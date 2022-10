В

стречаемся с артистом, представляющим древнюю Месопотамию, чья экспериментальная пластинка «I May Never See You Again» сделана на стыке сразу нескольких стилей и культурных пластов. Отец Сабы Ализаде – известный иранский музыкант, композитор и дирижёр Хоссейн Ализаде, прививший сыну интерес к традиционной и современной персидской музыке. Саба — мастер игры на кеманче, национальном смычковом струнном инструменте. В архивах нашей программы, кстати, имеется просто шикарный альбом признанного гуру владения им, Кайхана Калхора, рекомендую ознакомиться. Кроме этого, младший Ализаде увлекается электроакустикой, эмбиентом и тем, что называется «конкретная музыка». Всеми этими элементами щедро напитана структура альбома «I May Never See You Again».



Опытами со звуком иранец увлёкся во время обучения в Калифорнийском институте искусств. Сочетание традиционного и новаторского методов, западного и восточного мировоззрений позволили создать пространство, в котором сквозь потоки водопадов и других естественных природных шумов нитевидно просачиваются кеманче Сабы, разрозненный деконструированный бит и речи известных исторических персонажей. В двух из девяти пьес пластинки компанию автору составил вокалист и поэт-абстракционист Andreas Spechtl. Хотя уместность англоязычной речи в данном случае крайне спорна, на мой взгляд.