В

след за недавними камбэками на «ТСЛ» таких представителей разностилевой тяжёлой музыки как Die Krupps, Lacrimosa, Paradise Lost и Frontline Assembly c радостью приветствуем ещё один отличный коллектив Lake Of Tears. Их тоже можно отнести к категории нами немного позабытых, ведь новой пластинки пришлось ждать целых десять лет. На данный момент Lake Of Tears, по сути, сольный проект Дэниэла Бреннера. Альбом «Ominous» ему помогли записать сессионные музыканты, но авторство концепта целиком принадлежит ему. Это очень личное высказанное больного лейкемией музыканта. Мрачный и вдохновенный философский трип-преодоление страха смерти и депрессии.

Lake Of Tears всегда была близка тема космоса. Вот и сейчас на крутейшей обложке мы видим астронавта, столкнувшегося с чёрными призраками потустороннего. Что они скрывают? Всем хочется знать ответ. И этот человек в скафандре без сомнения сделает шаг навстречу. Бреннер достаточно вольно работает со стилями. Теперь уже мало просто сказать, что шведы – мастера «готик» и «дум-метала». «Ominous» это интересный гибрид перечисленных стилей с психоделом, неофолком, пост-панком, пост-роком и много ещё с чем. Такого произведения точно стоило ждать десять лет.