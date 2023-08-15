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    Death and Vanilla

    Flicker

    (p) 2023
    У

    знаваемой чертой Death and Vanilla всегда была специфическая винтажная нега, вызывающая ассоциации с часто описываемой русскими классиками безмятежной природой. Вот ты умиротворённо и бесцельно бредёшь по тропинке среди предзакатных полей с соломинкой во рту, изредка прилегая на траву, или дрейфуешь в лодке, отдавшись течению реки. Трио сформировалось в городе Мальмё, когда Марлин Нильссон, Магнус Бодин и Андерс Ханссон нашли друг друга на волне общего интереса к музыке 1960-х гг., в особенности – к саундтрекам той эпохи. С тех пор для поиска «меланхоличной утопии» в арсенале Death and Vanilla в обязательном порядке присутствуют moog-синтезатор, вибрафон, меллотрон и орган. Шведы миксуют инди-поп с психоделиком, охотно используют delay (черпая вдохновение у Can) и не оставляют без внимания, в числе прочих, произведения Филиппа Гласса, Брайана Ино, The Cure и других знаковых персонажей.

    Gently Tender

    Take Hold Of Your Promise!

    (p) 2022
    К

    ак-то в Лондоне экс-участники коллективов Palma Violets и The Big Moon (есть в архивах «ТСЛ») сформировали новую боевую единицу, получившую двойное нежное название Gently Tender. В прошлом году у них вышел дебютный релиз «Take Hold Of Your Promise!». Чтобы его придумать и записать, новообразованной группе понадобилось пять лет. Открывающий трек задаёт тон всему альбому, определяя и объясняя его настроение и формулу. Блок из первых трёх очень мощных пьес — ход безотказный. Можно даже не обращать внимания на то, что далее пластинка немного проседает и становится тусклее. Возвращаясь к формуле, отметим, что она зиждется на фолке, госпеле, инди-роке и (как бы это странно не прозвучало) всепоглощающем человеколюбии. Словно оправдывая название, Gently Tender как бы пытаются обнять и утешить всё заблудшее и разобщённое человечество. В этом смысле симптоматична вещь с говорящим названием «Love All The Population», где один из вокалистов Сэм Фрайер солирует единолично, позже замечая: «Эта песня была написана во время первого карантина — как и многие люди, я провел много часов, размышляя о единстве нашего существования до пандемии. Думал о ныне пустующих пространствах, особенно музыкальных площадках. Так что её можно воспринимать и как своего рода жалобу на всё это».

    African Head Charge

    A Trip To Bolgatanga

    (p) 2023
    С

    уществует ряд коллективов, статус которых не до конца понятен на конкретный момент. Вроде бы о распаде никто не говорил, и живы основатели, а новых записей давненько нет. Следующие герои выпуска пребывали в числе таковых целых 12 лет и вдруг выдали альбом «A Trip To Bolgatanga».

    По сути, African Head Charge это длящаяся уже больше 40 лет коллаборация между ямайским перкуссионистом по имени Bonjo Iyabinghi Noah и культовым британским регги и даб-продюсером Адрианом Шервудом. Именно на его знаменитом лейбле «On-U-Sound» и вышло большинство пластинок удивительной формации, как правило, объединявшей вокруг Бонджо разношёрстный круг представителей сразу нескольких музыкальных традиций. Каждый добавлял что-то своё, редкое и необычное в котёл барабанных ритмов, поставленный на огонь психоделического даба с сильным влиянием африканского трайбла и ритуальных камланий. Такой замес на лучших пластинках African Head Charge запросто способен ввести в транс или временно обездвижить изумлённого неофита.

