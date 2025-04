C

amera Obscura всё-таки решили не следовать примеру Led Zeppelin и реанимировали свой проект, несмотря на потерю важного и, казалось, незаменимого игрока. Напомню, что клавишница и бэк-вокалистка группы Кэри Ландер умерла от неизлечимой болезни в 2015 году. Ныне её место занимает Донна Масиосия. Шестой и первый за 11 лет альбом «младших братьев Belle & Sebastian» хоть и не дотягивает до уровня их шедевра 2009 года, но привносит в этот мир фирменную для Camera Obscura дозу мягкого и уютного, рождественского тепла и доброты. Эффект от их аналогового тви-попа с нотками барокко и пляжной американы подобен ощущению, когда ты, промочив ноги и получив изрядную дозу метельного снега за шиворот, переступаешь порог дома, где тебя любят и ждут. Согревает моментально. На «Look To The East, Look To The West» группа отказалась от оркестровых аранжировок в пользу клавишных и драм-машин, но главным её оружием по-прежнему остаётся вокал Трэйсиэнн Кэмпбелл.