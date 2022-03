Поздравляем вас, друзья-меломаны, с наступившими Новым годом и Рождеством! Обычно в это время у нас выходят программы с участием артистов, неоднократно появлявшихся в плейлистах и успевших записать новые пластинки за последнее время. Сегодня будет точно так же: познакомим вас с четырьмя релизами «лунных ветеранов» и с одним любопытным открытием.

прошлом году Tindersticks отметили тридцатилетие выпуском новой, 13-й студийной работы «Distractions». В неё вошли семь пьес, три из которых — каверы (например, на вновь ставшую злободневной остросоциальную песню британских пост-панков Television Personalities, написанную в 1980-е гг). Открывающая альбом композиция длится одиннадцать с лишним минут, а последняя – почти десять. Вот такой получился набор цифр, а какое это по счёту появление коллектива на «ТСЛ», точно даже и не скажу. Если предыдущий (и очень хороший) лонгплей «No Treasure But Hope» был записан всего за неделю, то на создание «Distractions» у музыкантов из-за локдауна ушло гораздо больше времени. Естественно, обстановка не могла не отразиться на настроении и без того задумчивых и слегка минорных Tindersticks. Хотя, сам Стюарт Стейплз утверждает, что пластинка не стала реакцией на самоизоляцию. Отвлекаясь на разного рода нерадикальные эксперименты за свой долгий и славный путь по инди-дороге, бэнд остался верен основной канве — балансу между камерным попом и убаюкивающим пост-панком. Однако на «Distractions» всё это превращается в совсем воздушные, хрупкие структуры, подобные неглубокому сну, который так легко нарушить. Показательная иллюстрация — (опять же) кавер на композицию Нила Янга «A Man Needs a Maid». Для её исполнения была рекрутирована певица Джина Фостер.

3-й LP Tindersticks вышел на берлинском лейбле City Slang. И именно немецкой столице посвящается следующая глава сегодняшнего повествования. Написали её участники проекта Public Service Broadcasting. Все три их предыдущие работы уже появлялись на «ТСЛ», не будет исключением и «Bright Magic». Напомню, что Public Service Broadcasting придумали двое музыкантов из Лондона. Первый известен как эсквайр J.Willgooze, а второй – как Wrigglesworth. Как правило, альбомы «Общественного вещания» концептуальные. Особенно впечатляющей получилась работа о противостоянии сверхдержав в космосе. В записи пластинки принял участие сам Бликса Баргельд, лидер культовых Einstürzende Neubauten и экс-участник The Bad Seeds. А посвящается альбом Берлину и удивительной атмосфере этого города, долгие годы притягивающей множество разноплановых артистов для реализации своих творческих идей. Чтобы проникнуться мифами, энергией и вибрациями немецкой столицы, участники Public Service Broadcasting переехали туда ещё в 2019 году. Следуя своим методам, эсквайр J.Willgooze не просто «улавливал дух», а фиксировал его, записывая шумы, электрические помехи, импульсы и звуки берлинских улиц, чтобы вплести их в ткань пластинки. Точно так же, как в предыдущие альбомы вплетались отрывки из архивов «Британского института кино», открывая порталы в минувшие эпохи. На «Bright Magic», в частности, используются семплы из магнитофонной полевой записи 1928 года, сделанной немецким кинорежиссёром Вальтером Рутманом. Это уникальное звуковое воспоминание о тогдашнем городском дыхании и пульсе. Напитавшись берлинским культурным кодом, вдохновляясь разными отрезками его истории (особенно периодом Веймарской республики), Public Service Broadcasting выдали не просто концептуальную пластинку, а настоящий альбом-гимн, патетический и местами завораживающий. Вполне в немецком стиле. Вклад приглашённых гостей (среди которых, кроме герра Баргельда, актриса Нина Хосс, певица с норвежскими корнями Eera и участница гаражного дуэта Gurr Andreya Casablanca) значителен, но инструментальные пьесы здесь особенно хороши, как цикл «Игра Света», состоящий из трёх частей. «Я начал чувствовать, куда меня должно привести название „Bright Magic“, к идеям освещения и вдохновения, электричества и вспышек света, цвета и звука. Все треки в конечном итоге имеют цветовую кодировку», – замечает эсквайр.

2019 году видные представители австрийской музыкальной сцены Dubblestandart записали пластинку «Reggae Classics», целиком состоящую из собственных переработок знаковых произведений стиля, сильно повлиявших на лидера бэнда Пола Заски. В числе прочих там оказались треки группы Matumbi известного барбадосского музыканта и продюсера Денниса Бовелла, когда-то аккомпанировавшего на бас-гитаре самому Линтону Квеси Джонсону. Matumbi прославились в 1980-х гг., а Бовелл параллельно успешно запустил карьеру продюсера, поработав с The Slits, Madness, Bananarama, Фелой Кути и другими. После успеха релиза «Reggae Classics», выпущенного лейблом Echo Beach, его главе пришла в голову идея перезапустить проект и пригласить самого Денниса для того, чтобы теперь он сам исполнил собственные песни – спустя почти 40 лет. Бовеллу это всё очень понравилось – так свет увидела пластинка «@ repulse „Reggae Classics“». P.S. Если интересно, можете сравнить и выяснить, какой «Reggae Classics» у группы Dubblestandart получился убедительнее: сделанный собственными силами или с участием приглашённого гуру.

2020 году канадская певица с русскими корнями Мишель Гуревич, ранее известная как Chinawoman, записала шестой студийный альбом, вновь выпущенный под своим собственным именем. Называется пластинка «Ecstasy in the Shadow of Ecstasy». Можем подискутировать, но мне кажется, что каждый новый диск у Мишель получается лучше предыдущего. В этом смысле шестой (на данный момент) – самое зрелое её высказывание, не лишённое лёгкой иронии. Это рассказанные с улыбкой истории о далеко не всегда идеальных романтических отношениях, ранимости, упущенных возможностях и настоящих друзьях.



Переехавшая в Данию певица приятно удивляет свежим взглядом на аранжировки, при этом радикально не меняясь. Мишель говорит, что стремится уравновешивать игривость с драмой и обещает когда-нибудь спеть на русском языке. Но, мне кажется, внутренне она всегда на нём и пела, ретранслируя невероятную амплитуду кухонных метаний души, замешанную на советской эстраде, бардовской песне и даже таком странном феномене как «русский шансон».



«У нас становится всё меньше поводов для веселья, старина. Угости-ка сигареткой и давай ещё по одной, пока из полей не унеслась вся печаль».