    «A Trip To Bolgatanga» получился заметно мягче предшественников. В названии отражена вполне жизненная история: какое-то время назад 70-летний главный герой переехал в ганский город Болгатанга, где, вдохновлённый своим новым окружением, состоящем не только из музыкантов, но и знаменитых тамошних ремесленников, написал десять новых произведений для очередного альбома. Колдовство Шервуда и участие персонажей вроде ганского певца и мастера игры на африканском лютневом инструменте «колого» Кинга Аисобы, Скипа Макдональда и Ghetto Priest добавило вистов возвращению. Бонджо говорит, что всю жизнь учится и совершенствует свою игру на барабанах, где бы не находился. «С того момента, когда я услышал барабанный бой в ямайских церквях, сразу понял, что его можно использовать для пробуждения людей, животных и даже предков. Это объединяет всех нас. Игра на барабанах лечит. Во всяком случае, меня. Я не говорю, что другие инструменты этого не делают, но ручаюсь за то, на чём играю сам. Могу сказать, что игра на барабанах — это язык, и он точно исцеляет», убеждает он.

    Boy Harsher

    The Runner (Original Soundtrack)

    (p) 2022
    У

    частники дуэта из американского штата Массачусетс Jae Matthews и Augustus ‘Gus’ Muller, в общем-то, никогда и не думали, что всерьёз займутся музыкой. Они познакомились, когда изучали искусство кино в престижном профильном колледже, и в тот момент сочли бы интригующим бредом перспективу собственного аншлагового концерта в Берлине и съёмки вдохновлённого Вимом Вендерсом клипа там же. Всё началось с работы над видеоинсталляциями с привлечением для озвучки перфомансов сторонних артистов, пока парочка вдруг не задалась вопросом — а почему бы не делать музыку самим? Так появился мультимедийный проект Teen Dreamz, позже превратившийся в дарквейв-дуэт Boy Harsher.

    Став достаточно известными фигурами на электронной сцене, Jae и Augustus записали несколько работ, включая суперальбом «Careful», а потом случилась пандемия и подтверждение невесёлого диагноза «рассеянный склероз» у девушки. В обстановке самоизоляции родилась идея снять фильм (пристрастие к кино никуда не делось) о безымянной женщине, спасающейся от бойни в мотеле и, соответственно, написать музыку. Так появилась и картина «The Runner» и саундтрек к ней, вышедшие в прошлом году. Комментируя почерк Boy Harsher, Jae Matthews говорит: «Наша музыка всегда заставляет меня чувствовать примерно одно. Это похоже на то, что испытываешь во время езды за рулём в ночное время».

    The Lovecraft Sextet

    Nights Of Lust

    (p) 2022
    С

    дарквейва переключаемся на даркджаз. Cразу на ум приходят Bohren & der Club of Gore или Kilimanjaro Darkjazz Ensemble. Вот как раз с экс-участником последних и будет связана последняя пластинка выпуска. Зовут этого уроженца голландского города Утрехт Джейсон Кённен. Личность музыкально разносторонняя, с одинаковым интересом экспериментирующая с брейккором, драм-н-бейсом, радикальными подвидами метала, эмбиентом и электроникой.

    «Никаких правил. Никаких компромиссов. Всё вокруг во мраке» — таков девиз мистера Кённена. Одно из его увлечений материализовалось в виде проекта The Lovecraft Sextet (реверанс известному автору очевиден), специализирующегося на вышеупомянутом даркджазе. Прошлогодняя работа ансамбля из Ватикана (!) вдохновлёна фильмами категории «B» и санудтреками Анджело Бадаламенти и Джона Карпентера. Она получила название «Nights Of Lust». «Объединив даркджаз, синтвейв и эфемерный вокал, мы создали уникальную музыкальную смесь», — утверждает Джейсон.

    Плейлист №742

    742-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 15.08.2023 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.

    1. Death and Vanilla - Out for Magic
    2. Death and Vanilla - Perpetuum Mobile
    3. Gently Tender - Home Anymore
    4. Gently Tender - Love All The Population
    5. African Head Charge - A Bad Attitude
    6. African Head Charge - Accra Electronica
    7. African Head Charge - Never Regret a Day
    8. Boy Harsher - Give Me A Reason
    9. Boy Harsher - Machina
    10. The Lovecraft Sextet - Embrace the Void
    11. The Lovecraft Sextet - Fade to Grey

    Максим Горданов, 15.08.2023 г.

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