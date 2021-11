е так давно мы задавались вопросом, чем занимаются участники культовой группы Sonic Youth, и выяснили, что Ли Ранальдо, Ким Гордон и Терстон Мур записывают прекрасные сольные пластинки. За прошедшее время Мур успел выпустить свой седьмой альбом «By The Fire», посвящённый ситуации, в которой оказался окружающий мир. Диск был записан в Лондоне, где наш герой и проживает в течение последних семи лет. На бас-гитаре здесь, кстати, играет Деб Гуж из My Bloody Valentine, а место за ударной установкой занимает ещё один «соник» Стив Шелли. Сам автор характеризует свой труд, как «песни пламени энергии радуги» и «вечеринка для мира, оказавшегося в огне». Всё это, по большому счёту, – продолжение и расширение вектора музыки Sonic Youth с влиянием краут-рока, эмбиент-дроуна и наследия Black Sabbath.

центре внимания у нас сегодня окажутся музыканты из города Новосибирск, в своё время появлявшиеся в программе в составе разных проектов. Есть повод поговорить об их последних работах, но для начала надо будет познакомиться с человеком по имени James Atkin. Джеймс — экс-лидер английской группы EMF, синглы и альбомы которой занимали довольные высокие строчки в британских и американских чартах. В последние годы он трудится сольно и недавно выпустил диск «Songs of Resistance» (название хорошо подходит для революционно настроенных артистов или столь любимых на «ТСЛ» адептов ямайских вибраций).Музыка Джеймса питается соками благодатной манчестерской сцены. Вряд ли случайно одна из песен называется «Louder than Bombs», почти в точности так же, как легендарный альбом The Smiths. «Songs of Resistance» частично вместил в себя какие-то ранние наработки, сделанные автором совместно с коллегой по EMF Иэном Денчем. Он пропитан лёгкой ностальгией по атмосфере рейвов и напоминает о стремлении человека к внутренней и внешней свободе – в противовес ситуации, в которой мы все оказались. Это музыка в лучших традициях «мэдчестера», сделанная на тонкой грани между поп- и инди-секторами.