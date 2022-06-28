Croatian Amor Remember Rainbow Bridge (p) 2022

Н ачнём с хорошей скандинавской электроники от проекта Croatian Amor. За ним скрывается уроженец Копенгагена Локе Рахбак, и сегодня мы исследуем его новый релиз. Описывая метод Локе, единомышленники верно заметили, что ему всегда удается найти правильное место между суровостью индустриального наследия и призрачной красотой поп-музыки. «Remember Rainbow Bridge» — идеальный урбанистический саундтрек, в котором ты оказываешься в воображаемой автомобильной капсуле будущего и несёшься в полусне по улицам гигантского мегаполиса, ловя световые блики огней большого города, постепенно растворяясь в ежесекундно истончающем тебя бурлящем котле, заныривая на клубные танцполы и выныривая обратно уже совершенно другим человеком. Картина сюрреалистическая – но и сам создатель Croatian Amor соглашается с тем, что реальный мир всё больше напоминает сюрреалистический коллаж. Важное место здесь отведено ностальгическим нотам, которые придают пластинке так нужного каждому тепла, куда бы и с какой скоростью мы не летели. На «Remember Rainbow Bridge» отчётливо заметно влияние Burial и схожесть мироощущения Рахбака с его земляками из Lulu Rouge. Концептуально альбом пытается ответить на известный вопрос «куда уходит детство»? И, похоже, Локе знает, в какие именно города. Croatian Amor - Remember Rainbow Bridge

Croatian Amor - Worthy Contender

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Pale Honey Some Time, Alone (p) 2020

О стаёмся на севере Европы, меняя музыкальный формат. Шведская инди-рок группа Pale Honey за относительно недолгий период существования успела выпустить три долгоиграющие пластинки, хронологически последняя из которых «Some Time, Alone» пока что самое яркое их творение. Начав выступать и записываться в формате дуэта, для создания этого лонгплея вокалистка-гитаристка Тува Лодмарк и её сидящая за ударной установкой напарница Нелли Далтри рекрутировали третьего участника Андерса Лагерфорса, насытившего звучание пластинки электронными виньетками, битами и басовым нервом.



«Some Time, Alone» собран из разных, но органично дополняющих друг друга музыкальных деталей. Здесь и поп-рок, и новая волна, и отголоски гранжа и, как минимум, одна удивительной красоты и силы баллада, которую мы послушаем в конце сегодняшнего выпуска. Как обычно в случае с нордическими артистами, Pale Honey подвержены тревожной рефлексии на темы потустороннего и зыбких границ между мирами. Достаточно взглянуть на обложку «Some Time, Alone», где изображён вроде бы ангел – но вот, относительно его (её) намерений далеко не всё однозначно. Pale Honey - Some Time, Alone

Pale Honey - Killer Scene

Pale Honey - Beat Me

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KMFDM In Dub (p) 2020

В етераны индустриального металла и EBM-электроники впервые вышли на сцену 40 лет назад. Есть несколько популярных легенд относительно расшифровки названия KMFDM. Как правило, все эти варианты не очень нравятся фэнам Depeche Mode, Мадонны и Кайли Миноуг. Однако, по официальной версии, это лишь фантазии. Если интересно, изучите вопрос – нам же сегодня важно иное.



За долгую историю существования KMFDM германо-американский проект под управлением Саши Конецко экспериментировал с разными стилями, но главным оставался всё же индустриальный тяжёлый рок. Хотя, по словам отца-основателя, направление у группы вообще другое, а именно «Ultra Heavy Beat». Так или иначе, два года назад коллектив взял да и выпустил полноценный альбом дабовых версий почти всех своих опорных и знаковых произведений. Если в 2019 году поклонников удивил релиз альбома «Paradise», сделанного с сильным влиянием регги и фанка, то пластинка «In Dub» многих просто шокировала. А меня порадовала. С одной стороны, достаточно радикальная социальная позиция бэнда Конецко далеко не обязательно должна выражаться методами бескомпромиссного металла и механистичного скриминга. С другой, все основные манифесты KMFDM, поданные в качающей стилистке, могут способствовать дополнительному интересу со стороны других категорий меломанов. Оформлен диск в традиционном для группы визуальном концепте. KMFDM - DUB LIGHT

KMFDM - BUMAYE DUB

Saba Alizadeh I May Never See You Again (p) 2021

В стречаемся с артистом, представляющим древнюю Месопотамию, чья экспериментальная пластинка «I May Never See You Again» сделана на стыке сразу нескольких стилей и культурных пластов. Отец Сабы Ализаде – известный иранский музыкант, композитор и дирижёр Хоссейн Ализаде, прививший сыну интерес к традиционной и современной персидской музыке. Саба — мастер игры на кеманче, национальном смычковом струнном инструменте. В архивах нашей программы, кстати, имеется просто шикарный альбом признанного гуру владения им, Кайхана Калхора, рекомендую ознакомиться. Кроме этого, младший Ализаде увлекается электроакустикой, эмбиентом и тем, что называется «конкретная музыка». Всеми этими элементами щедро напитана структура альбома «I May Never See You Again».



Опытами со звуком иранец увлёкся во время обучения в Калифорнийском институте искусств. Сочетание традиционного и новаторского методов, западного и восточного мировоззрений позволили создать пространство, в котором сквозь потоки водопадов и других естественных природных шумов нитевидно просачиваются кеманче Сабы, разрозненный деконструированный бит и речи известных исторических персонажей. В двух из девяти пьес пластинки компанию автору составил вокалист и поэт-абстракционист Andreas Spechtl. Хотя уместность англоязычной речи в данном случае крайне спорна, на мой взгляд. Saba Alizadeh - Norooz 99

Saba Alizadeh - Only Hope Breaks the Dark Waves

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Bleib Modern Afraid to Leave (p) 2021

Ф инальный слот сегодняшнего плейлиста займёт коллектив, специализирующийся на образцовом миксе минорного пост-панка и колдвейва. Речь о берлинской группе Bleib Modern, что можно перевести, как «Оставаться современным». В первые годы существования тогда еще дуэт пребывал в достаточно глубоком профильном подполье. А вот во время пандемии Bleib Modern, превратившиеся в квинтет, придумали очень мощную пластинку «Afraid to Leave», которую выпустил авторитетный французский лейбл Icy Cold Records. Это концентрированная порция задумчивой тревоги, нанизанной на дрожащий стальной канат баса, способного выдержать не одну тонну человеческих страданий. На альбоме нет ярких и тусклых моментов: каждый трек словно неотъемлемая часть следующего. И вот всё прямо в этих ребятах хорошо, только поют почему-то не по-немецки. Опять таки, сильно зря, на мой взгляд. Bleib Modern - Glow

Bleib Modern - Walls

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