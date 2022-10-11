Б ельгийский дуэт Vive La Fête выпустил в прошлом году пластинку, название которой вполне может служить одним из девизов нашей программы — «Viva Alternativa». Подписываемся моментально. Напомню, что проект создал бывший участник заметной на европейской инди-сцене группы dEUS Danny Mommens, пригласивший на роль вокалистки модель Eks Pynoo. Возможно, именно последний фактор сыграл решающую роль в попадании их треков на сборники Fashion Week и сопровождении показов коллекций модельеров уровня Луи Виттона и Карла Лагерфельда. Очередная работа ироничных мастеров электроклэша из чудесного города Гент включает в себя переработки суперизвестных произведений, вроде версии песни Хосе Луиса Паралеса, хорошо известной советскому человеку в исполнении ВИА «Весёлые Ребята». Vive La Fête - Fade to Grey

Vive La Fête - Porque te Vas

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В след за недавними камбэками на «ТСЛ» таких представителей разностилевой тяжёлой музыки как Die Krupps, Lacrimosa, Paradise Lost и Frontline Assembly c радостью приветствуем ещё один отличный коллектив Lake Of Tears. Их тоже можно отнести к категории нами немного позабытых, ведь новой пластинки пришлось ждать целых десять лет. На данный момент Lake Of Tears, по сути, сольный проект Дэниэла Бреннера. Альбом «Ominous» ему помогли записать сессионные музыканты, но авторство концепта целиком принадлежит ему. Это очень личное высказанное больного лейкемией музыканта. Мрачный и вдохновенный философский трип-преодоление страха смерти и депрессии.

Lake Of Tears всегда была близка тема космоса. Вот и сейчас на крутейшей обложке мы видим астронавта, столкнувшегося с чёрными призраками потустороннего. Что они скрывают? Всем хочется знать ответ. И этот человек в скафандре без сомнения сделает шаг навстречу. Бреннер достаточно вольно работает со стилями. Теперь уже мало просто сказать, что шведы – мастера «готик» и «дум-метала». «Ominous» это интересный гибрид перечисленных стилей с психоделом, неофолком, пост-панком, пост-роком и много ещё с чем. Такого произведения точно стоило ждать десять лет. Lake Of Tears - At The Destination

Lake Of Tears - Ominous Too

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Groundation One Rock (p) 2022

С озданная 20 лет назад в Северной Калифорнии формация Groundation довольно известна на roots-reggae сцене. Своё название многочисленный по составу бэнд получил от священного для всех приверженцев растафарианства праздника, известного как Grounation Day, отмечаемого в честь первого визита Хайле Селассие на Ямайку. Группу собрал Харрисон Стаффорд, и с самого начала пути музыканты специализировались на регги и дабе с сильным влиянием джаза и фьюжна. В этом году Groundation опубликовали новый релиз «One Rock», и вот что они сами о нём говорят: «Этот диск обращен к старейшинам, легендарным ямайским исполнителям регги, которые бросили вызов системе и вдохновили нас стать лучше… Именно перед ними мы в вечном долгу и безмерно им благодарны». Groundation - Original Riddim

Groundation - One Rock

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Wax Tailor The Sound of Their Suns (p) 2021

У музыканта и диджея из Нормандии по имени Jean-Christophe Le Saoût множество сценических имён и проектов, но главный именно этот. В прошлом году Жан-Кристоф именно aka Wax Tailor выпустил шестой по счёту альбом «The Shadow of Their Suns». Пластинка держится на каркасе из трип-хопа, хип-хопе, виртуозном семплинге и мастерстве приглашённых гостей (таких как светлой памяти легендарный крунер Марк Ланеган). Влияние опытов DJ Shadow и того, что делает Джеймс Лавель в рамках своего проекта UNKLE в рецептурах мсье Ле Сюта более чем очевидно. Wax Tailor feat. Mark Lanegan - Just a Candle

Wax Tailor feat. Yugen Blakrok - Dusk to Dusk

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RiLF My Beloved Farewell (p) 2020

Т андем композитора Такахиро Кидо и пианистки Юки Мурата в компании вокалистки группы Matryoshka Калу реанимировали один из своих проектов RiLF и выпустили первый за десять лет релиз «My Beloved Farewell». Кидо известен своими экспериментами с неоклассикой, эмбиентом и роком. Но в рамках RiLF он с союзниками создаёт невероятно крутой, красивейший дрим-поп с сильным влиянием шугейза. Всё то, что мы очень любим, одним словом. RiLF - Soraninaru

RiLF - Count4

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