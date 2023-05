Привет, камрады! Как обычно, в данный период мы стараемся обращаться к новым работам артистов, которые появляются в плейлистах чаще обычного. Особенно приятно, что многие из таковых (на наш взгляд) не теряют хватку и продолжают записывать интересный материал. Сегодня исследуем несколько подобных пластинок, выпущенных в 2021 и 2022 годах.

elle and Sebastian часто воспринимаются как этакие носители секретного гена вечной молодости и сотворения гимнов ей же. Воспевание обычно происходит с доброй меланхоличной улыбкой, широко открытыми глазами и фирменной лирической наивностью. Однако уже в первом треке «Молодые и Глупые» из их нового, одиннадцатого студийного альбома «A Bit of Previous» слышна ностальгия по ушедшей юности. С очевидным не поспоришь, но всерьёз грустить никто, похоже, не собирается. Музыкальные методы у группы проверены и в данном случае работают безотказно. В плетении органичных разноголосых кружев из инди и ретро-попа, отголосков джаза, соула и даже диско коллективу под управлением Стюарта Мёрдока равных ещё поискать. Ну а по количеству ярких мелодических решений и безотказно цепляющих треков «A Bit of Previous» точно одна из лучших работ шотландцев.

А

мериканская поэтесса и певица Marissa Nadler довольно быстро превратилась из девушки с гитарой, поющей грустные готические фолк-баллады, в одну из главных фигур инди-сектора. Не отрываясь от корней, Марисса от альбома к альбому едва заметно, но неуклонно росла, словно открываясь навстречу более разнообразному и насыщенному звуковому орнаменту для своих историй. В последние годы ей помогали записывать пластинки очень крутые музыканты, но главным на «The Path of The Clouds» является легендарный гитарист Cocteau Twins Simon Raymonde. Совсем не случайно он подписал её на свой лейбл Bella Union ещё в 2014 году. Знакомый перебор струн стопроцентно узнаваем и на этой пластинке.



В процессе создания «The Path of The Clouds» Мариссу вдохновили истории о таинственных исчезновениях людей, а диск она продюсировала впервые самостоятельно. Jesse Chandler из группы Mercury Rev специально обучил её игре на фортепиано, а другие коллабораторы, принявшие участие в записи, повлияли на смелый подход к аранжировкам. Но главным всё-таки осталось присутствие Раймонде. В композиции «Elegy», как мне кажется, Марисса очень сильно старается хотя бы ненадолго стать Элизабет Фрэйзер: она даже поёт немного по-другому. И несмотря на то, что «примерить туфельку» великой вокалистки не сможет никто, кроме неё самой, попытка смелая и весьма впечатляющая.