естой лонгплей нью-йоркской группы The Strokes, за которой на «ТСЛ» мы следим буквально с первых шагов. Пластинка уже признана многими одной из лучших в уходящем году. Название диска «The New Abnormal», по словам фронтмена бэнда Джулиана Касабланкаса, отсылает к экологическим катастрофам – в частности, недавним калифорнийским пожарам, самыми страшными в истории. Какое-то время назад ходили слухи о распаде коллектива, но, к счастью, этого не произошло, и музыканты выдали отменный альбом: лёгкий, мелодичный и одновременно полный грустных размышлений. Слушая его, буквально ощущаешь, насколько авторам было интересно всё это придумывать и играть.

женни Льюис — актриса и сонграйтер с гитарой в руке, одной ногой опирающаяся на кантри, а другой – на блюграсс. Типично американская история, вполне традиционные ценности и понятия. Вроде бы нас с вами это особо цеплять не должно, но как-то запали её песни ещё с момента выхода первого альбома «Rabbit Fur Coat» в 2006 году. Тогда Дженни в сопровождении группы The Watson Twins исполняла немного наивные и трогательные пьески. Более поздние работы сполна отразили путь взросления певицы, сопряжённый с потерями, расставаниями и сменой парадигм. Помимо карьеры актрисы Льюис также вокалистка группы Rilo Kiley. А вот сольных альбомов у неё всего четыре. Пластинку «On the Line» ей помог записать звёздный состав, куда вошли, в частности, Бек, Джим Келтнер и Ринго Старр. Плюсов итоговой работе добавляют некоторое сходство с незабвенными Traveling Wilburys и то, что у Дженни местами получается притворяться Кейт Буш. Конечно, по большому счёту «On the Line» довольно лощёный поп-продукт, но иногда можем себе позволить. Праздник же.