The Sun Shines Here: The Roots of Indie-Pop 1980-1984 (p) 2021

Н а знаменитом независимом лейбле Cherry Red Records 29 октября сего года вышла достойная уважения компиляция, полное название которой «The Sun Shines Here: The Roots of Indie Pop 1980-1984». Сборник наглядно иллюстрирует процесс поиска десятками групп и исполнителей (а, на самом деле, их были сотни) новых музыкальных форм, после мощного импульса панк-революции. Ведь, по сути, панк был краткосрочным культурным явлением, толчком. После чего многим его героям довольно быстро попросту стало скучно играть одно и то же. Захотелось не только остросоциальных высказываний, агрессии и напора, но лирики, мелодических и стилистических находок. В этом смысле достаточно вспомнить хотя бы таких культовых артистов, как The Clash, Wire, The Stranglers. На «The Sun Shines Here», скорее, речь идёт о превращении уже не панка, а именно пост-панка в широкомасштабное явление, условно классифицируемое, как indie-pop.



Подобные сборники — настоящий кладезь для меломана, настроенного на исследовательский лад. Дико интересный срез вынесенного в заголовок периода! Здесь можно встретить как очень известных деятелей вроде будущих участников Everything but the Girl (без какого-либо намёка на «Missing»), ранних Pulp, группу Prefaub Sprout и до сих пор существующих The Monochrome Set, так и давно забытые имена. Важно сделать акцент на размытости самого понятия indie-pop. Артисты на сборнике играют музыку очень разную: от некоего гибрида пост-панка и зарождающейся новой волны до кабаре-панка, мод-попа, джаз-попа и т. д. Кто-то исполняет каверы проверенных хитов (имеется, в частности, версия «I`m Waiting for the Man» The Velvet Underground), кого-то уносит в поп-психоделик 1960-х и прямое подражание The Beatles или The Byrds – вариаций масса. Мне кажется, составители специально не стали включать в треклист исполнителей, безусловно, выросших не этой же почве, но более-менее остающихся на слуху. The Twinsets - Sophisticated Boom Boom

Five or Six - Chalk Circle

The Cinematics - Puffa Train

The Ringing - Caprice

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Л идер культовой шотландской группы Primal Scream Бобби Гиллеспи и примкнувшая к нему фронтвумен Savages Дженни Бет придумали и записали очаровательную пластинку. Иногда бывает волнительно, когда известные и авторитетные музыканты из разных хороших коллективов объединяются для реализации совместного проекта. А вдруг не получится? У этой парочки получилось отлично. «Utopian Ashes» — изысканная, красивая, с лёгким флёром декаданса сага о расставании и таком дико грустном моменте, когда оба понимают, что любовь неотвратимо истончается. Бобби и Дженни кружатся в медленном танце вокруг затухающего в ночи костра былых чувств в обрамлении скрипок, клавесинов и звуков рояля. Никакого надрыва и бунтарства от сторонника независимости Шотландии тут нет – лишь светлая грусть и угасающая нежность. Главным автором всех девяти композиций выступил именно Гиллеспи, но нельзя сказать, что вокалистка Savages теряется на его фоне. Главное, что артистам удалось избежать излишнего пафоса и приторности, учитывая выбранную стилистику и тему. Bobby Gillespie and Jehnny Beth - Chase It Down

Bobby Gillespie and Jehnny Beth - You Can Trust Me Now

Видеоклип

N ew Age Steppers, к сожалению, давно прекратили своё существование. В данном случае реюнион попросту невозможен, поскольку несколько лет назад ушла из жизни участница коллектива – певица и убеждённый нонконформист Ari Up, также известная как лидер группы The Slits. Проект создал легендарный продюсер Адриан Шервуд. На его лейбле On-U-Sound и вышла данная компиляция архивных записей, сделанных в самом начале 1980-х. New Age Steppers были такой своеобразной лабораторией по изучению взаимовлияния регги и пост-панка. Наличие какого-то более-менее постоянного состава изначально не подразумевалось, за исключением самого Шервуда и Ari Up. В разное время и на разных альбомах отметились Нене Черри, Бим Шерман, участники Aswad, The Pop Group, The Flying Lizards и другие хорошие музыканты. А такие архивы всегда очень интересно исследовать. New Age Steppers - Send for Me

New Age Steppers - Some Dub

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« Т оксичный Мститель» – такой моникёр присвоил себе проживающий в Париже музыкант Симон Делакруа. Его четвёртый студийный лонгплей получил название «Midnight Resistance». В отличие от ранних опытов, это самая оптимистичная, открытая и подчёркнуто ориентированная на массовый потребительский вкус работа. Ставка сделана на микс из синти-попа, французского электро и небольших доз диско. Немалая заслуга в успехе пластинки принадлежит рекрутированным гостям. В частности, небезызвестному шведскому меланхолику Джей-Джею Йохансону. The Toxic Avenger feat. Jay-Jay Johanson - Rent Boy

The Toxic Avenger feat. Ornette - Mandala

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В заключение познакомимся с более серьёзным материалом, для чего обратимся к одному из свежих релизов от лейбла Deutsche Grammophon. Напомню, что это старейший в мире грамзаписи импринт, выпускающий классическую музыку, а в последние годы активно экспериментирующий – в частности, с трудами представителей такого многогранного и неоднозначного направления, как «неоклассика». Совсем недавно здесь вышел альбом очень талантливой польской пианистки Хании Ранижевской, выступающей под псевдонимом Hania Rani, и её землячки, виолончелистки Добравы Чохер. Диск называется «Внутренние Симфонии», и это просто прекрасно исполненная и записанная музыка на стыке неоклассики и академических традиций. Настоятельно рекомендуется всем ценителям ускользающей красоты. Hania Rani and Dobrawa Czocher - Con Moto

Hania Rani and Dobrawa Czocher - Spring

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