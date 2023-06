о легенде, гитарист Craig Whittle впервые увидел выступление певицы по имени Hannah Merrick на конкурсе колледж-бэндов и был потрясён мощью её сольного номера. Но создать что-то похожее на группу он ей предложил, когда пару лет спустя они удивительным образом встретились снова, работая официантами в пабе, где Ханна поначалу инструктировала Крэйга, как правильно расставлять столовые приборы. Так King Hannah и появились (нейминг навязчиво отсылает к писательнице Ханне Кинг). Несмотря на ливерпульскую локацию, музыкально King Hannah не особо привязаны к здешним традициям. Главная задача, по словам Уиттла, звучать не «чисто и отполировано», а «сыро и естественно». Очевидно, что обе половинки дуэта находятся под сильным влиянием Portishead, эстетики lo-fi, блюза американских прерий и заторможенного альт-кантри. Один из критиков иронично заметил, что King Hannah – это ранние Cowboy Junkies, только играющие с очень сильного похмелья. Вообще их сравнивают много с кем, особенно манеру пения Ханны, комплименты которой рассыпаны в диапазоне от Пи-Джей Харви до упомянутой выше Нико. Пластинка «I`m Not Sorry, I was Just Being Me» по большей части медитативная, местами саркастичная и в целом довольно хмурая. Это не то, что бы стопроцентный шедевр, но именно многообещающее начало, опирающееся и на другие стили, кроме упомянутых.

odies of Water никогда не частили с выпуском альбомов. За почти 20-летнюю историю группы их накопилось всего пять. Зато каких! Корневая музыкальная система бэнда, созданного супругами Меткалфами, глубоко и крепко связана с американской традиционной культурой. Здесь есть блюз, кантри, госпел, фолк с религиозными коннотациями и своеобразным фермерским антиурбанизмом. Квартира в 30-этажном доме крупного города – это неприемлемо, а вот как правильно: деревянный дом на своей земле, лес, поле, пасущиеся на лужайке лошади, клетчатые рубашки, бороды, банджо, старый рояль, домашняя студия. Может, они и правда такие, а, возможно, это хорошо придуманный и продуманный ретро-агро-театр. Но хочется верить в настоящее, исконное. «Мы играли на всех инструментах вживую в основном потому, что не знаем, как использовать секвенсоры и всё такое», так комментирует новый альбом «Is This What It`s Like» Дэвид Меткалф. Формально Bodies of Water подотчётны ведомству инди-фолк-рока: их часто сравнивают с Arcade Fire и Mamas & The Papas. Я всегда добавляю The Rosebuds, потому что в формуле и тех, и других есть что-то общее и особенное. Новая пластинка бэнда из Лос-Анджелеса не такая экспрессивная и духоподъёмная, как предыдущие. По настроению она спокойнее, здесь много струнных, а лучшие моменты случаются, когда поёт Мередит Меткалф. Немного изменившись стилистически в плане лирики супруги, столкнувшиеся с тяжёлой жизненной ситуацией, больше внимания уделили семейным ценностям.