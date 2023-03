мерикано-ирландские наследники и продолжатели дела культовых The Dubliners и The Pogues сами вполне могут претендовать на статус легенд стиля. Flogging Molly существуют без малого 25 лет, а отцу-основателю коллектива Дэйву Кингу уже перевалило за 60. Портом приписки судна, состоящего из семи членов экипажа, стал город Лос-Анджелес. Новый и первый за пятилетку альбом Flogging Molly получил название «Anthem», то есть «Гимн», а исполнен он во славу истории и традиций родной Ирландии. Дэйв говорит, что пластинка демонстрирует возвращение к корням. Многие сходятся во мнении, что это лучшая работа септета. Её продюсером стал такой известный мастер, как Стив Альбини. Рассуждая о влиянии хмельных песен на музыку группы, на собственное мировоззрение и на кельтский фолк-панк вообще, уроженец Дублина Кинг заключает: «Застольные песни могут заставить вас устроить адскую вечеринку, но они также могут вызвать слезы. Хорошая застольной песня должна быть человечной, помогать вам чувствовать, что вы не одиноки и связаны с другими людьми».

ransglobal Underground – это не столько группа, сколько расширенное сообщество единомышленников, пропагандирующих и развивающих идею создания мультикорневой музыки представителями различных школ и течений (в основном, мигрантами) со всех уголков нашей планеты. Собственно, по такому принципу и записаны все их альбомы, включая «Walls Have Ears». Здесь сталкиваются, перемешиваются и гармонично дополняют друг друга регги, хип-хоп, соул, электроника, африканская, индийская и балканская музыка. Над пластинкой вместе с бессменными основателями коллектива Тимом Уиланом и Гамильтоном Ли работали привычные персонажи, включая прекрасную Наташу Атлас. Но не только они. Общее количество музыкантов, участвовавших в записи, превышает 30 человек. Среди них, например, франко-тунисская певица Nawel Ben Kraïem, украсившая одну из лучших здесь пьес.

В

мае 2020 года я сделал специальный выпуск программы, посвящённый творчеству крутой и влиятельной британской группы The Stranglers. Поводом послужил уход из жизни виртуозного клавишника коллектива Дэйва Гринфилда, ставшего одной из жертв коронавируса. Тогда казалось стопроцентным, что славный путь The Stranglers автоматически оборвался. Но, на деле получилось не так-то просто и предсказуемо.



Как, казалось бы, возможен новый 18-й студийный релиз The Stranglers, учитывая, что предыдущий увидел свет в 2012 году, а после не стало одного из главных моторов коллектива? Как могли его товарищи продолжить деятельность без фирменного для всех составов и саунда группы звука клавишных? Выяснилось, что музыканты вовсю работали над новым релизом, получившим название «Dark Matters», еще когда Гринфилд был жив и здоров. Вот что говорит другой ветеран группы Джей Джей Бёрнелл: «Мы уже записали с моим закадычным другом и коллегой большую часть альбома, и во время карантина нашим единственным желанием было закончить его, в качестве достойного посвящения жизни и работе Дэйва. Я считаю, что в этот раз получилась одна из самых достойных наших пластинок».



На «Dark Matters» Гринфилд играет в восьми из одиннадцати композиций и лучшего последнего послания от повелителя клавиш сложно себе представить. В одной из песен есть такие строки: «Если увидишь Дэйва, передай ему привет от меня».