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естой лонгплей нью-йоркской группы The Strokes, за которой на «ТСЛ» мы следим буквально с первых шагов. Пластинка уже признана многими одной из лучших в уходящем году. Название диска «The New Abnormal», по словам фронтмена бэнда Джулиана Касабланкаса, отсылает к экологическим катастрофам – в частности, недавним калифорнийским пожарам, самыми страшными в истории. Какое-то время назад ходили слухи о распаде коллектива, но, к счастью, этого не произошло, и музыканты выдали отменный альбом: лёгкий, мелодичный и одновременно полный грустных размышлений. Слушая его, буквально ощущаешь, насколько авторам было интересно всё это придумывать и играть.
женни Льюис — актриса и сонграйтер с гитарой в руке, одной ногой опирающаяся на кантри, а другой – на блюграсс. Типично американская история, вполне традиционные ценности и понятия. Вроде бы нас с вами это особо цеплять не должно, но как-то запали её песни ещё с момента выхода первого альбома «Rabbit Fur Coat» в 2006 году. Тогда Дженни в сопровождении группы The Watson Twins исполняла немного наивные и трогательные пьески. Более поздние работы сполна отразили путь взросления певицы, сопряжённый с потерями, расставаниями и сменой парадигм. Помимо карьеры актрисы Льюис также вокалистка группы Rilo Kiley. А вот сольных альбомов у неё всего четыре. Пластинку «On the Line» ей помог записать звёздный состав, куда вошли, в частности, Бек, Джим Келтнер и Ринго Старр. Плюсов итоговой работе добавляют некоторое сходство с незабвенными Traveling Wilburys и то, что у Дженни местами получается притворяться Кейт Буш. Конечно, по большому счёту «On the Line» довольно лощёный поп-продукт, но иногда можем себе позволить. Праздник же.
оворя о предыдущей пластинке Bad Religion «True North», я отмечал, что эти, в общем-то, немолодые уже люди своей энергетикой дадут фору многим последователям. За прошедшие годы ничего особо не поменялось: семнадцатый студийный лонгплей лос-анджелесских панков «Age of Unreason» всё так же подобен фирменной автоматной очереди из пятнадцати патронов, аккуратно отправленых в прогнившую систему власти и угрожающую самой цивилизации неразрешимость социальных проблем. Недаром одна из характеристик стиля группы — «мелодичный социально-политический панк». Данной пластинкой музыканты призывают каждого из нас задуматься о судьбе мира и нашем собственном месте в нём. Здесь только одна-единственная композиция с характерным названием «Что нам принесёт завтра» длится дольше трёх минут. Всё остальное построено на компактных, скоростных, цепких риффах, мелодических хуках и вокале кандидата биологических наук Грега Грэффина.
тот артист не появлялся в лунных пространствах больше десяти лет. Настоящее имя французского продюсера и музыканта – Жан-Ив Приер, но на музыкальной сцене он известен, как Kid Loco. Думаю, многие, кто помнит его ошеломительный дебют 1997 года «A Grand Love Story», сначала долго ждали, что он выдаст нечто подобное по уровню, – а потом и вовсе о нём забыли. Конечно, Жан-Ив записал несколько пластинок, экспериментируя со стилями, но всё это было лишь бледной копией исходного грандиозного психоделического трип-хоп-путешествия. Новый лонгплей «Редкие Птицы» сделан на стыке даунтемпо и инди-попа. Среди тех, кого француз привлёк к совместной работе, выделю певицу Ольгу Коуклаки. В остальном от комментариев воздержусь.
заключение поговорим о группе, которой уже давно нет, но наследие её живо и продолжает множиться, как всегда и бывает с великими артистами. После смерти Джона Бэланса, а затем и Питера Кристоферсона выходили и выходят разнообразные компиляции Coil, концертные, архивные записи и, конечно, бутлеги. Коснёмся релиза, относящегося к категории официальных, увидевшего свет в прошлом году на лейбле Musique Por La Danse. Это звуковая дорожка к документальному фильму «The Gay Man`s Guide to Safer Sex». Долгое время считалось, что мастер-копиия саундтрека утрачена, и особо преданные фанаты довольствовались тем, что снимали звук с видеокассет. Теперь все поклонники могут закрыть лакуну пластинкой, изданной в хорошем качестве и дополненной двумя треками из великолепного альбома «Stolen & Contaminated Songs». В данном случае Coil предстают больше не как виртуозные экспериментаторы, а как исследователи сектора downtempo с джазовым уклоном.
699-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 29.12.2020 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 29.12.2020 г.
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