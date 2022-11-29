Of the Wand and the Moon Your Love Can`t Hold This Wreath of Sorrow (p) 2022

У же больше 20 лет датский музыкант Ким Ларсен руководит собственным проектом Of the Wand and the Moon, привлекая для реализации творческих идей и записи пластинок некоторых единомышленников. Пока последний его альбом вышел в прошлом году и получил нетривиальное название «Твоя любовь не сможет удержать сей венок печали». Когда-то Ларсен был участником готик-дум группы Saturnus, но затем увлёкся дарк-фолком, постиндустриальным нойзом, руническими письменами и хтонической мифологией. Очень сильное влияние на него оказали Death In June и Sol Invictus. Однако, новый, пятый студийный альбом Of the Wand & the Moon не то, чтобы совсем поворачивается к свету, но звучит гораздо разнообразнее ранних опытов. Ким готовил его целых десять лет и признаётся, что в процессе создания вдохновлялся саундтреками к фильмам 1970-х гг., песнями Сержа Генсбура и Леонарда Коэна. Дарк и нео-фолк из его музыки никуда не улетучились, но появилось гораздо больше вариативности – в том числе, благодаря скрипичным пассажам с вокализами лесных фей, использованию духовых инструментов, большей доли электроники и налёту пост-панка. Of the Wand and the Moon - Nothing For Me Here

Of the Wand and the Moon - Whispers of the Past

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Babeheaven Sink Into Me (p) 2022

К ак представители новой генерации инди-попперов, участники лондонского квинтета Babeheaven оба своих альбома вынуждены были придумывать и записывать во время пандемийной изоляции. Вот вам и новый тренд. Вокалистка Нэнси Андерсен так и говорит: «Тяжело создавать музыку и не иметь возможности выступать. Мне нравится встречаться с людьми и слушать их истории, пытаться достучаться до них и сформировать что-то особенное. Я обычно пишу о повседневных вещах, и, когда мало что происходит вокруг, трудно найти то, о чем можно было бы рассказать. Были моменты, когда я оказывалась в ступоре, но, к счастью, барьер удалось преодолеть, и некоторые песни в результате дались очень легко».



Опасаясь известного «синдрома второго альбома», Нэнси и второй главный участник Babeheaven Джэйми Трэвис очень не хотели, чтобы их следующее высказывание копировало первое. Джэйми много слушал Stereolab и Warpaint, что принесло определённое новаторство по части инструментария и отказ от избыточного семплирования. Неожиданным экспериментом стало и приглашение для участия в одном из треков бруклинского репера Navy Blue. Группа часто и подолгу играла в студии, чтобы звучание стало более естественным. «Этот альбом заставил меня многое прочувствовать, – продолжает Нэнси, – а лирика сосредоточена вокруг любви, потери и наших основных человеческих желаний, таких как комфорт и связи. То есть того, что я ищу в окружающей повседневности». Babeheaven - The Hours

Babeheaven - 4 Days

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Rebelution In the Moment (p) 2021

И зящно сочетающая в названии слова «повстанец» и «революция» группа Rebelution была основана почти 20 лет назад в Калифорнии друзьями по колледжу. Их дебютный альбом стал самой часто скачиваемой регги-пластинкой 2007 года. Спустя десять лет окрепшие музыканты впервые удостоились номинации «Грэмми», а их новый, седьмой лонгплей «In The Moment» признали одним из лучших профильных релизов 2021-го. Попутно, кстати, Rebelution запатентовали собственный сорт пива. Вообще молодцы.



«In the Moment» также создавался во время пандемии и навёл участников группы на размышления о значении времени и о том, как правильно растрачивать то немногое, что у нас есть. Над треками работали долго и кропотливо. Основной идеей стало сделать максимально разнообразный, хорошо отшлифованный материал на стыке рутс-регги, рока и хип-хопа. По задумке, каждый из нас должен, отрешившись от проблем, насладиться моментом непрерывного прослушивания диска – отсюда и название. Rebelution пропорционально работают с электронным и аналоговым звуком, а приглашённые авторитетные гости, как водится, добавляют шарма и изюминок довольно увесистому 16-трековому произведению. Rebelution - Satisfied

Rebelution - Adapt, Survive

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Б ританский звукорежиссёр и продюсер John Fryer имеет самое непосредственное отношение к записи двух первых дисков Depeche Mode и колдовству над саундом Cocteau Twins. В его послужном списке сразу несколько артистов ныне культовых независимых лейблов 4AD, Mute и Beggars Banquet. Он изобрёл знаменитое «неземное» звучание This Mortal Coil, а позже, словно на контрасте, сотрудничал с Nine Inch Nails – добиваясь самой «тяжёлой» записи из всех возможных. И это далеко не всё. Фрайеру, кстати, принадлежит очень хорошая фраза: «я считаю, что чем меньше у вас технологических штучек, тем лучше получаются песни». Круто, учитывая специальность. А теперь поговорим об альбоме, к которому Джон тоже причастен. Но не только он один.



Живёт в индустриальном городе Детройте чудесная девушка по имени Эмили Рон. Уже почти 20 лет она известна как автор электронного проекта Chiasm. Эмили пишет музыку, вдохновляясь в равной степени электро, нойзом, индастриэлом, синти-попом и дарквейвом. Первый диск она выпустила самостоятельно, после чего моментально попала под крыло лейбла COP International. Витку популярности сильно поспособствовало попадание её трека в саундтрек к компьютерной игре, после чего последовало постепенное превращение Chiasm в одну из королев дарк-электроники. В последнее время она увлеклась коллаборациями и результатом одной из них стал совместный с Джоном Фрайером альбом «Missed the Noise».



Тандем, очевидно, получил мега-удовольствие от сотрудничества. Эмили заметно смягчилась, а Джон явно вспомнил эстетику времён, упомянутых выше. «Работа с Джоном была для меня совершенно новым опытом, который оживил мою страсть к писательству, откровенничает Эмили. Я была готова к поиску, и создание „Missed The Noise“ оказалось для меня стремительным. Я научилась доверять своим инстинктам и творила, не задавая лишних вопросов. Сотрудничество было легким… Мне нравилось то, что Джон делал с каждым треком, и, по-моему, мы восхитительно слаженно работали вместе. Процесс сильно повлиял на то, как я буду дальше развиваться в искусстве, за что очень благодарна». Фрайер добавляет: «Работать с Эмили было очень волнующе. Как только я услышал вокал, записанный для первой песни, что-то как будто щелкнуло, словно звезды внезапно сошлись, и мы отправились в это невероятное путешествие, которое закончилось чудесно, на мой взгляд». Да и на наш тоже, дорогие Джон и Эмили. Chiasm and John Fryer - Noise

Chiasm and John Fryer - Calling

Chiasm and John Fryer - Knocking

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Satoyama Sinking Islands (p) 2022

З авершится сегодняшний выпуск на волне хорошего современного экспериментального джаза из прекрасной страны Италии. Правда, название проекта Satoyama позаимствовано из японской культуры. Каждый из участников бэнда привносит в процесс создания музыкальных пьес что-то своё: джаз, неоклассику, рок, кинематографические саундскейпы. В итоге получается органичная и, по мнению авторов, максимально искренняя история. Их новый альбом называется «Тонущие Острова» и приковывает внимание к планетарной проблеме изменения климата. Каждая композиция носит название определённого места, которое со временем может уйти под воду, если не принять меры: Палау, Кирибати, Венеция и так далее. Satoyama - Kiribati

Satoyama - Palau

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