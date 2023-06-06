Preoccupations Arragements (p) 2022

К анадский квартет Preoccupations (изначально называвшийся Viet Cong) в прошлом году выпустил свой четвёртый студийный альбом «Arrangements». Стезя группы — довольно мрачный и одновременно романтичный пост-панк с оглядкой на Joy Division, нойз, психоделик и готику. Preoccupations предпочитают не отрывистые высказывания, а довольно продолжительные, многослойно структурированные композиции со сложными аранжировками, что для большинства апологетов жанра не такое уж и частое явление. Благо исполнительское мастерство позволяет. По словам фронтмена коллектива Мэтью Флегеля, их новая пластинка в целом о том, что «мир разваливается, но всем насрать». Preoccupations - Ricochet

Preoccupations - Tearing Up the Grass

Видеоклип

Snow Ghosts The Fell (p) 2023

S now Ghosts придумали музыкант по имени Росс Тоунз и певица Хелена Картрайт. Позже к ним присоединился мультинстурменталист Оливер Ноулз. Новая работа трио — красиво сконструированное путешествие внутрь клубка хитросплетений и тайн английского фольклора с его многочисленными сказочными персонажами и преданиями. В центре концепта — образы животных-оборотней из древних легенд, как метафора взаимоотношений человека и природы.



«Наш альбом — шанс полностью погрузиться в иное измерение, его историю и восприятие через других обитателей», комментирует Хелена Картрайт. Она, кстати, родилась в Абу-Даби и имеет наполовину арабские корни. «The Fell» стал уже четвёртым лонгплеем Snow Ghosts. Опираясь на трип-хоп, осколки постиндустриального нойза и экспериментальную электронику, «Снежные Призраки» эффектно нагоняют хтонической смури с проблесками эльфийских красот при помощи таких инструментов как традиционный ирландский бубен боуран или индийский эсрадж. Местами их трип напоминает первый и пока что лучший альбом Fever Ray. Snow Ghosts - Filaments

Snow Ghosts - Buried

Snow Ghosts - Hawthorn

Видеоклип

The Thugs Holy Cobra Dub (p) 2023

З а проектом The Thugs стоит итальянский мультиинструменталист, автор музыки к фильмам и танцевальным постановкам, мастер видео-арта по имени Никола Джунта. Помимо вышеперечисленного Никола известен как основатель группы Lay Llamas, принадлежащих к такому (оказывается, существующему) течению, как «новый итальянский оккультный психоделик». Источниками вдохновения в данном случае выступают герои немецкого краут-рока и группа Hawkwind. И вот неожиданно сеньор Джунта оказался на новой для себя тропиночке в компании барабанщика одной металлической группы из Падуи Эдоардо Гуариенто.



Начав экспериментировать исключительно с винтажными аналоговыми синтезаторами и драм-машинами 1970-х — 80-х годов, музыканты добились такого звучания, как будто их пластинка — утерянный roots reggae артефакт того времени. «Holy Cobra Dub» сделан с заметным влиянием методов и наследия Кинга Табби, Ли Перри, African Head Charge, Эдриана Шервуда и других равновеликих фигур. Интересна и концепция предприятия. Слово «Thugs» является английским заимствованием из санскрита и имеет самое непосредственное отношение к секте «Тхагов», средневековых индийских бандитов и убийц. Они грабили караваны и жесточайшим образом расправлялись с путешественниками. Тхаги поклонялись индуистской богине смерти и разрушения Кали. Именно их деятельность и священные ритуалы стали источником вдохновения для Джунты и Гуаренито в написании материала. Так что в этом выпуске привычно солнечные ямайские риддимы напитаны энергетикой тёмных материй. The Thugs - Gold and Shine

The Thugs - Dark Waters

Видеоклип

Methyl Ethel Are You Haunted? (p) 2023

Н овая пластинка австралийской группы из города Перт первоначально увидела свет в 2022-м, однако 17 февраля сего года вышла делюкс-версия. Именно её авторы настоятельно рекомендуют считать полноценным и законченным высказыванием. «Это настоящее удовольствие, когда каждая песня, написанная и записанная для альбома, выпущена. Теперь представлена вся история, от начала до конца», — говорит лидер коллектива Джейк Уэбб. Он признаётся, что наконец-то отошёл от написания песен для подростков и создал нечто более серьёзное и даже философское. «Мои песни — это всегда поиск ответов. Я же задаю вопросы, как и все остальные. Любое искусство становится фальшивкой, если слишком много о нём думать», откровенничает автор. Methyl Ethel изящно комбинируют психоделик-поп с арт-роком, в их музыке слышно влияние многих хороших артистов. Например, The Divine Comedy и Talking Heads. Methyl Ethel - Neon Cheap

Methyl Ethel - One And Beat

Видеоклип

Erik Satie Fragments (p) 2022

З акончим мы этот выпуск очередным классным релизом от лейбла Deutsche Grammophon. Напомню, что это самый авторитетный и старейший в мире импринт, выпускающий классическую музыку. Но, в последние годы он всё чаще обращается к электронным музыкантам. Главное условие для последних — использование, переработка или переосмысление нетленных произведений. Новая суперудача компании это трибьют великому французскому композитору, основоположнику минимализма Эрику Сати.



«Когда мы решили найти исполнителей для работы над музыкой Сати, эта идея была воспринята с единодушным энтузиазмом, — говорит директор по специальным проектам Deutsche Grammophon Марк Фрич. Это привело к созданию оригинальной и эклектичной коллекции ремиксов и переработок. Альбом получил название „Fragments“, и он как бы перемещается между разными творческими мирами: классическим и электронным, старым и новым. Лонгплей объединяет различные формы искусства и дает артистам возможность приобщиться к вечным традициям». TWO LANES - Pièces froides II. Danses de travers, 2. Passer

Monolink - Gnossienne No. 1

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