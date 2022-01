К

оллеги Belle & Sebastian, Mogwai, Camera Obscura и Franz Ferdinand по инди-сцене города Глазго, дуэт Arab Strap существует столько же лет, сколько выходит в эфир наша программа. Правда, в творческих отношениях вокалиста Эйдана Моффата и мультиинструменталиста Малькольма Миддлтона была долгая пауза, после которой Arab Strap реанимировались и выпустили, по мнению многих, свою лучшую и первую за 16 лет пластинку «As Days Get Dark».



Когда-то начинавшие с кустарных домашних записей Моффат и Миддлтон со временем стали одними из главных фигур шотландской независимой музыкальной тусовки. В первую очередь, нигилистической spoken-word манерой повествования о порочных сторонах человеческой личности и экзистенциальной тоске. Им близки рассуждения о падающем в пропасть мире и пустоте внутри каждого второго из нас, которая с возрастом никуда не улетучивается. Всё это подано в меланхоличном гитарном орнаменте, держащемся на бите драм-машины, тонко инкрустированных электронных вкраплениях, звуках саксофона, скрипки и шумах различного происхождения.



Эйдан мимикрирует то под позднего Лу Рида, то неожиданно начинает читать мантры вполне в духе Дэвида Тибета, а то вдруг превращает вместе с подельником свой проект в группу The Walkabouts. «As Days Get Dark» – изысканно написанная картина декадентствующих художников, с саркастической улыбкой наблюдающих, как мимо их шедевра проходят толпы кутающихся в пустые и мелочные переживания людишек.