Poliça Madness (p) 2022

К вартет Poliça – предприятие семейное. Украшающее их сайт промо-фото изображает группу людей, будто только что извлечённых из полярной мерзлоты – словно это участники пропавшей сто лет назад экспедиции. Да и обложка новой, седьмой студийной пластинки «Madness» как-то не располагает к улыбке. К слову, её выход предварял сингл «Гниение». Однако это вполне милый микс инди-попа с электро, шарма которому добавляют нотки трип-хопа. Но легкомысленностью тут не пахнет. В одноимённую с названием композицию вторгается пилящая нервы скрипка, а в финальном треке «Madness» уносит в призрачный даб. Poliça используют живой бас и сдвоенные живые барабаны, а за электронный контент отвечает вокалистка и автор всех песен Ченни Лиани. Эта музыка, скорее, про тревогу и отсылки к краешку вселенной Portishead, нежели к расслабляющему чиллу. Вот, что пишут сами музыканты: «Лирику и обложку «Madness» лучше всего можно охарактеризовать следующим образом: «Я здесь для всех вас, и я никогда не бываю здесь по-настоящему самим собой». Poliça - Alive

Poliça - Blood

Видеоклип

James All The Colors Of You (p) 2021

Х орошо знакомые ветераны британской, а, точнее, манчестерской сцены, чей сорокалетний творческий путь подобен искусному лавированию между почти что стадионными форматами и условно независимым сектором. Шутка ли, первое выступление коллектива состоялось в 1982 году на подмостках легендарного клуба Hacienda. Тогда аудиторией начинающего бэнда были в основном студенты и панкующие нищеброды. С тех пор James записали много пластинок, регулярно попадавших в топы, и сочинили достаточное количество песен, способных принести им статус суперзвёзд. На деле же всё немного скромнее: далеко не каждая собака их знает (в отличие от каких-нибудь Coldplay), но подобных примеров в музыкальной истории хоть отбавляй. Однако и прибедняться тоже нечего. James – реальные легенды гитарной музыки, уважаемые многими благодарными последователями, статусными коллегами и разборчивыми меломанами. Несмотря на стремление экспериментировать, Тим Бут и компания никогда не теряли своего узнаваемого почерка, что в очередной раз и подтвердил «All The Colors Of You».



James что-то разошлись и выдали целых четыре альбома за восемь лет. Особенно хороши оказались пластинки 2014 и 2016 гг. (с ними можно подробнее познакомиться в архивах ТСЛ). А ведь всего этого могло не быть, не выйди харизматичный фронтмен коллектива Тим Бут из параллельного сольного дрейфа в 2000-х. Но это отдельная история, а сегодня нас интересует, в первую очередь, 16-й студийный лонгплей, который певец иронично называет «Sweet Sixteen». James продолжают философствовать о бренности бытия и в первом же треке заявляют: «Хватит измерять время деньгами и молодостью, ведь правда в том, что мы все умрём». Группа не скрывает амбиций и, возможно, лелея ту саму мечту о стадионах, привлекла к работе над альбомом продюсера Джекнайфа Ли, сотрудничавшего с U2, The Killers и Тэйлор Свифт. Глянца он добавил, но вроде ничего у манкунианцев и не украл, позволив реализовать тягу к сдержанной эклектике. Именно поэтому скучным и однообразным «All The Colors Of You» точно не назовешь. Но вот лучшая ли это работа маститого коллектива, утверждать не возьмусь. James - All The Colours Of You

James - Magic Bus

Видеоклип

Youth Meets Jah Wobble Acid Punk Dub Apocalypse (p) 2020

И звестная формула записи многих выдающихся (и не очень) регги и даб-пластинок формулируется, как клёвый мистер «X» встречает не менее прекрасного мистера «Y». В данном случае авторитетный продюсер и музыкант, известный как Youth, позвал в гости Джа Уоббла и других единомышленников, чтобы выдать совместный шедевр под громкой вывеской «Acid Punk Dub Apocalypse». Личность Уоббла на ТСЛ более-менее раскрыта, теперь немного о его подельнике. Стэйдж-псевдоним «Youth» скрывает британца Мартина Гловера, отвечающего за басовый грув в сильно повлиявшей на многих индастриал-готик-пост-панк-метал формации Killing Joke. Однако, гораздо больше мистер Гловер известен в качестве пропагандиста психоделик-транса, продюсера и ремикшера таких величин, как The Verve, Kate Bush, Primal Scream других. В его активе имеется даже совместная работа с Дэвидом Тибетом. Для достижения оптимального результата патриархи баса пригласили внушительную армию помощников, чьи имена едва ли не затмевают самих устроителей кислотной панк-даб вечеринки. Youth Meets Jah Wobble - Inspector Out Of Space

Youth Meets Jah Wobble - Rise Me Up

Ilugdin Trio My Story (p) 2021

З а последние пару месяцев мне удалось несколько раз побывать на концертах в знаменитом клубе Алексея Козлова. Хэдлайнерами одного из вечеров стало трио Дмитрия Илугдина, и сегодня с радостью познакомлю вас с их альбомом «My Story». Помимо самого лидера проекта, в состав трио входят контрабасист Виктор Шестак и один из самых известных и востребованных барабанщиков на современной джаз-сцене Пётр Ившин. Помимо общего описания альбома, Дмитрий специально для «ТСЛ» сделал краткие комментарии касательно каждой композиции. Всё это есть в подкасте, обязательно послушайте. Ilugdin Trio - Case

Ilugdin Trio - Tamed Loneliness

Видеоклип

Kraftwerk Remixes (p) 2022

О т джаза переходим к электронной музыке, переработанному наследию не кого-нибудь, а самих отцов-пионеров, легендарной группы Kraftwerk. В апреле этого года вышел увесистый сборник ремиксов их композиций, в виниловом формате изданный на трёх пластинках. Компиляция включает переработки нетленного немецкого наследия от Уильяма Орбита, Hot Chip, культового детройтского творческого техно-объединения Underground Resistance и многих других. Стоит отметить, что это не суперновая коллекция ремиксов, а опыты, сделанные в разные годы. Kraftwerk - Expo 2000 (Kling Klang Mix 2002)

Kraftwerk - Radioactivity (François Kervorkian 12″ remix)

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