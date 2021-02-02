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им Бёрджесс, вокалист британских The Charlatans представил первый за восемь лет сольник «I Love the New Sky», собственноручно записанный им в Норфолке. Диск выпущен лейблом Bella Union, основанным участниками великой группы Cocteau Twins Робином Гатри и Саймоном Раймонде. Их клиенты часто оказываются у нас в гостях, теперь настала очередь Бёрджесса. Несмотря на то, что 2020-й оказался для многих, мягко говоря, не совсем позитивным годом, Тим находит в себе силы не рефлексировать, а просто радоваться жизни и наслаждаться гармонией с окружающим миром на фоне тревожного времени. Как носитель гена полистиличности музыкальной сцены родного города, он использует для строительства мостовой «любви к новому небу» кирпичики инди и классического рока, электроники, барокко-попа и психоделика, свободно экспериментируя со звуком. Не могу сказать, что сольное творчество Бёрджесса цепляет меня больше, нежели альбомы The Charlatans. В частности, «I Love the New Sky» показался мне излишне легковесным, что ли. Но авторитет музыканта манкировать его высказыванием не позволил.
роженка Сент-Луиса, певица и поэтесса Angel Olsen представила свою пластинку «All Mirrors» не в привычном образе мастера слова и гитарного убеждения, а в компании оркестра из 14 человек. Её интимная лирика, лишившись пробивной силы кантри-фолка и инди-рока, на этот раз раскрылась в аналоговой синтезаторной дымке и паутине струнных. Angel словно стеснялась или опасалась такого решения и изначально задумывала сделать альбом двойным, с вариантами новой для себя подачи и более привычном, сольном исполнением песен. В итоге вторая версия всё-таки вышла, но позже. В то же время, именно на «All Mirrors» все мы увидели и услышали, что артистка способна предстать в ином формате, внутренне совершенно не изменяя себе.
ачну издалека. В 1933 году на свет появился легендарный ямайский продюсер с китайскими корнями Leslie Kong. Он работал со многими коллективами, в том числе и с самими The Wailers. Правда, после выхода одной из их пластинок Питер Тош его проклял. У здравствующего и поныне Лесли имеется племянник, родившийся в Кингстоне в 1947 году. Он известен, как регги-певец I Kong или даже I Kong Reggae Legend. Пластинок у него не так много. В прошлом году вышла очередная под названием «Zoo to the Roots».
Как известно, понятие «Roots» священно для любого приверженца ямайской музыкальной культуры и растафарианства. На новом альбоме I Kong отдал должное семейным корням и записал его в сотрудничестве с китайским регги-бэндом JahWahZoo. На этот раз И Конгу помогал уже его собственный племянник, так же диджей и продюсер Skunga Kong, успевший поработать со Sly and Robbie. С группой JahWahZoo они познакомились во время поездки по Китаю, в рамках которой выступали сами, джемовали со многими музыкантами, снимали фильм, пытались учить язык и вообще всячески укрепляли и развивали взаимоотношения в индустрии. «Это был действительно хороший опыт; неожиданный как таковой, потому что я никогда не мечтал, что побываю на родине своего отца и буду вовлечен в нечто столь важное, как то, что мы сделали»,— рассказывает певец-ветеран.
наменитые популяризаторы рокабилли пару лет назад выпустили новую пластинку, приуроченную к 40-летию образования трио. Релиз стал довольно неожиданным, так как группа прекратила своё существование в 1992 году, и о каком-то реюнионе речи, вроде бы, не велось. Лидер «котов» Брайан Сетцер долгое время записывался в сопровождении своего оркестра, у Stray Cats выходили бесконечные сборники хитов – и тут вдруг, спустя 27 лет, свеженький лонгплей.
Ещё в начале 1980-х гг. Сетцер, Слим-Джим Фэнтом и Ли Рокер были своеобразными белыми воронами на тогдашней сцене, следуя заветам ретро-рокабилли, а не новой волны, рока или пост-панка, как большинство ровесников. Фанатичная преданность стилю позволила им стать чуть ли не главными хранителями завета и породить изрядное количество последователей. Российский аналог — группа «Мистер Твистер». На новом альбоме трио очевидно кайфует и смотрится крепко сидящими в излюбленных сёдлах, скача по прериям кантри, сёрф-рока и рок-н-ролла. Stray Cats не пытаются излишне молодиться и нестись вперёд сломя голову, вдавливая в пол педали гитар. Каждая из 12 песен сыграна со спокойной уверенностью мэтров стиля и очевидным удовольствием от возобновлённой совместной работы.
2019 году бретонский композитор Ян Тирсен выпустил шикарную антологию под названием «Портрет». Важно, что это не просто компиляция ранее изданных произведений. Двойной альбом включает заново перезаписанные на 24-дорожечный магнитофон пьесы и три новых трека, созданных при участии Джона Гранта, Грифа Риса из Super Furry Animals, группы Blonde Redhead и Стивена О`Мэлли из Sunn O))) Запись аналоговым способом происходила в новой студии композитора на острове Уэссан. Основной материал заново исполнили музыканты концертного состава Тирсена, которому был очень важно и принципиально такое решение. «Отказ от оцифровки звука позволяет сохранить музыку настоящей», — комментирует своё решение автор.
701-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 02.02.2021 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 02.02.2021 г.
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