З а названием Ghostly Kisses робко прячется певица с франко-канадскими корнями по имени Марго Совэ. Когда-то она изучала психологию в университете, а потом решила научиться играть на скрипке и начала писать песни, что постепенно, при помощи внимательных людей привело её на сцену. Интересно, что в свой первый мини-альбом Марго включила кавер на знаменитый хит The Cranberries «Zombie». А сегодня мы знакомимся с её первым лонгплеем «Heaven, Wait», вышедшем в этом году на британском лейбле Akira Records. Название Ghostly Kisses появилось из стихотворения Уильяма Фолкнера и, по мнению самой певицы, это идеальная характеристика её эфирного вокала. Строго говоря, дебютный лонгплей Марго, конечно, принадлежит именно поп-сектору, куда мы стараемся заглядывать с осторожностью. Но на такие пьесы, как «Blackbirds», просто невозможно не обратить внимания. Ghostly Kisses - Heartbeat

Ghostly Kisses - Blackbirds

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П осле очень долгого перерыва на «ТСЛ» вновь появляются одни из главных героев и уже можно сказать, что легенд современной индустриальной сцены. Созданная в 1986 году покинувшим ряды Skinny Puppy Биллом Либом формация неоднократно меняла состав, экспериментировала со звучанием, но всегда оставалась во флагманском секторе EBM-индастриэла, то с большим креном в электро, то в метал. Основным сподвижником Либа, как фронтмена, безусловно, является Рис Фалбер, в сотворчестве с которым и были записаны главные пластинки Frontline Assembly. Был период, когда на «ТСЛ» мы уделяли очень много внимания и их энигматическим сайд-проектам Delerium, Synaesthesia и Conjure One, где музыканты экспериментировали с эмбиентом, трансом, синти-попом, трип-хопом и другими стилями. В прошлом году Frontline Assembly представили свой семнадцатый студийный альбом «Mechanical Soul», записанный при участии коллег из Front 242 и Fear Factory. Вроде бы вполне традиционная для группы и направления пластинка именно сейчас выглядит на редкость злободневной и совершенно не архаичной. Front Line Assembly - Unknown.

Front Line Assembly - Barbarians

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Arooj Aftab Vulture Prince (p) 2021

П акистанская певица Arooj Aftab ныне проживает в США и недавно мощно засветилась на церемонии «Грэмми», исполнив один из своих хитов – если такое определение применимо к её довольно специфичной музыке. Arooj опирается на богатейший пласт суфийской традиции, смело добавляя в него элементы джаза, электроники, минимализма и других неочевидных для опорного стиля направлений. С момента своего переезда в Нью-Йорк она также успела получить определённую известность и как кинокомпозитор. Новая пластинка певицы называется «Vulture Prince», и создавалась она на фоне пережитого горя от потери брата. Именно ему посвящён этот диск, полный отблесков скорби и страдания. Нетривиальный вокал сопровождают звуки скрипки, арфы, контрабаса и скупых синтов. В основе многих исполняемых Аруж произведений использованы стихи или, точнее, газели арабских поэтов. Однако самым неожиданным моментом пластинки стал отменный реггийный номер. Arooj Aftab - Suroor

Arooj Aftab - Last Night

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B laine L. Reininger, безусловно, наиболее известен как создатель и участник культовой группы Tuxedomoon. Получив классическое образование, позже он увлёкся экспериментальной музыкой, европейским авангардом, пост-панком, нью-вейвом, синти-попом, кинематографическими саундскейпами и другими замечательными направлениями. Всё это сполна отразилось на методах Tuxedomoon и, конечно, на сольном творчестве Блейна. Именно поэтому мы сегодня послушаем сразу четыре трека из его новой работы, они все очень разные.



«Wounds and Blessings» – альбом фундаментальный. Он включает 28 треков, разбитых на четыре тематические сюиты: Songs, Bricolage, Sourced и Serene. Итоговое стилистическое разнообразие впечатляет. здесь можно найти чисто оркестровые произведения, авангардные пьесы (иные из которых способны озадачить неофита), электронную музыку, песни с сильным влиянием пост-панка и эпизодические превращения Блейна в харизматика уровня Леонарда Коэна или, точнее, Джона Кейла.



Иногда маэстро мимикрирует под лучшие примеры работ Брайана Ино, а в инструментальной пьесе «Die Ferne Klang» хитро заимствует мелодический ход из альбома великих Cocteau Twins «Treasure». Записывать новую пластинку проживающему ныне в Греции Блэйну помогали старые товарищи по Tuxedomoon Стивен Браун и Пол Зал. Сам автор привычно играет на скрипке, гитаре и радует диапазоном находок и вокальных возможностей. Blaine L. Reininger - 100 Sad Fingers

Blaine L. Reininger - I Am an Old Poem

Blaine L. Reininger - Occult Simplicities

Blaine L. Reininger - Cahiers Noirs

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