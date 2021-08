Г

лавные герои сегодняшнего выпуска — лондонский дуэт Still Corners со своей новой, пятой пластинкой «The Last Exit». Выпущена она лейблом Wrecking Light, а дебютный лонгплей увидел свет ровно десять лет назад на легендарном импринте Sub Pop. История Still Corners началась с того момента, когда гитарист из Остина Грэг Хьюз встретил английскую певицу Тессу Мюррей на одном из железнодорожных вокзалов столицы Соединённого Королевства. Познакомившись, они решили поработать вместе и тут же придумали название проекта, позаимствовав его из стихотворения Роберта Фроста.



Лавируя между различными оттенками инди, ориентируясь то на даунтемпо, то на наследие Эннио Морриконе, то на синти-поп и шарм киномузыки французской новой волны, Still Corners в итоге вырулили на хайвэй дрим-попа дивной красоты. Они в данной ипостаси, скорее, приверженцы заокеанской специфики, нежели адепты британской школы. Под эту, решительно не способную отпустить, романтическую американу ты словно летишь в открытом кабриолете к закатному солнцу прерий.



Сравнений множество. и все хорошие. От Broadcast, Camera Obscura, Chromatics и Джули Круз по части вокала – до нестыдной кальки с гитар Криса Айзека, используемых Хьюзом. Прекрасная просто музыка, относящаяся к единственно верному, даже не под, а надстилю, характеризуемому двумя словами: «как надо». И да, за исполнение песни «Static» хочется целовать песок, по которому ходила Тесса Мюррей.