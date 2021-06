оздатель временно законсервированной группы Porcupine Tree хорошо известен неутомимым возделыванием бескрайних полей прогрессива. На этой почве Стивен Уилсон снискал уважение не только отменными релизами своего коллектива, но и крайне скрупулезным ремастерингом культовых альбомов Jethro Tull, King Crimson и других титанов арт-рока. Есть мнение, что после работы Стивена в студии с оригинальными мастер-лентами переизданные легендарные пластинки зазвучали лучше прежнего. Однако «Future Bites» — совсем другая история. Здесь автор отдаёт дань уважения нью-вейву и электро-попу. В последнее годы Уилсон успел рассказать концептуальную историю, основанную на жутких реальных событиях, и выдать неровный, но отражающий процесс поиска альбом «To the Bone». Шестой сольный лонгплей британского уникума демонстрирует практически идеальный баланс пропорций и компонентов. Получилась арт-поп-пластинка, напитанная идеями таких его кумиров как Кейт Буш, Питер Гейбриэл и Tears For Fears. При желании легко обнаружить и влияние множества других хороших музыкантов: от Kraftwerk и Human League до Джорджо Мородера. На «Future Bites» можно услышать хор подпевающих вокалисток, игру на клавишах Ричарда Барбьери, битмейкинг от Дэвида Костена и голос сэра Элтона Джона, зачитывающий воображаемый список ненужных покупок. Злую иронию автора в адрес ненасытного общества потребления никто не отменял – даже на изящном поп-продукте.

Т

радиционный заплыв к берегам солнечного острова мы сегодня осуществим с помощью граждан страны, в прибрежных водах которой обычно довольно холодно. Зато на берегу точно есть, чем согреться. В одной из лучших песен пластинки как раз есть строчка «drinking Johnny Walker». Итак, в подарившей миру прекрасный напиток (без привязки к озвученному лейблу) Шотландии, в городе Глазго давно существует трио Mungo`s Hi Fi. Это даже не группа, а натуральная олдскульная саундсистема, обслуживаемая тремя диджеями. Они выступают с собственноручно изготовленными колонками на концертных площадках не только у себя на родине, но и в других странах. В активе сотрудничество с ямайскими легендами (включая Джонни Осборна) и другими вокалистами. Новая пластинка Mungo`s Hi Fi родилась в результате выступлений с итальянской певицей Мариной Пи. Альбом, получивший название «Soul Radio», содержит каверы на песню The Smashing Pumpkins и хит Sonny & Cher «The Beat Goes On». Благодаря шикарному джазовому вокалу Марины музыку Mungo`s Hi Fi качнуло от привычного ска и дэнсхолла в сторону трип-хопа и эйсид-джаза.