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    Glasvegas

    Godspeed

    (p) 2021
    П

    ослушав когда-то первый альбом Glasvegas, я никак не мог определить своего к нему отношения. Вроде, вполне качественный инди с мимолётным шугейзом, всё как надо – но, с другой стороны, музыка казалась какой-то легковесной, и тогда нашлись другие герои, вытеснившие шотландцев из плейлиста. Второй заход случился совсем недавно – после того, как 2 апреля на лейбле Go Wow Records увидел свет их четвёртый лонгплей, получивший название «Godspeed». Обложка вышедшей после семилетнего перерыва пластинки — своеобразный оммаж культовому диску The Clash «London Calling». Лидер коллектива из Глазго Джеймс Аллан на этот раз замкнул весь процесс производства на себе. Написал песни, свёл и спродюсировал материал. По замыслу автора, альбом выстроен как автомобильное путешествие, метками которого служат не совсем, по правде говоря, выразительные интерлюдии в треклисте. Используя те же самые методы, повзрослевшие и немного посмурневшие Glasvegas стали как-то ближе.

    Chelsea Wolfe

    Birth of Violence

    (p) 2019
    C

    helsea Wolfe уже появлялась в нашей программе, правда, тогда у неё настроение было куда более упадническое. На лонгплее 2017 года «Hiss Spun» певица предстала в оковах дум-метала и готики, выдав свою самую тяжёлую по звучанию работу. Между тем, обладательница потрясающего сопрано может запросто использовать для выражения своих невесёлых переживаний и другие орнаменты, в частности акустический фолк. Именно с него она когда-то начинала и к нему же вернулась на пластинке «Birth of Violence», где господствует на территориях, принадлежащих, скорее, Мариссе Нэдлер. Такое решение Челси объяснила тем, что во время долгих и интересных турне лишилась части себя и хотела бы восстановить целостность. «Birth of Violence» — сюрреалистический, колдовской, хтонический фолк, отталкивающийся от мощи двух лучших и включённых в плейлист композиций.

    Hypnolove

    Plexus

    (p) 2019
    H

    ypnolove – это проект троих друзей-единомышленников из города Тулуза. Вокалист Chiquinho, барабанщик Henning и гитарист/басист Nicolas решили объединиться, чтобы создавать музыку, не поддающуюся привычной классификации. Однако не услышать на пластинке «Plexus» отголоски френч-попа 1970-х и 80-х просто невозможно. Hypnolove мастерски создают атмосферу диско-бара того времени с фанки-крючками, гитарными хуками и эротизмом, выплескивающимся за границы бассейнов (в которых нежатся соблазнительные красотки). Усилить эффект помогают приглашённые на вечеринку «Plexus» гости, отдающие дань и Сержу Генсбуру и Джо Дассену.

    Drop Legs

    ECP

    EP (p) 2020
    D

    rop Legs образовались в австралийском городе Byron Bay и довольно быстро прославились на региональной сцене своими экспрессивными, искрящимися бешеной энергетикой живыми выступлениями. Квинтет соединяет регги, хип-хоп и грандж, что придаёт музыке искомого драйва. В прошлом году они выпустили мини-альбом «ECP». С ним-то мы сегодня и знакомимся. Особенным украшением треклиста стал второй уже в сегодняшней программе оммаж The Clash. В данном случае – легендарной композиции «Guns of Brixton», события в которой теперь происходят в Byron Bay.

    Wagons

    Songs From the Aftermath

    (p) 2019
    О

    стаёмся мы с вами в далёкой прекрасной Австралии и в завершение лунного вечера встретимся с бэндом, чей локомотив тянет по музыкальным рельсам несколько иной песенный состав. Группа называется Wagons, и играют ребята нечто среднее между cow-панком (я бы даже сказал cow-постпанком) и альт-кантри. Интересно, что название Wagons «Вагоны» не придумано специально, а это настоящая фамилия фронтмена, первоклассного крунера, Хенри Вэгонса. Думаю, при формировании коллектива над названием долго не думали. Манера певца, поэта и по совместительству телеведущего Хенри напоминает и о Кейве, и о Хьюго Рейсе, и о многих других достойных вокалистах. В опубликованном ниже клипе мистер Вэгонс использует пластинку Леонарда Коэна. Возблагодарим же бывшую британскую колонию за то, что продолжает воспитывать таких персонажей.

    Плейлист №706

    706-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 04.05.2021 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.

    1. Glasvegas - Dying to Live
    2. Glasvegas - Shake the Cage (für Theo)
    3. Chelsea Wolfe - The Mother Road
    4. Chelsea Wolfe - Deranged for Rock & Roll
    5. Hypnolove - La Piscine
    6. Hypnolove - Sauna
    7. Drop Legs - ECP
    8. Drop Legs - Buds of Byron (Guns of Brixton)
    9. Wagons - Take Me to Your Leader
    10. Wagons - Is This the End?

    Максим Горданов, 04.05.2021 г.

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