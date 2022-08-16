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овый альбом Biosphere «Shortwave Memories» увидел свет в начале этого года, и если бы он сошёл с конвейера в Советском Союзе, то автоматически был бы отмечен нетленной маркировкой «Знак Качества». В активе музыканта, продюсера и композитора Гейра Йенссена насчитывается более 20 релизов. Когда-то он был участником прекрасного коллектива Bel Canto, игравшего на стыке дрим-попа и синти-попа. Сегодня Йенссен aka Biosphere известен как мастер эмбиент-техно, а, точнее, того самого «арктического эмбиента»: сумрачного, таинственного и притягательного одновременно. «Shortwave Memories» – пластинка особенная. Это альбом, вдохновленный пост-панком и электронной музыкой конца 1970-х и начала 1980-х гг. Вот что говорит Гейр: «Последние несколько альбомов Biosphere были созданы с использованием сэмплов и программного обеспечения, но Shortwave Memories — это возвращение к винтажному аналоговому оборудованию. Большинство этих инструментов не имеют пресетов или памяти, поэтому все звуки были запрограммированы с нуля».
ебютный студийный лонгплей группы из южного Лондона Dry Cleaning «New Long Leg» стал одним из главных прошлогодних релизов в гитарном инди-секторе. Визитная карточка и самый мощный инструмент квартета – манера пения вокалистки Флоренс Клеопатры Шоу. Точнее, даже не пения, а лаконичного проговаривания текстов, что меня лично сразу подкупает как давнего фаната spoken-word. Несложно заметить, что голос Флоренс, да и музыка британцев сильно напоминают культовых Sonic Youth, чего уже достаточно для повышенного внимания к работникам этой «Химчистки» – как и того, что диск вышел на лейбле 4AD. Ничего революционного для типичного пост-панк-квартета Dry Cleaning, вроде бы, не изобретают. Но очевидно, что на фоне десятков подобных коллективов они выделяются моментально цепляющей музыкой и ироничным отношением: как к себе, так и к коллегам по цеху. «Не стоит воспринимать себя слишком серьёзно» — главный девиз лондонцев, в начале своего пути признававшихся в любви к Меган Маркл.
умаю, если начать разговор о музыке государства Кабо Верде, первым на ум придёт имя незабвенной поющей бабушки Цезарии Эворы, в своё время бывшей частой гостьей на «ТСЛ». Сегодня у нас с вами есть возможность копнуть глубже и послушать других музыкантов из страны, которая раньше называлась Острова Зелёного Мыса.
Этот прекрасный сборник вместил в себя довольно разнородную палитру тамошней сцены. Важно отметить, что компиляция рассказывает не о сегодняшнем состоянии островной индустрии. Это заботливая работа с архивами, проделанная музыкантом по имени Arp Frique, владельцем лейбла Colourful World Records, и ветераном кабо-вердинской общины в Роттердаме Americo Brito. Выходцы из этой страны в результате миграций основали множество подобных анклавов по всему миру – в основном, в портовых городах – и голландский не стал исключением.
Именно в Роттердаме Америко Брито создал свою первую группу в 1970-х гг и активно продвигал музыку родины в умы и сердца представителей самых разных национальностей (в основном, матросов), распространяя, таким образом, её вирус по всему миру. Национальный метод: «мы экспортируем всё, что у нас есть, в другие страны, чтобы потом импортировать обратно» прекрасно сработал и здесь. Позже Америко стал крутить музыку Кабо Верде и на европейском радио. Исследуемый нами сегодня сборник как раз составлен из жемчужин и танцевальных хитов того периода, известных, как старшему, так и более молодому поколению выходцев с островов – где бы они ни жили. В них причудливо сплетены такие корневые стили как фунана и коладейра с диско, регги, новой волной, джаз-фанком и бразильским попом.
одном из прошлых выпусков «ТСЛ» фигурировала пластинка, придуманная такими мэтрами бас-культуры, как Джа Уоббл и Youth. Среди приглашённых гостей на том альбоме была одна крайне примечательная личность. Зовут её Вивьен Голдман. Писательница, журналист, музыкант и убеждённая феминистка — настоящий документалист и инсайдер эпохи становления британского андеграунда.
Фанат и пропагандист панка, даба и регги написала первую биографию Боба Марли, общаясь с ним лично, недолго была участницей крутейшей группы The Flying Lizards и недавно выпустила объёмный труд, посвящённый женскому вкладу в историю панк-движения. «В 50-е годы прошлого века доля женщин была нелегкой, потому что единственным сценарием жизни было выйти замуж. Даже в 60-х, когда я училась в школе, не было той свободы, которую давал панк. Вот почему я могу авторитетно сказать, что панк изменил для девушек все», — комментирует писательница.
В качестве певицы свой первый мини-альбом, спродюсированный Джоном Лайдоном и Адрианом Шервудом (куда же без него) Вивьен записала в 1981 году. И вот спустя 40 лет вышел полноформатный лонгплей человека, успевшего стать легендой в музыкальном мире, в основном, о нём рассказывая. В то же время как-то Голдман парадоксально призналась, что всегда хотела музыкой именно заниматься, а не писать о ней. Альбом назван «Next Is Now», а в роли продюсера оказался, кто бы вы думали? Человек, известный как Youth. Пластинка получилась в меру экспериментальной, с заметным креном в сторону ямайских вибраций. Но главный эффект неожиданности кроется в задоре и экспрессии артистки. Нет ли ошибочки в паспорте, уважаемая Вивьен?
качестве бонуса пару слов о третьем сольном альбоме австралийского музыканта Ангуса Стоуна, участника небезызвестного семейного предприятия Angus & Julia Stone.
Всё здесь примерно так же и о том же: немного ленивый, ироничный, согретый солнцем, коалообразный инди-фолк от очевидно довольного жизнью человека. Автор признаётся, что пластинка повествует о любви и специально разделена на тематически разные главы, повествующие о «дневной» и «ночной» жизни Лимона (читай «Ангуса», по всей видимости). «Много бессонных ночей и немало бутылок виски ушло на создание этого материала», вздыхает мистер Стоун. Посочувствуем, нальём, послушаем.
725-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 16.08.2022 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 16.08.2022 г.
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