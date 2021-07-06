Thurston Moore By the Fire (p) 2020

Н е так давно мы задавались вопросом, чем занимаются участники культовой группы Sonic Youth, и выяснили, что Ли Ранальдо, Ким Гордон и Терстон Мур записывают прекрасные сольные пластинки. За прошедшее время Мур успел выпустить свой седьмой альбом «By The Fire», посвящённый ситуации, в которой оказался окружающий мир. Диск был записан в Лондоне, где наш герой и проживает в течение последних семи лет. На бас-гитаре здесь, кстати, играет Деб Гуж из My Bloody Valentine, а место за ударной установкой занимает ещё один «соник» Стив Шелли. Сам автор характеризует свой труд, как «песни пламени энергии радуги» и «вечеринка для мира, оказавшегося в огне». Всё это, по большому счёту, – продолжение и расширение вектора музыки Sonic Youth с влиянием краут-рока, эмбиент-дроуна и наследия Black Sabbath. Thurston Moore - Hashish

Thurston Moore - Cantaloupe

Видеоклип

James Atkin Songs of Resistance (p) 2021

В центре внимания у нас сегодня окажутся музыканты из города Новосибирск, в своё время появлявшиеся в программе в составе разных проектов. Есть повод поговорить об их последних работах, но для начала надо будет познакомиться с человеком по имени James Atkin. Джеймс — экс-лидер английской группы EMF, синглы и альбомы которой занимали довольные высокие строчки в британских и американских чартах. В последние годы он трудится сольно и недавно выпустил диск «Songs of Resistance» (название хорошо подходит для революционно настроенных артистов или столь любимых на «ТСЛ» адептов ямайских вибраций).Музыка Джеймса питается соками благодатной манчестерской сцены. Вряд ли случайно одна из песен называется «Louder than Bombs», почти в точности так же, как легендарный альбом The Smiths. «Songs of Resistance» частично вместил в себя какие-то ранние наработки, сделанные автором совместно с коллегой по EMF Иэном Денчем. Он пропитан лёгкой ностальгией по атмосфере рейвов и напоминает о стремлении человека к внутренней и внешней свободе – в противовес ситуации, в которой мы все оказались. Это музыка в лучших традициях «мэдчестера», сделанная на тонкой грани между поп- и инди-секторами. James Atkin - Keep Travelling

James Atkin - Lost in Translation

James Atkin - Hello People

Видеоклип

Н а включённую в сегодняшний плейлист песню Джеймса Аткина «Hello People» один из ремиксов сделали участники нью-йоркского дуэта The Dayoffs. В его состав входят японский звукорежиссёр Atsuo Matsumoto и наш старый друг, замечательный музыкант, уроженец Новосибирска Владимир Комаров, лидер таких групп, как Hot Zex и Punk TV. О Punk TV на «ТСЛ» мы неоднократно говорили, они, в частности, приезжали в столицу Кузбасса на организованный нами фестиваль «Уголь». 28 мая The Dayoffs выпустили совместный с Аткиным альбом «Слёзы даны только людям». В записи также принял участие барабанщик Justin Welch, игравший в составе группы Elastica. Позволю себе привести отрывок из пресс-релиза: «Любопытен не только формат релиза — он выходит исключительно на компакт-кассетах, но и его оформление. Английские названия песен переведены на русский язык, а вся текстовая информация буклета набрана кириллицей. В обложке альбома использована фотография 1989-го года из личного архива Аткина, когда он, будучи подростком, посещал СССР в составе туристической группы». Ну а с комментарием Владимира Комарова, подробно рассказавшего об истории появления записи, вы можете познакомиться, послушав этот выпуск программы. Hot Zex - Video Monster

The Dayoffs - My People

The Dayoffs - Love Blind (vocal version)

Видеоклип

В завершение этого несколько необычного эфира познакомимся с треками из нового альбома ещё одних наших новосибирских друзей, уверен, многими здесь любимых Nuclear Losь. В этом году «Лоси» отмечают 30-летие со дня основания и по этому поводу выпустили шеститрековый релиз «Re:stars». Прокомментировать его я попросил участников дуэта Антона Трубицу и Алика Лавеллина. Так что рекомендую послушать, что рассказали о вышедшей на виниле пластинке сами создатели. Nuclear Losь - Space Cake

Nuclear Losь - SpRing

Nuclear Losь - Cosmopicnic

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