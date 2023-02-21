Д жон Кейл давно уже имеет статус культового, знакового, супервлиятельного и одновременно далеко не всеми понятого артиста. Также не стоит забывать, что валлиец ещё и успешный продюсер, открывший миру, в частности, мою любимую группу Element Of Crime и приложивший руки к успеху изрядного количества прекрасных музыкантов (одна Nico чего стоит).



Один из основателей The Velvet Underground, начав сольную карьеру в 1970 г., записал 17 альбомов, максимально стараясь не придерживаться одной и той же формулы. Кейл всегда тяготел к экспериментальному авангарду, ведь он ученик Джона Кейджа и Ла Монте Янга. Знакомство с Лу Ридом привело его на рок-н-ролльную тропинку, но у большей части собственных работ и партнёрских проектов история несколько иная. Не исключение и новый альбом «Mercy». Для работы над ним Кейл привлёк множество нишевых коллабораторов, самые известные из которых Animal Collective. Все они помогли придать его пьесам максимум разнообразных оттенков: таинственных, пугающих, ритмически непредсказуемых, умиротворяющих, ностальгических, эстетически безупречных, парадоксальных и много ещё каких. Фигура, что тут. John Cale - Out Your Window

John Cale - Not the End of the World

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King Hannah I`m Not Sorry, I Was Just Being Me (p) 2022

П о легенде, гитарист Craig Whittle впервые увидел выступление певицы по имени Hannah Merrick на конкурсе колледж-бэндов и был потрясён мощью её сольного номера. Но создать что-то похожее на группу он ей предложил, когда пару лет спустя они удивительным образом встретились снова, работая официантами в пабе, где Ханна поначалу инструктировала Крэйга, как правильно расставлять столовые приборы. Так King Hannah и появились (нейминг навязчиво отсылает к писательнице Ханне Кинг).



Несмотря на ливерпульскую локацию, музыкально King Hannah не особо привязаны к здешним традициям. Главная задача, по словам Уиттла, звучать не «чисто и отполировано», а «сыро и естественно». Очевидно, что обе половинки дуэта находятся под сильным влиянием Portishead, эстетики lo-fi, блюза американских прерий и заторможенного альт-кантри. Один из критиков иронично заметил, что King Hannah – это ранние Cowboy Junkies, только играющие с очень сильного похмелья. Вообще их сравнивают много с кем, особенно манеру пения Ханны, комплименты которой рассыпаны в диапазоне от Пи-Джей Харви до упомянутой выше Нико. Пластинка «I`m Not Sorry, I was Just Being Me» по большей части медитативная, местами саркастичная и в целом довольно хмурая. Это не то, что бы стопроцентный шедевр, но именно многообещающее начало, опирающееся и на другие стили, кроме упомянутых. King Hannah - All Being Fine

King Hannah - Foolius Caesar

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Н ильс Фрам, как известно, один из самых авторитетных и уважаемых современных композиторов-неоклассиков, с удовольствием экспериментирующий с клавишными инструментами и электроникой. Удивительно, что он впервые появляется на «ТСЛ» не в привычном амплуа, но тем интереснее. Пару лет назад немец вместе со своим соотечественником Фрэнком Шюльтге (более известным как F.S. Blumm) соорудили пластинку, вдохновлённую общей любовью к дабу и винтажным драм-машинам. Альбом получил название «2×1=4» и стал первым релизом собственного лейбла Фрама Leiter. Это уже не первый опыт совместной работы музыкантов, но именно даб их настолько сильно ещё не захватывал. Большая часть материала была записана ещё в 2016 году и сохранилась на кассете. Парочка не раз возвращалась к нему и в итоге превратила в полноценный альбом, выдав довольно противоречивые комментарии. С одной стороны: «Процесс был трудоёмким, но крайне увлекательным», с другой: «Все это не слишком серьезно. Эту работу настолько же можно назвать дабовой, насколько все предыдущие джазовыми». Nils Frahm, F.S. Blumm - Desert Mule

Nils Frahm, F.S. Blumm - Presidential Tub

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Bodies of Water Is This What It`s Like (p) 2021

B odies of Water никогда не частили с выпуском альбомов. За почти 20-летнюю историю группы их накопилось всего пять. Зато каких! Корневая музыкальная система бэнда, созданного супругами Меткалфами, глубоко и крепко связана с американской традиционной культурой. Здесь есть блюз, кантри, госпел, фолк с религиозными коннотациями и своеобразным фермерским антиурбанизмом. Квартира в 30-этажном доме крупного города – это неприемлемо, а вот как правильно: деревянный дом на своей земле, лес, поле, пасущиеся на лужайке лошади, клетчатые рубашки, бороды, банджо, старый рояль, домашняя студия. Может, они и правда такие, а, возможно, это хорошо придуманный и продуманный ретро-агро-театр. Но хочется верить в настоящее, исконное. «Мы играли на всех инструментах вживую в основном потому, что не знаем, как использовать секвенсоры и всё такое», так комментирует новый альбом «Is This What It`s Like» Дэвид Меткалф. Формально Bodies of Water подотчётны ведомству инди-фолк-рока: их часто сравнивают с Arcade Fire и Mamas & The Papas. Я всегда добавляю The Rosebuds, потому что в формуле и тех, и других есть что-то общее и особенное. Новая пластинка бэнда из Лос-Анджелеса не такая экспрессивная и духоподъёмная, как предыдущие. По настроению она спокойнее, здесь много струнных, а лучшие моменты случаются, когда поёт Мередит Меткалф. Немного изменившись стилистически в плане лирики супруги, столкнувшиеся с тяжёлой жизненной ситуацией, больше внимания уделили семейным ценностям. Bodies of Water - Women in Love

Bodies of Water - I`ll Go With You

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Fiona Brice And You Know I Care (p) 2022

В завершение выпуска познакомимся с проживающей в Глазго британской скрипачкой, пианисткой, композитором, аранжировщиком и певицей Фионой Брайс. Она получила классическое музыкальное образование, однако спектр её интересов гораздо шире. В качестве сессионного музыканта Фиона прославилась совместными записями и концертными турами с группой Placebo. Кроме них она сотрудничала с Джоном Грантом, Боем Джорджем, Вашти Баньян, Канье Уэстом, Stereophonics, Анной Кальви и многими другими инди и поп-звёздами, не забывая о работе с несколькими симфоническими оркестрами из разных стран. Одним словом, с востребованностью полный порядок.



Как сольная артистка Брайс подписана на отличный лейбл Bella Union и именно там (не без непосредственного участия Саймона Раймонде) вышел её новый диск «And You Know I Care», который она называет «убежищем от современной жизни». Альбом красиво соткан из фортепианной и струнной неоклассики, электроники и вокальных мантр. Фиона утверждает, что это именно мантры, исполненные согласно йогической традиции (а йога ещё одно из её увлечений). Основной лейтмотив текстов — поиск сочувствия и хоть каких-то оставшихся проявлений нормальных человеческих отношений в выходящем из-под контроля мире. Готовя материал, композитор вдохновлялась, в частности, произведениями Стива Райха, Генри Пёрселла и творчеством Элис Колтрейн. Fiona Brice - Through Her Eyes

Fiona Brice - Today Will Be Different

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