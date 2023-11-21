Тёмная сторона Луны © 1996—2024 · О проекте · Реклама · Напишите нам
винтет Soft Science был образован из музыкантов разных коллективов и свой первый диск представил в 2011 году. Во главе фактически «супергруппы» с тех пор и до сегодняшнего дня – вокалистка Katie Haley и братья Ross и Matt Levine, играющие на гитарах и клавишных. На первом этапе команда провозглашала цель стать «одной из величайших пауэр-поп-групп левого побережья». К счастью, на деле в музыкальном плане всё оказалось гораздо интереснее. В основе четвёртого альбома «Lines» лежит дрим-поп, изящно приправленный пост-панком, шугейзом, нойз-попом и местами дарк-вейвом. Материал придумывался всеми участниками довольно долго и был подчинён единой цели максимального расширения границ, успевшего стать узнаваемым звучания коллектива. Работа началась в 2019 году и по понятным пандемийным причинам каждый что-то записывал изолированно в домашних студиях, постоянно внося правки и коррективы, согласовывая их с остальными. Благо на финальном этапе все собрались вместе, что придало правильных импульсов и красок процессу сведения разрозненных фрагментов в единое целое. В итоге диск получился на загляденье. Он повествует о ценности человеческих взаимоотношений в окружающем хаосе стремительно слетающего с катушек мира.
алее обратимся к такому уникальному музыкальному пласту как «анатолийский рок» (или «анатолийский психоделик», или «anadolu rock»). Всё началось в середине 1960-х годов, когда молодые турецкие музыканты, находясь под сильным влиянием героев западной рок-сцены, начали создавать произведения на стыке того, что исполняли кумиры, и традиционного анатолийского фолка. В архивах нашей программы есть яркие представители той эпохи, семейное предприятие 3Hur-El, поищите, не поленитесь. Естественно, коллективов и имён в данном секторе было и остаётся очень много. Одни из самых ярких нынешних продолжателей – Baba Zula и Altyn Gun. А мы сегодня познакомимся с трио под названием Lalalar.
Lalalar («Тюльпаны») появились в бывшей столице Восточной Римской Империи относительно недавно, в 2018 году. На сегодняшний день в активе группы множество синглов и уже два лонгплея. Новый вышел буквально только что, и он как раз в большей степени отражает интерес музыкантов именно к анатолийскому психоделику. Пластинка, безусловно, хороша, но мне гораздо больше понравился первенец, увидевший свет год назад и сразу приковавший к себе пристальное внимание смелой эклектикой.
Называется диск «Bi Cinnete Bakar», что в свою очередь означает «Похоже на безумие». Али Гючлю Шимшек, Барлас Тан Оземек и Каан Дюзарат долгих три года томили публику ожиданием полноценной работы, подогревая интерес к Lalalar выпуском синглов. Все они заметные представители стамбульского андеграунда, которым меньше всего хотелось образовать группу, чтобы стать очередной ретро-калькой. Именно поэтому «Bi Cinnete Bakar» получился таким разнообразным. Он построен на тонко разыгранной комбинации турецкой народной музыки, пост-панка, довольно мрачной электроники и сэмплов из богатого анатолийского рок-наследия.
радиционное обращение к ямайскому вайбу становится особенно приятным, когда речь заходит о по-настоящему культовых фигурах. Сегодня познакомимся с новым высказыванием знаменитого представителя такого субжанра как dub-poetry. Настоящее имя этого родившегося в 1952 году в Кингстоне персонажа Allan Hope, но гораздо больше растафарианский поэт, революционер по духу, актёр и филантроп известен как Mutabaruka.
Пожалуй, самым крутым ямайским даб-поэтом считается Линтон Квеси Джонсон, но и наш сегодняшний герой не лыком шит. Начитавшись в юности полезных книг, Аллан перестал расчесывать волосы, обзавёлся дредами, начал есть меньше углеводов, отказался надевать любую обувь и превратился в верного последователя религии Растафари. Он принял имя, означающее на руандийском диалекте «Тот, на кого можно положиться, чтобы победить». На родине Mutabaruka слывёт за самого безумного и скандального радио-диджея. Он также является борцом за легализацию употребления каннабиса, особенно в восстановительных целях (хотя, по сомнительным слухам, сам не дымит). Долгих 14 лет пришлось ждать его очередного высказывания – и вот непоколебимый ветеран выдал отличную пластинку с не очень оригинальным, зато доходчивым названием «Black Attack». В работе ему активно помогал небезызвестный Mad Professor. В итоге получился прекрасно записанный образец олдскульного регги и даба, качающий будь здоров.
ремя подрубрики с условным названием «Старикам здесь очень даже и место». Будем слушать выдающихся представителей так называемой «Кентерберийской сцены». Напомню, что влиятельное музыкальное течение возникло на рубеже 1960-х — 70-х годов и объединило группы, исполняющие прогрессив-психоделик-рок с сильным влиянием фри-джаза, классической музыки и британского фолка. Кевин Айерс, Роберт Уайатт, их группы The Wild Flowers и Soft Machine, тусовавшийся с ними Дэвид Аллен, позже придумавший легендарных Gong, The Egg, Camel – всё это энциклопедическая часть музыкальной истории. Как и наши сегодняшние герои, ансамбль Caravan.
Честно признаюсь, особым поклонником группы я никогда не был, несмотря на канонический статус и справедливый всеобщий пиетет в адрес их альбомов начала 1970-х гг. Тем временем, Caravan продолжает свой путь и по сей день. После солидного перерыва, пару лет назад коллектив отважился на выпуск нового диска. Альбом получил неоднозначные оценки, а мне, признаюсь, как-то сразу лёг на душу (аж сам удивился). 15-й лонгплей в дискографии получил название «Не твоё Дело», а выпустил его лейбл Madfish Reсords. Это первый студийный релиз легендарного коллектива с 2013 года. Один из основателей, гитарист и вокалист Пай Гастингс отмечает, насколько важен был процесс созидания, когда все участники бэнда собирались вместе: «Гораздо полезнее иметь возможность оскорблять друг друга лично, а не по телефону или по электронной почте. Поверьте мне, мы все в этом очень опытны!», — ехидничает он.
авершится выпуск минималистичной абстрактной электроникой с Апеннинского полуострова. Именно здесь изобретает свои удивительные саунд-коллажи Катерина Барбьери. Позволю себе процитировать описание её метода с одной из официальных страниц: «Катерина исследует психофизические эффекты повторения и операций, основанных на шаблонах в музыке, изучая полифонический и полиритмический потенциал секвенсоров для рисования суровых, сложных геометрических фигур во времени и пространстве». Вот так, друзья. Как и стамбульцы Lalalar, артистка успела выпустить новый альбом в 2023 году, но мы сосредоточимся на пластинке 2022-го «Spirit Exit». Её Барбьери придумала и записала во время двухмесячной пандемийной изоляции в собственной домашней миланской студии, вдохновляясь работами женщин-философов и мистиков. Опираясь на слои звука, созданные посредством модульных синтезаторов, Катерина тонко вплетает в их ткань струнные, гитару и свой голос, звучащий так, словно долгие годы пробивался сквозь туманности, чёрные дыры и неизведанные галактики.
746-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 21.11.2023 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 21.11.2023 г.
Внимание! Все звуковые материалы, представленные на сайте, предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов удовлетворяются по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных носителей.