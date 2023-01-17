Привет, камрады! Как обычно, в данный период мы стараемся обращаться к новым работам артистов, которые появляются в плейлистах чаще обычного. Особенно приятно, что многие из таковых (на наш взгляд) не теряют хватку и продолжают записывать интересный материал. Сегодня исследуем несколько подобных пластинок, выпущенных в 2021 и 2022 годах.

Belle and Sebastian A Bit of Previous (p) 2022

B elle and Sebastian часто воспринимаются как этакие носители секретного гена вечной молодости и сотворения гимнов ей же. Воспевание обычно происходит с доброй меланхоличной улыбкой, широко открытыми глазами и фирменной лирической наивностью. Однако уже в первом треке «Молодые и Глупые» из их нового, одиннадцатого студийного альбома «A Bit of Previous» слышна ностальгия по ушедшей юности. С очевидным не поспоришь, но всерьёз грустить никто, похоже, не собирается. Музыкальные методы у группы проверены и в данном случае работают безотказно. В плетении органичных разноголосых кружев из инди и ретро-попа, отголосков джаза, соула и даже диско коллективу под управлением Стюарта Мёрдока равных ещё поискать. Ну а по количеству ярких мелодических решений и безотказно цепляющих треков «A Bit of Previous» точно одна из лучших работ шотландцев. Belle and Sebastian - Talk to Me, Talk to Me

Belle and Sebastian - Prophets on Hold

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Pixies Doggerel (p) 2022

В осьмой студийный альбом Pixies «Doggerel» принято если и не ругать, то особо не восхвалять. По-моему, таким лучше откровенно наслаждаться, а не упрекать во вторичности. Много кто сейчас способен так играть, что ли? Словно отвечая злопыхателям и заранее обороняясь от критики, Фрэнк Блэк во первых строках рекомендует «не тратить на него время». Я из тех, кто к данной рекомендации не прислушивается и, искренне радуясь воссоединению легендарной группы, просто кайфует от образцового альт-рока и мастерства музыкантов. Pixies - Vault of Heaven

Pixies - Pagan Man

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Marissa Nadler The Path of The Clouds (p) 2021

А мериканская поэтесса и певица Marissa Nadler довольно быстро превратилась из девушки с гитарой, поющей грустные готические фолк-баллады, в одну из главных фигур инди-сектора. Не отрываясь от корней, Марисса от альбома к альбому едва заметно, но неуклонно росла, словно открываясь навстречу более разнообразному и насыщенному звуковому орнаменту для своих историй. В последние годы ей помогали записывать пластинки очень крутые музыканты, но главным на «The Path of The Clouds» является легендарный гитарист Cocteau Twins Simon Raymonde. Совсем не случайно он подписал её на свой лейбл Bella Union ещё в 2014 году. Знакомый перебор струн стопроцентно узнаваем и на этой пластинке.



В процессе создания «The Path of The Clouds» Мариссу вдохновили истории о таинственных исчезновениях людей, а диск она продюсировала впервые самостоятельно. Jesse Chandler из группы Mercury Rev специально обучил её игре на фортепиано, а другие коллабораторы, принявшие участие в записи, повлияли на смелый подход к аранжировкам. Но главным всё-таки осталось присутствие Раймонде. В композиции «Elegy», как мне кажется, Марисса очень сильно старается хотя бы ненадолго стать Элизабет Фрэйзер: она даже поёт немного по-другому. И несмотря на то, что «примерить туфельку» великой вокалистки не сможет никто, кроме неё самой, попытка смелая и весьма впечатляющая. Marissa Nadler - Couldn`t Have Done the Killing

Marissa Nadler - If I Could Breathe Underwater

Marissa Nadler - Elegy

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« L ife» — не первая работа отпрыска Ли «Скрэтча» Перри. В данном случае Омар максимально разнообразен в попытке смешать добротный, современный, трендовый регги с хип-хопом, дэнсхоллом, афробитом и обильным использованием вокальных примочек. Честно скажу, что его появление в сегодняшнем плейлисте случилось, в первую очередь, благодаря родственным связям. Надеюсь, что космические импульсы удивительного отца позволят наследнику создавать поистине нетленные вещи. Omar Perry - You’re Mine

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Current 93 If a City Is Set Upon a Hill (p) 2022

Д эвид Тибет с новым альбомом его культового проекта Current 93. Пластинка создавалась три года, вышла в марте 2022-го и получила название «If a City Is Set Upon a Hill». Записывать её 62-ленему мистику помогали десять музыкантов, называющих своё творение «сумеречным сказочным фильмом». Апокалипсические фолк-заклинания по-прежнему не теряют красоты и силы. Current 93 - Clouds at Teatime

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Hooverphonic Hidden Stories (p) 2021

Д ля начала небольшое отступление. В последние годы новые диски выпустили группы и артисты, о которых мы тоже часто и много рассказывали на «ТСЛ» за всю её долгую историю. Но многие из них давно перестали относиться к условной категории «малоизвестной музыки», став уже даже частью поп-мейнстрима. Поэтому мне в какой-то момент показалось, что говорить о них здесь будет лишним. Навскидку это такие ребята, как Tricky, Garbage, Placebo, Stereophonics, Morcheeba, Moby и ряд других. В этом смысле забавной выглядит история, когда в начале пути этой программы на одной из кемеровских радиостанций, ставя треки с первого альбома той же Морчибы «Who Can You Trust»? я получил строгий выговор за «никому не нужный авангард» в эфире. Смешно. В то же время отмечу, что у всех перечисленных новые работы довольно неплохие, особенно у Garbage и Placebo. Так что, если вдруг вы прошли мимо, вернитесь и послушайте.



Бельгийское трио Hooverphonic относится к вышеперечисленной когорте. Как вы помните, изначально они исполняли такой гибрид трип-хопа и изящной оркестровой поп-музыки. Но потом их ряды покинула вокалистка Гейке Арнаэрт, и Hooverphonic, пытаясь экспериментировать с другими певицами, скатились в какой-то совсем уж безликий поп. И вот пару лет назад Гейке вернулась в родную гавань, после чего бельгийцы записали вполне достойный материал в классическом составе на радость верным поклонникам. Hooverphonic - Full Moon Duel

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Low Hey What (p) 2021

З акончим мы на грустной ноте, к сожалению. В начале ноября в возрасте 55 лет скончалась Мими Паркер – вокалистка и барабанщица выдающейся американской группы Low. Они заслуженно считаются первопроходцами стиля slowcore (или sadcore), но в последние годы Low смело экспериментировали со звуком, в итоге придя к довольно неожиданной формуле. Значительная часть их релизов есть в наших архивах, ну, а последней работой стал альбом 2021 года «Hey, What». Мими и её супруг Алан Спархок записали его впервые в формате дуэта. На фоне произошедшего спетые ими совместно песни звучат особенно пронзительно, как и название той, что завершает программу. Rest in peace. Low - Don`t Walk Away

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