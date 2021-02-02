Tim Burgess I Love the New Sky (p) 2020

Т им Бёрджесс, вокалист британских The Charlatans представил первый за восемь лет сольник «I Love the New Sky», собственноручно записанный им в Норфолке. Диск выпущен лейблом Bella Union, основанным участниками великой группы Cocteau Twins Робином Гатри и Саймоном Раймонде. Их клиенты часто оказываются у нас в гостях, теперь настала очередь Бёрджесса. Несмотря на то, что 2020-й оказался для многих, мягко говоря, не совсем позитивным годом, Тим находит в себе силы не рефлексировать, а просто радоваться жизни и наслаждаться гармонией с окружающим миром на фоне тревожного времени. Как носитель гена полистиличности музыкальной сцены родного города, он использует для строительства мостовой «любви к новому небу» кирпичики инди и классического рока, электроники, барокко-попа и психоделика, свободно экспериментируя со звуком. Не могу сказать, что сольное творчество Бёрджесса цепляет меня больше, нежели альбомы The Charlatans. В частности, «I Love the New Sky» показался мне излишне легковесным, что ли. Но авторитет музыканта манкировать его высказыванием не позволил. Tim Burgess - Empathy for The Devil

Tim Burgess - Lucky Creatures

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Angel Olsen All Mirrors (p) 2019

У роженка Сент-Луиса, певица и поэтесса Angel Olsen представила свою пластинку «All Mirrors» не в привычном образе мастера слова и гитарного убеждения, а в компании оркестра из 14 человек. Её интимная лирика, лишившись пробивной силы кантри-фолка и инди-рока, на этот раз раскрылась в аналоговой синтезаторной дымке и паутине струнных. Angel словно стеснялась или опасалась такого решения и изначально задумывала сделать альбом двойным, с вариантами новой для себя подачи и более привычном, сольном исполнением песен. В итоге вторая версия всё-таки вышла, но позже. В то же время, именно на «All Mirrors» все мы увидели и услышали, что артистка способна предстать в ином формате, внутренне совершенно не изменяя себе. Angel Olsen - Summer

Angel Olsen - Impasse

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I Kong meets JahWahZoo Zoo to the Roots (p) 2020

Н ачну издалека. В 1933 году на свет появился легендарный ямайский продюсер с китайскими корнями Leslie Kong. Он работал со многими коллективами, в том числе и с самими The Wailers. Правда, после выхода одной из их пластинок Питер Тош его проклял. У здравствующего и поныне Лесли имеется племянник, родившийся в Кингстоне в 1947 году. Он известен, как регги-певец I Kong или даже I Kong Reggae Legend. Пластинок у него не так много. В прошлом году вышла очередная под названием «Zoo to the Roots».



Как известно, понятие «Roots» священно для любого приверженца ямайской музыкальной культуры и растафарианства. На новом альбоме I Kong отдал должное семейным корням и записал его в сотрудничестве с китайским регги-бэндом JahWahZoo. На этот раз И Конгу помогал уже его собственный племянник, так же диджей и продюсер Skunga Kong, успевший поработать со Sly and Robbie. С группой JahWahZoo они познакомились во время поездки по Китаю, в рамках которой выступали сами, джемовали со многими музыкантами, снимали фильм, пытались учить язык и вообще всячески укрепляли и развивали взаимоотношения в индустрии. «Это был действительно хороший опыт; неожиданный как таковой, потому что я никогда не мечтал, что побываю на родине своего отца и буду вовлечен в нечто столь важное, как то, что мы сделали»,— рассказывает певец-ветеран. I Kong meets JahWahZoo - Send Come Call Me

I Kong meets JahWahZoo - When It Hits You

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З наменитые популяризаторы рокабилли пару лет назад выпустили новую пластинку, приуроченную к 40-летию образования трио. Релиз стал довольно неожиданным, так как группа прекратила своё существование в 1992 году, и о каком-то реюнионе речи, вроде бы, не велось. Лидер «котов» Брайан Сетцер долгое время записывался в сопровождении своего оркестра, у Stray Cats выходили бесконечные сборники хитов – и тут вдруг, спустя 27 лет, свеженький лонгплей.



Ещё в начале 1980-х гг. Сетцер, Слим-Джим Фэнтом и Ли Рокер были своеобразными белыми воронами на тогдашней сцене, следуя заветам ретро-рокабилли, а не новой волны, рока или пост-панка, как большинство ровесников. Фанатичная преданность стилю позволила им стать чуть ли не главными хранителями завета и породить изрядное количество последователей. Российский аналог — группа «Мистер Твистер». На новом альбоме трио очевидно кайфует и смотрится крепко сидящими в излюбленных сёдлах, скача по прериям кантри, сёрф-рока и рок-н-ролла. Stray Cats не пытаются излишне молодиться и нестись вперёд сломя голову, вдавливая в пол педали гитар. Каждая из 12 песен сыграна со спокойной уверенностью мэтров стиля и очевидным удовольствием от возобновлённой совместной работы. Stray Cats - I Attract Trouble

Stray Cats - Devil Train

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В 2019 году бретонский композитор Ян Тирсен выпустил шикарную антологию под названием «Портрет». Важно, что это не просто компиляция ранее изданных произведений. Двойной альбом включает заново перезаписанные на 24-дорожечный магнитофон пьесы и три новых трека, созданных при участии Джона Гранта, Грифа Риса из Super Furry Animals, группы Blonde Redhead и Стивена О`Мэлли из Sunn O))) Запись аналоговым способом происходила в новой студии композитора на острове Уэссан. Основной материал заново исполнили музыканты концертного состава Тирсена, которому был очень важно и принципиально такое решение. «Отказ от оцифровки звука позволяет сохранить музыку настоящей», — комментирует своё решение автор. Yann Tiersen - Chapter 19

Yann Tiersen - Gwennilied

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