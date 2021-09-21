Arab Strap As Days Get Dark (p) 2021

К оллеги Belle & Sebastian, Mogwai, Camera Obscura и Franz Ferdinand по инди-сцене города Глазго, дуэт Arab Strap существует столько же лет, сколько выходит в эфир наша программа. Правда, в творческих отношениях вокалиста Эйдана Моффата и мультиинструменталиста Малькольма Миддлтона была долгая пауза, после которой Arab Strap реанимировались и выпустили, по мнению многих, свою лучшую и первую за 16 лет пластинку «As Days Get Dark».



Когда-то начинавшие с кустарных домашних записей Моффат и Миддлтон со временем стали одними из главных фигур шотландской независимой музыкальной тусовки. В первую очередь, нигилистической spoken-word манерой повествования о порочных сторонах человеческой личности и экзистенциальной тоске. Им близки рассуждения о падающем в пропасть мире и пустоте внутри каждого второго из нас, которая с возрастом никуда не улетучивается. Всё это подано в меланхоличном гитарном орнаменте, держащемся на бите драм-машины, тонко инкрустированных электронных вкраплениях, звуках саксофона, скрипки и шумах различного происхождения.



Эйдан мимикрирует то под позднего Лу Рида, то неожиданно начинает читать мантры вполне в духе Дэвида Тибета, а то вдруг превращает вместе с подельником свой проект в группу The Walkabouts. «As Days Get Dark» – изысканно написанная картина декадентствующих художников, с саркастической улыбкой наблюдающих, как мимо их шедевра проходят толпы кутающихся в пустые и мелочные переживания людишек. Arab Strap - Compersion, Pt. 1

Arab Strap - Kebabylon

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D rum`n`bass и jungle что-то редко стали здесь появляться, в отличие от рубежа 1990-х и начала 2000-х, но вот сегодня отличный повод — совместная работа британского диджея и продюсера Николаса Доума, известного как Sub Focus, и его единомышленника Марка Уилкинсона. Приятели давно вынашивали мысль о записи полноценного лонгплея, и когда представилась возможность поработать в хорошей студии, а не сидеть по домам с ноутбуками, стартовал процесс создания альбома «Portals». Кстати, студия эта — легендарная Real World Питера Гейбриэла.



По словам Николаса и Марка, они вдохновлялись произведениями таких величин, как Four Tet, Moderat и Джон Хопкинс. Крутейшие примеры для подражания, согласитесь. Основной материал был записан в Real World, а потом начался подбор вокалистов, несомненно, сделавших релиз разнообразнее и краше. В первом треке плейлиста звучит оперный голос певицы по имени Empara Mi (сильно напоминающей манеру и тембр Ханы Рид из London Grammar). Николас и Марк говорят, что искали вокальное соответствие эпическому звучанию трека. А в создании второго принял участие британец Том Хэвлок. Sub Focus & Wilkinson feat. Empara Mi - Freedom

Sub Focus & Wilkinson - Time

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Holy Reggae Spit Fire (p) 2021

М узыка группы со смелым названием Holy Reggae не дает ровным счетом никаких подсказок относительно страны её происхождения. Я бы, честно говоря, подумал, что это именно ямайские ребята. Однако родиной коллектива, в составе которого восемь человек, оказалась Бразилия. Исполняют они хорошо качающий, медитативный roots reggae с заметным влиянием госпела и текстами вроде «О, Джа, теперь я, наконец, могу видеть твоё лицо». Выпущенная в этом году пластинка называется «Spit Fire» и имеет понятный любому знатоку ямайской культуры и растафарианства подзаголовок «Leaving Babylon To Zion». Любопытно, но для воплощения идеи альбома и без того расширенному составу понадобились дополнительные приглашённые вокалисты. Holy Reggae - Spit Fire

Holy Reggae feat. Jacy Roots - Back to My Roots

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Teno Afrika Amapiano Selections (p) 2020

О т приверженцев культа, основанного когда-то насильно вывезенными из Африки людьми, перейдём к тем, кто ныне проживает и творит на этом удивительном континенте. Довольно давно я на «ТСЛ» рассказывал об одном энтузиасте, ведущем блог Awesome Tapes From Africa, где были представлены уникальные подборки произведений тамошних музыкантов, выпущенных на кассетах. Если интересно, можете поискать на сайте dmoon.ru просто чумовой бэнд Wakimbizi.



Зовут этого человека Брайан Шимковиц, он из Калифорнии, а африканской музыкой увлёкся во время обучения в Гане. Сегодня Awesome Tapes From Africa перевоплотился в сайт и рекорд-лейбл, распространяющий релизы (уже не только в кассетном формате) и открывающий остальному миру интересных африканских артистов, с которыми Брайан честно делится полученными доходами. Одна из самых любопытных последних новинок предприятия — вот этот альбом.



Автором диска стал 21-летний музыкант из Южной Африки Lutendo Raduvha, назвавший свой проект Teno Afrika. Он один из главных представителей тамошнего молодого андеграундного направления электронной музыки amapiano. Его «Amapiano Selections» — своеобразное ознакомительное погружение в субкультуру, за последние пять лет превратившуюся из кустарно записываемой музыки в коммерчески успешное предприятие. Корни стиля amapiano следует искать в национальной подвиде хауса kwaito и популярном в Претории субжанре diBacardi, стремительно развившихся после крушения режима апартеида в ЮАР.



Большинство композиций альбома выстроены вокруг однообразно пульсирующего звука. Лично общался с людьми, требующими это немедленно «вырубить на…» по давнему завету Егора Летова. Но мы-то с вами не такие: нам интересно всё новое и необычное. Teno Afrika замечает, что сознательно отказался от вокальных партий, но не исключает их в будущем. Будем ждать, а пока довольствуемся текстом, где есть только «оу» и «эй». Вполне по-нашему. Teno Afrika - Lerato La Bass

Teno Afrika - Trip to Vlakas (Main Mix)

Drab City Good Songs for Bad People (p) 2020

З авершает выпуск альбом проекта, название которого об эту осеннюю пору подходит почти всем российским населённым пунктам (особенно если выглянуть в окно) — «Унылый Город». Дуэт выпустил в прошлом году на отличном лейбле Bella Union пластинку «Хорошие песни для плохих людей». Американский музыкант Кристофер Декстер Гринспан и выросшая в Германии девушка, известная как Asia, встретились как-то в Берлине и придумали Drab City.



Исполняют они специфический винтажный noir-pop с привкусом даба и специально превращённого в кляксу инди-попа. Слово «специально» здесь ключевое. Так маленький ребёнок грустно размазывает надоевшую кашу по тарелке. Или хулиганствующий школьник-вольнодумец на скучном уроке рисования в пику выслуживающимся отличникам экзистенциально грустит – и вместо правильных, но таких обычных линий и форм рисует нелепые рожицы на фоне искажённых дождём домов за стеклом. Собственно, так и оформлена их пластинка, на которой есть песни с названиями вроде «Живи свободным и умри, когда это будет действительно круто» или «Стоя на том месте, где ты меня бросил». Drab City - Troubled Girl

Drab City - Hand on My Pocket

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