Х

орошо знакомые ветераны британской, а, точнее, манчестерской сцены, чей сорокалетний творческий путь подобен искусному лавированию между почти что стадионными форматами и условно независимым сектором. Шутка ли, первое выступление коллектива состоялось в 1982 году на подмостках легендарного клуба Hacienda. Тогда аудиторией начинающего бэнда были в основном студенты и панкующие нищеброды. С тех пор James записали много пластинок, регулярно попадавших в топы, и сочинили достаточное количество песен, способных принести им статус суперзвёзд. На деле же всё немного скромнее: далеко не каждая собака их знает (в отличие от каких-нибудь Coldplay), но подобных примеров в музыкальной истории хоть отбавляй. Однако и прибедняться тоже нечего. James – реальные легенды гитарной музыки, уважаемые многими благодарными последователями, статусными коллегами и разборчивыми меломанами. Несмотря на стремление экспериментировать, Тим Бут и компания никогда не теряли своего узнаваемого почерка, что в очередной раз и подтвердил «All The Colors Of You».



James что-то разошлись и выдали целых четыре альбома за восемь лет. Особенно хороши оказались пластинки 2014 и 2016 гг. (с ними можно подробнее познакомиться в архивах ТСЛ). А ведь всего этого могло не быть, не выйди харизматичный фронтмен коллектива Тим Бут из параллельного сольного дрейфа в 2000-х. Но это отдельная история, а сегодня нас интересует, в первую очередь, 16-й студийный лонгплей, который певец иронично называет «Sweet Sixteen». James продолжают философствовать о бренности бытия и в первом же треке заявляют: «Хватит измерять время деньгами и молодостью, ведь правда в том, что мы все умрём». Группа не скрывает амбиций и, возможно, лелея ту саму мечту о стадионах, привлекла к работе над альбомом продюсера Джекнайфа Ли, сотрудничавшего с U2, The Killers и Тэйлор Свифт. Глянца он добавил, но вроде ничего у манкунианцев и не украл, позволив реализовать тягу к сдержанной эклектике. Именно поэтому скучным и однообразным «All The Colors Of You» точно не назовешь. Но вот лучшая ли это работа маститого коллектива, утверждать не возьмусь.