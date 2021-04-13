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лавные герои сегодняшнего выпуска — лондонский дуэт Still Corners со своей новой, пятой пластинкой «The Last Exit». Выпущена она лейблом Wrecking Light, а дебютный лонгплей увидел свет ровно десять лет назад на легендарном импринте Sub Pop. История Still Corners началась с того момента, когда гитарист из Остина Грэг Хьюз встретил английскую певицу Тессу Мюррей на одном из железнодорожных вокзалов столицы Соединённого Королевства. Познакомившись, они решили поработать вместе и тут же придумали название проекта, позаимствовав его из стихотворения Роберта Фроста.
Лавируя между различными оттенками инди, ориентируясь то на даунтемпо, то на наследие Эннио Морриконе, то на синти-поп и шарм киномузыки французской новой волны, Still Corners в итоге вырулили на хайвэй дрим-попа дивной красоты. Они в данной ипостаси, скорее, приверженцы заокеанской специфики, нежели адепты британской школы. Под эту, решительно не способную отпустить, романтическую американу ты словно летишь в открытом кабриолете к закатному солнцу прерий.
Сравнений множество. и все хорошие. От Broadcast, Camera Obscura, Chromatics и Джули Круз по части вокала – до нестыдной кальки с гитар Криса Айзека, используемых Хьюзом. Прекрасная просто музыка, относящаяся к единственно верному, даже не под, а надстилю, характеризуемому двумя словами: «как надо». И да, за исполнение песни «Static» хочется целовать песок, по которому ходила Тесса Мюррей.
ару лет назад культовая немецкая индустриальная группа Die Krupps неожиданно встряхнулась и встряхнула окружающее пространство, выдав десятый студийный альбом. Учитывая сорокалетнюю историю коллектива и непонятный статус полураспада на протяжении очень долгого периода, этому событию стоит порадоваться – даже если вы и не особый поклонник стиля.
Die Krupps появились на музыкальном горизонте в 1981 году в городе, где варят знаменитое тёмное пиво «Altbier». Начав с экспериментов по разбавлению традиционной инструментальной палитры звуками промышленного происхождения и непременным использованием синтезаторов, ребята из Дюссельдорфа нашли себе применение в довольно широком электронно-гитарно-индустриальном спектре: от радикального андеграунда до сурового синти-попа и попадания в ротацию MTV. Лидер группы Юрген Энглер и остальные участники предпочитают именовать свой стиль так же, как назывался самый неожиданный альбом Лу Рида — «Metal Machine Music».
Die Krupps поспособствовали появлению EBM и «Новой немецкой тяжести», указав дорогу тем же Rammstein. Они записали два сильнейших альбома в середине 1990-х гг., придумали индастриал-метал и поразили музсообщество крутейшей пластинкой «Tribute to Metallica». На диске «Vision 2020» Энглер и компания ведут себя так, будто ничего вокруг не поменялось. и молотят примерно так же и примерно то же, что и 20 лет назад. Всепожирающее электронно-механистическое пламя с бензопильными жерновами гитар и злободневными текстами полыхает вовсю. Сюрпризом, пожалуй, стал кавер на композицию «The Carpet Crawlers» золотого периода группы Genesis.
льбом «Brothers» действительно придуман братьями из французского города Тур. В 2004 году они создали проект Ondubground, укрепившись в регги-секторе национального уровня, и неплохо засветившись на европейских площадках. Их относят к видным активистам новой континентальной «кроссовер-даб-сцены», аккумулирующей артистов, стремящихся использовать в своём творчестве как можно больше стилистических заимствований – что эта пластинка с успехом и демонстрирует. На «Brothers» есть место дабу, регги, трип-хопу, ориентальным вкраплениям и много чему ещё.
ладелец сразу трёх нидерландских техно-лейблов заглянул к нам в гости со своим четвёртым студийным лонгплеем – соответственно названным «Four». На сегодняшний день Jori Voorn это самый заметный представитель Страны тюльпанов, работающих на стыке детройтского техно и андеграунд-хауса. Однако, на «Four» автор мыслит несколько шире, заглядывая в смежные сектора электронной музыки. Чему способствуют разные интересные приглашённые музыканты, в частности, лондонский трип-хоп проект HÆLOS и участники Underworld. Часть материала можно смело отнести к довольно легковесной попсе, но есть и любопытные штучки.
ечасто у нас появляются представители джаз модерна, тем ценнее визит на «ТСЛ» крутого британского коллектива Portico Quartet. По легенде, название группы было придумано после одного из выступлений в Италии. Из-за дождя артистам пришлось выступать под портиком. Четвёрка комбинирует джаз с эмбиентом и различными подстилями электроники. Отличительной чертой метода Portico Quartet стало использование интересного перкуссионного инструмента ханг. В конце мая ожидается выход нового диска, а сегодня мы знакомимся с произведениями из пятого лонгплея «Memory Streams».
705-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 13.04.2021 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 13.04.2021 г.
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