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декабря не стало Гарольда Бадда, авторитетного и очень известного композитора, внёсшего большой вклад в развитие минимализма и эмбиента. Так получилось, что свой последний альбом Бадд выпустил незадолго до смерти. Вышедшая в 2020 году отличная пластинка «Another Flower» записана в соавторстве с Робином Гатри, экс-участником Cocteau Twins. Бадд вообще славился различными коллаборациями. С теми же «Близнецами Кокто» они в 1986 году выпустили диск «The Moon and The Melodies». Пример работы с Эктором Зазу открывает сегодняшний плейлист, кроме этого рекомендую познакомиться с альбомом «The Pearl», совместном с Брайаном Ино. Сотрудничал Гарольд Бадд и с другими интересными музыкантами – советую тщательнее погрузиться в его внушительную дискографию. Композитор славен созданием своей атмосферной, эльфийской манеры игры на клавишных, которую он сам называл «мягкой педалью». Это сполна отражено на «Another Flower» и воспринимается как весьма эффектное последнее слово 84-летнего мэтра.
дни из пионеров британского эйсид-хауса и техно образовались ещё в конце 1980-х годов и оказали большое влияние на развитие электронной сцены (в частности, знаменитого «мэдчестера») не меньше, чем тамошние гитарные коллективы. Кстати, почти все его ключевые фигуры в нашей программе в разное время появлялись, а вот 808 State, по-моему, звучат впервые. Ну и повод прекрасный. Всегда радуешься возвращению героев, чья новая пластинка получила название «Transmission Suite». Она как раз и опирается на богатую историю и разнообразие манчестерской сцены. Один из участников 808 State Грэм Мэсси объясняет полистиличность альбома современным хаосом смен направлений танцевальной музыки. Это, по словам авторов, «погружение в родной город и общение с невидимо кружащимися призраками».
стаёмся мы с вами в славном городе Манчестере, но будем слушать уже другую музыку. Местная группа The Slow Show была основана певцом и гитаристом Робом Гудвином в 2010 году. Его характерный баритон вкупе с задумчивым инди-роком, клавишными, струнными и торжественными хоралами, естественно, сразу позволили сравнить The Slow Show с такими известными игроками данного участка поля, как Tindersticks, The National, Interpol и другими. Первые мини-альбомы бэнда, что интересно, вышли на немецком лейбле Haldern Pop, и коллектив сразу завоевал европейского слушателя. Второй их лонгплей «Lust and Learn» появился в прошлом году. Его главной особенностью стала тщательно выстроенная величественная монументальность. Кажется, что эти пьесы не просто пропеваются, а благословляют условных мореплавателей-первооткрывателей перед дальним и опасным путешествием. Я даже «Юнону и Авось» вспомнил в паре моментов. По словам клавишника группы Фредерика Киндта (в доме которого, а не в студии записывался диск), участники The Slow Show были бы счастливы, узнав, что нам с вами их песни не наскучат даже после десятикратного прослушивания.
оезд Сиона», вставший на музыкальные рельсы в 1982 году в британском Оксфорде и до сих пор ведомый неутомимым машинистом Нилом Пёрчем, показательно оправдывает своё название. Идейный локомотив практически каждой их работы тянет за собой целый состав из родственных друг другу вагончиков: регги, даба, дэнсхолла, джангла и так далее. Не менее важно, что в каждом купе располагается приглашённый артист. Вот и на новом альбоме Zion Train «Illuminate» таких пассажиров насчитывается девять. Среди них Паоло Балдини, Кара, Дон Фе и другие. Этот поезд тоже в своеобразном огне. Ребята искренне верят, что могут помочь построить светлое будущее на нашей планете, клеймят политиков и поддерживают движения, выступающие против климатических изменений и риска социально экономического коллапса.
umarosa появились в Лондоне пять лет назад. Всё началось с того, что певица и гитарист Isobel Munos-Newsome и барабанщик Николас Оуэн решили, что будут вдвоём рубить простой и честный панк. Однако вскоре обнаружилось, что потенциал музыкантов глубже, и они собрали коллектив, добавив ещё трёх участников, включая японца по фамилии Сузуки на саксе. Интересно, что в начале своего пути Pumarosa какое-то время жили в заброшенном кинотеатре в Калабрии. Им это предложили, и они не стали отказываться. Хотелось бы знать, где такое вообще предлагают. Калабрия – воистину райское место. Их дебютный альбом «Ведьма» вышел в 2017 году и наделал довольно много шума в профильной прессе. Все музкритики принялись ребят хвалить и раздавать авансы. Отчасти они их отработали вторым лонгплеем «Devastation». Pumarosa исполняют электро-пост-панк с небольшой долей индастриала и местами напоминают о лучших временах группы Garbage.
698-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 15.12.2020 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 15.12.2020 г.
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