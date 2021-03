декабря не стало Гарольда Бадда, авторитетного и очень известного композитора, внёсшего большой вклад в развитие минимализма и эмбиента. Так получилось, что свой последний альбом Бадд выпустил незадолго до смерти. Вышедшая в 2020 году отличная пластинка «Another Flower» записана в соавторстве с Робином Гатри, экс-участником Cocteau Twins. Бадд вообще славился различными коллаборациями. С теми же «Близнецами Кокто» они в 1986 году выпустили диск «The Moon and The Melodies». Пример работы с Эктором Зазу открывает сегодняшний плейлист, кроме этого рекомендую познакомиться с альбомом «The Pearl», совместном с Брайаном Ино. Сотрудничал Гарольд Бадд и с другими интересными музыкантами – советую тщательнее погрузиться в его внушительную дискографию. Композитор славен созданием своей атмосферной, эльфийской манеры игры на клавишных, которую он сам называл «мягкой педалью». Это сполна отражено на «Another Flower» и воспринимается как весьма эффектное последнее слово 84-летнего мэтра.

стаёмся мы с вами в славном городе Манчестере, но будем слушать уже другую музыку. Местная группа The Slow Show была основана певцом и гитаристом Робом Гудвином в 2010 году. Его характерный баритон вкупе с задумчивым инди-роком, клавишными, струнными и торжественными хоралами, естественно, сразу позволили сравнить The Slow Show с такими известными игроками данного участка поля, как Tindersticks, The National, Interpol и другими. Первые мини-альбомы бэнда, что интересно, вышли на немецком лейбле Haldern Pop, и коллектив сразу завоевал европейского слушателя. Второй их лонгплей «Lust and Learn» появился в прошлом году. Его главной особенностью стала тщательно выстроенная величественная монументальность. Кажется, что эти пьесы не просто пропеваются, а благословляют условных мореплавателей-первооткрывателей перед дальним и опасным путешествием. Я даже «Юнону и Авось» вспомнил в паре моментов. По словам клавишника группы Фредерика Киндта (в доме которого, а не в студии записывался диск), участники The Slow Show были бы счастливы, узнав, что нам с вами их песни не наскучат даже после десятикратного прослушивания.