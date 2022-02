Н

а знаменитом независимом лейбле Cherry Red Records 29 октября сего года вышла достойная уважения компиляция, полное название которой «The Sun Shines Here: The Roots of Indie Pop 1980-1984». Сборник наглядно иллюстрирует процесс поиска десятками групп и исполнителей (а, на самом деле, их были сотни) новых музыкальных форм, после мощного импульса панк-революции. Ведь, по сути, панк был краткосрочным культурным явлением, толчком. После чего многим его героям довольно быстро попросту стало скучно играть одно и то же. Захотелось не только остросоциальных высказываний, агрессии и напора, но лирики, мелодических и стилистических находок. В этом смысле достаточно вспомнить хотя бы таких культовых артистов, как The Clash, Wire, The Stranglers. На «The Sun Shines Here», скорее, речь идёт о превращении уже не панка, а именно пост-панка в широкомасштабное явление, условно классифицируемое, как indie-pop.



Подобные сборники — настоящий кладезь для меломана, настроенного на исследовательский лад. Дико интересный срез вынесенного в заголовок периода! Здесь можно встретить как очень известных деятелей вроде будущих участников Everything but the Girl (без какого-либо намёка на «Missing»), ранних Pulp, группу Prefaub Sprout и до сих пор существующих The Monochrome Set, так и давно забытые имена. Важно сделать акцент на размытости самого понятия indie-pop. Артисты на сборнике играют музыку очень разную: от некоего гибрида пост-панка и зарождающейся новой волны до кабаре-панка, мод-попа, джаз-попа и т. д. Кто-то исполняет каверы проверенных хитов (имеется, в частности, версия «I`m Waiting for the Man» The Velvet Underground), кого-то уносит в поп-психоделик 1960-х и прямое подражание The Beatles или The Byrds – вариаций масса. Мне кажется, составители специально не стали включать в треклист исполнителей, безусловно, выросших не этой же почве, но более-менее остающихся на слуху.