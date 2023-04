У

же больше 20 лет датский музыкант Ким Ларсен руководит собственным проектом Of the Wand and the Moon, привлекая для реализации творческих идей и записи пластинок некоторых единомышленников. Пока последний его альбом вышел в прошлом году и получил нетривиальное название «Твоя любовь не сможет удержать сей венок печали». Когда-то Ларсен был участником готик-дум группы Saturnus, но затем увлёкся дарк-фолком, постиндустриальным нойзом, руническими письменами и хтонической мифологией. Очень сильное влияние на него оказали Death In June и Sol Invictus. Однако, новый, пятый студийный альбом Of the Wand & the Moon не то, чтобы совсем поворачивается к свету, но звучит гораздо разнообразнее ранних опытов. Ким готовил его целых десять лет и признаётся, что в процессе создания вдохновлялся саундтреками к фильмам 1970-х гг., песнями Сержа Генсбура и Леонарда Коэна. Дарк и нео-фолк из его музыки никуда не улетучились, но появилось гораздо больше вариативности – в том числе, благодаря скрипичным пассажам с вокализами лесных фей, использованию духовых инструментов, большей доли электроники и налёту пост-панка.