Steven Wilson Future Bites (p) 2021

С оздатель временно законсервированной группы Porcupine Tree хорошо известен неутомимым возделыванием бескрайних полей прогрессива. На этой почве Стивен Уилсон снискал уважение не только отменными релизами своего коллектива, но и крайне скрупулезным ремастерингом культовых альбомов Jethro Tull, King Crimson и других титанов арт-рока. Есть мнение, что после работы Стивена в студии с оригинальными мастер-лентами переизданные легендарные пластинки зазвучали лучше прежнего. Однако «Future Bites» — совсем другая история. Здесь автор отдаёт дань уважения нью-вейву и электро-попу.



В последнее годы Уилсон успел рассказать концептуальную историю, основанную на жутких реальных событиях, и выдать неровный, но отражающий процесс поиска альбом «To the Bone». Шестой сольный лонгплей британского уникума демонстрирует практически идеальный баланс пропорций и компонентов. Получилась арт-поп-пластинка, напитанная идеями таких его кумиров как Кейт Буш, Питер Гейбриэл и Tears For Fears. При желании легко обнаружить и влияние множества других хороших музыкантов: от Kraftwerk и Human League до Джорджо Мородера. На «Future Bites» можно услышать хор подпевающих вокалисток, игру на клавишах Ричарда Барбьери, битмейкинг от Дэвида Костена и голос сэра Элтона Джона, зачитывающий воображаемый список ненужных покупок. Злую иронию автора в адрес ненасытного общества потребления никто не отменял – даже на изящном поп-продукте. Steven Wilson - SELF

Steven Wilson - FOLLOWER

Steven Wilson - 12 THINGS I FORGOT

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Lambert False (p) 2021

С крывающий своё лицо под маской сардинского быка берлинский пианист, известный как Lambert – один из самых интересных современных композиторов-неоклассиков. На предыдущем альбоме он искал ответ на философский вопрос об истине и лжи в современном мире. После выхода новой пластинки Lambert иронично утверждает, что, согласно названию, именно ложь даёт ему полную творческую свободу и возможность двигаться в любом направлении. Приверженец фортепианного романтического минимализма и раньше проявлял интерес к электронике и звучанию синтезаторов, но в данном случае решился на куда более радикальный эксперимент. Каждый трек на альбоме «False» записан при участии артистов, работающих в диапазоне от экспериментальной электроники до модерн-джаза. Необычная для загадочного композитора, но крайне увлекательная и крутая запись. Lambert feat. Cole Collective - Brack St. Twen

Lambert feat. Jean Daeriou - Flow (Marked Red)

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Т радиционный заплыв к берегам солнечного острова мы сегодня осуществим с помощью граждан страны, в прибрежных водах которой обычно довольно холодно. Зато на берегу точно есть, чем согреться. В одной из лучших песен пластинки как раз есть строчка «drinking Johnny Walker». Итак, в подарившей миру прекрасный напиток (без привязки к озвученному лейблу) Шотландии, в городе Глазго давно существует трио Mungo`s Hi Fi. Это даже не группа, а натуральная олдскульная саундсистема, обслуживаемая тремя диджеями. Они выступают с собственноручно изготовленными колонками на концертных площадках не только у себя на родине, но и в других странах. В активе сотрудничество с ямайскими легендами (включая Джонни Осборна) и другими вокалистами. Новая пластинка Mungo`s Hi Fi родилась в результате выступлений с итальянской певицей Мариной Пи. Альбом, получивший название «Soul Radio», содержит каверы на песню The Smashing Pumpkins и хит Sonny & Cher «The Beat Goes On». Благодаря шикарному джазовому вокалу Марины музыку Mungo`s Hi Fi качнуло от привычного ска и дэнсхолла в сторону трип-хопа и эйсид-джаза. Mungo`s Hi Fi and Marina P - Divorce a L`Italienne

Mungo`s Hi Fi and Marina P - My Reminder

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Н е будем мы с вами далеко улетать от шотландских гор и равнин, а немедленно переместимся в соседнюю Ирландию, где уже поджидают участники трио Hail the Ghost, готовые поведать чуть мрачноватую гитарную меланхоличную историю. Полагаю, излишне говорить, каких конкретно исполнителей напоминают эти трое ирландцев. Бэнд создал семь лет назад Киран О`Рейли, певец и актёр, прославившийся ролью в сериале «Викинги». Второй альбом Hail the Ghost, с которым мы сегодня знакомимся, сделан на стыке романтичного гитарного пост-панка и арт-рока с непременным использованием струнных. Они придают аранжировкам сдержанно героический, не показной пафос, свойственный простым труженикам моря, без которых не бывает больших открытий. Hail the Ghost - Sweetest Dream

Hail the Ghost - Black Karma

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Д иск «To Believe» стал первым релизом легендарного мини-оркестрика под управлением Джейсона Суинскоу за последние 12 лет. Несмотря на то, что The Cinematic Orchestra вряд ли можно причислить к ведомству поп-музыки, на их счету два грандиозных аншлаговых концерта в Royal Albert Hall — одном из главных выставочных поп-центров мира. В данном случае стоит порадоваться стремлению британцев и гостей Лондона к изысканности.



После такого долгого перерыва Джейсон Суинскоу и Доминик Смит действовали по принципу «семь раз отмерь» и создавали свой пятый альбом с необыкновенным тщанием. В числе приглашённых соавторов значатся такие фигуры как Moses Samney и Roots Manuva, а сведение материала доверили многократному обладателю «Грэмми» Тому Элмхирсту. Не изменяя себе, The Cinematic Orchestra записали семь увлекательных, красивых и даже нежных пьес, базирующихся на фундаменте современного джаза, но филигранно выведенных за рамки какого-то одного стиля. The Cinematic Orchestra - A Caged Bird/Imitations of Life

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