Т

им Бёрджесс, вокалист британских The Charlatans представил первый за восемь лет сольник «I Love the New Sky», собственноручно записанный им в Норфолке. Диск выпущен лейблом Bella Union, основанным участниками великой группы Cocteau Twins Робином Гатри и Саймоном Раймонде. Их клиенты часто оказываются у нас в гостях, теперь настала очередь Бёрджесса. Несмотря на то, что 2020-й оказался для многих, мягко говоря, не совсем позитивным годом, Тим находит в себе силы не рефлексировать, а просто радоваться жизни и наслаждаться гармонией с окружающим миром на фоне тревожного времени. Как носитель гена полистиличности музыкальной сцены родного города, он использует для строительства мостовой «любви к новому небу» кирпичики инди и классического рока, электроники, барокко-попа и психоделика, свободно экспериментируя со звуком. Не могу сказать, что сольное творчество Бёрджесса цепляет меня больше, нежели альбомы The Charlatans. В частности, «I Love the New Sky» показался мне излишне легковесным, что ли. Но авторитет музыканта манкировать его высказыванием не позволил.