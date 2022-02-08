Night Crickets A Free Society (p) 2022

Г од 2022 набирает обороты: вышло уже довольно много неплохих альбомов, и сейчас мы познакомимся с одним из них. Записан он весьма любопытным творческим объединением под названием Night Crickets. История вкратце такова: 13 лет назад встретились и подружились музыкант из Сан-Франциско Darwin Meiners и участник культовой пост-панк группы Bauhaus, также игравший в составе её формальных наследников Love & Rockets David J. Позже в их компанию влился барабанщик не менее легендарного фолк-панк бэнда Violent Femmes Victor DeLorenzo, и со временем это переросло в создание Night Crickets и запись отменной пластинки саркастически названной «A Free Society» — «Свободное общество».



Происхождение названия Night Crickets («Ночные Сверчки») довольно забавно. Как-то раз David J рассказал подельникам анекдотичную историю про Дэвида Линча, услышанную от звукорежиссёра фильма «Малхолланд Драйв». Однажды Линч попросил того записать стрекотание ночных сверчков, чтобы использовать эти звуки в картине. Не придав значения, он записал насекомых днём, но, услышав материал, Линч сразу подвох раскусил и сказал: «нееет, нужно именно их ночное стрекотание, дорогой». В тот момент все поняли, как будет называться их проект. Альбом «A Free Society» увлекательнейшее и не привязанное к конкретному стилю высказывание талантливых людей с широким кругозором и впечатляющим багажом. Музыканты комбинируют авант-рок, джаз, арт-рок, пост-панк, даб и много чего ещё, вплетая в текстуру композиций звуки скрипки, клавесина и, конечно же, то самое стрекотание правильных сверчков. Night Crickets - Candlestick Park

Night Crickets - A Free Society

З аслуженный артист Республики Азербайджан, 32-летний пианист, композитор и электронный музыкант Исфар Сарабский в прошлом году выпустил очень сильный альбом «Planet», став первым представителем своей страны, подписавшим контракт с таким крупным мэйджором, как Warner Music. «Planet» — это впечатляющий симбиоз фортепианного джаза, классической музыки, неоклассики, электроники, арабских и восточноевропейских традиций. Исфар в солидной компании джазменов исполняет собственный материал, в одной из композиций отдаёт дань уважения «Лебединому озеру» Петра Ильича Чайковского, в другой использует национальный щипковый инструмент тар. «Для меня музыка — это диалог душ», говорит композитор, и, на самом деле, «Planet» стал интереснейшим диалогом стилей и мелодических находок. Isfar Sarabski - The Edge

Isfar Sarabski - Planet

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Best Coast Always Tomorrow (p) 2020

Д уэт из Лос-Анджелеса Best Coast появляется в нашей программе уже в третий раз, и сразу скажу, что их относительно новая пластинка «Always Tomorrow» — лучшее из того, что доводилось слышать в исполнении этой пары. Начав с такого лёгкого и летнего сёрф-инди, мультинструменталист Боб Бруно и певица Бетани Консентино позже сползли чуть ли не в мейнстримовый рок, но, к счастью, им это, видимо, наскучило, и они записали драйвовый и цепкий альбом, по-прежнему опираясь на традиции сёрфа – не без влияния нойз-попа и шугейза. Местами «Always Tomorrow» напоминает трепетно мною любимую группу Lush. Комментируя релиз, Бетани замечает: «Наш альбом о выходе из тьмы к свету, но при этом о понимании того, что ничто никогда не будет идеальным». Best Coast - Different Light

Best Coast - Make It Last

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Automat Modul (p) 2020

A utomat придумали трое немецких музыкантов, среди которых участник Die Haut и Einstürzende Neubauten Jochen Arbeit и барабанщик Achim Färber, поигравший в составе Die Krupps и с Филиппом Боа. Странно, что до лежащего на поверхности названия никто раньше не додумался. На предыдущих альбомах Automat экспериментировали с разными стилями, а их четвёртый студийный релиз «Modul» включает восемь образцовых пьес на основе даба. Ответственность за музыкальный концепт здесь коллективная, но значительный вклад привносят и приглашённые вокалисты, среди которых, на минуточку, Lydia Lunch и доминиканский регги-ветеран Paul St. Hilaire. Automat - Easy Riding

Automat - Ghost

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Sam Lee Old Wow (p) 2020

С эм Ли не просто фолк-певец, берите выше. Эта фигура, прежде бывшая профессионалом по выживанию в дикой природе, ныне позиционируется как «специалист по традиционной британской музыке». Он кропотливо выискивает и реставрирует корневой фольклор Великобритании и Ирландии, пестует и продвигает его всеми возможными способами и во всех возможных видах, включая не только песни, но и танцы. Естественно, Ли, как натуральный менестрель, трубадур и в некотором смысле проповедник, бережно адаптирует найденное и услышанное для использования в своих работах. На своём третьем и самом сильном альбоме «Old Wow» Сэм выступает в роли своеобразного посланника духов лесов, гор, полей и рек, пытающегося уберечь мир от экологической катастрофы. Характерно, что на одной из фотографий автор предстаёт в футболке с надписью «No Folk Song on a Dead Planet». И по форме, и по смыслу, и по содержанию эта пластинка — образцовый пример действительно круто исполненной музыки, опирающейся на многовековой фундамент и поэтизированные незыблемые человеческие ценности. В одной из песен, услышанной певцом в исполнении цыган, компанию Сэму составляет великая Элизабет Фрейзер. Sam Lee - Lay This Body Down

Sam Lee feat. Elizabeth Fraser - The Moon Shines Bright

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