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руппа Ride образовалась в далёком 1988 году и вместе с My Bloody Valentine, Slowdive, Lush и другими культовыми ныне формациями писала каноны британского шугейза, то и дело кренясь в сторону новой психоделической реальности. Став клиентами Creation Records, одного из главных инди-лейблов в современной истории, Ride записали четыре тепло встреченные пластинки и в середине 1990-х гг. пропали с радаров – как думалось, навсегда. Однако, как и их коллеги из упомянутых выше Slowdive, оксфордцы в 2014-м к радости и удивлению поседевших фанатов решили вернуться на сцену, чтобы снова «пялиться на свои ботинки». Возвращение оказалось долгосрочным.
За прошедший период Ride выпустили ещё три альбома, с последним из которых мы сегодня и знакомимся. Диск, выпущенный лейблом Wichita, получил название «Interplay». В процессе эволюции Ride не замыкались только лишь на шугейзе, пробуя экспериментировать с другими стилями. Особенно это заметно на альбомах, записанных после воссоединения, включая «Interplay». Как метко заметил один критик в отношении релиза: «Воссоединившаяся группа, свободная от сокрушительного бремени статуса легенды, продолжает делать все, что ей вздумается». А вот что о новом лонгплее говорит один из основателей Ride, гитарист Энди Белл: «Альбом создавался долго, в процессе пришлось пережить много взлетов и падений: возможно, больше, чем при создании любого другого нашего труда. Но мы прошли через это, чувствуя, что можем стряхнуть с себя прошлое, и готовы двигаться дальше – благодаря музыкальным талантам, которые свели нас вместе изначально».
amera Obscura всё-таки решили не следовать примеру Led Zeppelin и реанимировали свой проект, несмотря на потерю важного и, казалось, незаменимого игрока. Напомню, что клавишница и бэк-вокалистка группы Кэри Ландер умерла от неизлечимой болезни в 2015 году. Ныне её место занимает Донна Масиосия. Шестой и первый за 11 лет альбом «младших братьев Belle & Sebastian» хоть и не дотягивает до уровня их шедевра 2009 года, но привносит в этот мир фирменную для Camera Obscura дозу мягкого и уютного, рождественского тепла и доброты. Эффект от их аналогового тви-попа с нотками барокко и пляжной американы подобен ощущению, когда ты, промочив ноги и получив изрядную дозу метельного снега за шиворот, переступаешь порог дома, где тебя любят и ждут. Согревает моментально. На «Look To The East, Look To The West» группа отказалась от оркестровых аранжировок в пользу клавишных и драм-машин, но главным её оружием по-прежнему остаётся вокал Трэйсиэнн Кэмпбелл.
anja Man» – так называется соответствующим образом оформленная новая пластинка ветерана дымной культуры Линвала Томпсона. Интересно, последуют ли какие-то санкции, как в случае с легендарным ковером дебютного сольника Питера Тоша? Отметивший не так давно 70-летний юбилей носитель гена исконного ямайского roots reggae и даба, вокалист и продюсер, судя по всему, находится в прекрасной форме. Его послужной список и имена других легенд, с которыми он работал, в том числе и над созданием нового релиза, здесь приводить не буду. «Ganja Man» призывает нас с вами бороться с коррупцией и стремиться к самосовершенствованию.
осле дымных вибраций давайте-ка нырнём в бескрайние поля классного дарквейва. Впервые встречаем на «ТСЛ» Оливера Спринга, Томаса Кова и Рене Эбнера, образующих швейцарско-немецкий проект Emily Kinski`s Dead. Совсем недавно у них вышла новая пластинка, названная точно так же, как и знаменитый альбом великих Coil – «Black Light District». Название обязывает, и парни в грязь лицом не ударили. Черпая вдохновение в пост-панке и новой волне 1980-х гг., они в то же время не занимаются чистым ривайвлом винтажных стилей, добавляя экспериментов с современными электронными пульсациями. Сами авторы характеризуют свою работу как «тёмный мистический мир, полный интриг, секса и одиночества».
завершение сегодняшнего выпуска немного заступим на территорию следующего, в котором будем подводить лунные итоги года и знакомиться с новыми произведениями особенно любимых артистов. К таковым, безусловно, относятся и Cowboy Junkies, чья пока последняя работа 2023 года «Such Ferocious Beauty» до сего момента не засветилась на «ТСЛ». Исправляем ситуацию. Альбом в целом получился достаточно резким и суровым, особенно для томного дрейфа Cowboy Junkies позднего периода. Он пропитан тяжёлым процессом изгнания демонов после потери близких. В данном случае родителей без преувеличения великой певицы Марго Тимминс и её братьев.
763-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 24.12.2024 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 24.12.2024 г.
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