мы все в этом очень опытны!», — ехидничает он. Caravan - Down from London

Caravan - Ready or Not

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Caterina Barbieri Spirit Exit (p) 2022

З авершится выпуск минималистичной абстрактной электроникой с Апеннинского полуострова. Именно здесь изобретает свои удивительные саунд-коллажи Катерина Барбьери. Позволю себе процитировать описание её метода с одной из официальных страниц: «Катерина исследует психофизические эффекты повторения и операций, основанных на шаблонах в музыке, изучая полифонический и полиритмический потенциал секвенсоров для рисования суровых, сложных геометрических фигур во времени и пространстве». Вот так, друзья. Как и стамбульцы Lalalar, артистка успела выпустить новый альбом в 2023 году, но мы сосредоточимся на пластинке 2022-го «Spirit Exit». Её Барбьери придумала и записала во время двухмесячной пандемийной изоляции в собственной домашней миланской студии, вдохновляясь работами женщин-философов и мистиков. Опираясь на слои звука, созданные посредством модульных синтезаторов, Катерина тонко вплетает в их ткань струнные, гитару и свой голос, звучащий так, словно долгие годы пробивался сквозь туманности, чёрные дыры и неизведанные галактики. Caterina Barbieri - Transfixed

Caterina Barbieri - Canticle of Cryo

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