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    The Dharma Chain

    Nowhere

    (p) 2024
    С

    вой первый альбом австралийские музыканты из группы The Dharma Chain решили озаглавить «Нигде». Хотя в процессе его создания был и зеркально противоположный вариант «Everywhere («Везде»). «Это отражение двойственности полярных значений, таких как жизнь/смерть, счастье/грусть, любовь/ненависть», — признаются авторы. Само же создание превратилось в межконтинентальное путешествие. Изначально участники секстета придумали записать весь материал в заброшенной церкви у себя на родине. «Мы привезли с собой всё наше собственное оборудование и превратили большое красивое пространство в импровизированную студию на целую неделю, и за это время сочинили несколько новых треков», — продолжают они свой рассказ. Однако окончательный вариант пластинка приобрела в Берлине, куда группа довольно неожиданно решила релоцироваться прямо во время работы над диском. Напитавшись легендарной атмосферой немецкой столицы, австралийцы придавали завершающие штрихи своему первому творению в одной из подвальных студий восточного Берлина. Главными источниками вдохновения и точками опоры для The Dharma Chain стали три небезразличных и нам с вами кита: психоделический рок, шугейз и пост-панк.

    Crack Cloud

    Red Mile

    (p) 2024
    П

    ереносимся в Канаду, где нас уже поджидают многочисленные участники творческого объединения из Ванкувера под названием Crack Cloud. Это не совсем музыкальная группа в классическом понимании. Доподлинно неизвестно, сколько человек образуют данный мультимедийный арт-проект, в составе которого музыканты, дизайнеры, художники, клипмейкеры и так далее: по разным данным, от семи до пятнадцати человек. История немного напоминает исландцев GusGus, не находите?

    Большинство участников Crack Cloud нашли друг друга через различные программы по лечению наркозависимости и поддержке психического здоровья, являясь как пациентами, так и работниками социальных служб. Коммьюнити сплотилось вокруг вокалиста и барабанщика по имени Зак Чой. Несмотря на серьёзное увлечение визуальными ветвями искусства, на первом месте у Crack Cloud всё же остаётся музыка. Четыре года назад канадцы своим первым релизом всех изрядно заинтриговали, лихо добавив к основополагающему панку с саксофоном новую волну, авант-поп, хип-хоп и электронику. Собственно, к третьему релизу их методы не изменились, а только отточились и отполировались до блеска. Особенно эффектно смотрятся композиции, где компанию у микрофона Заку составляет вторая вокалистка Эмма Экс. Ну и намёки на The Clash местами только совсем невнимательный товарищ не заметит.

    Madness

    Theatre of the Absurd Presents C`est la Vie

    (p) 2023
    О

    дни из главных звёзд европейского ска, законодатели субжанра «2 Tone», легендарные британцы Madness в этом году празднуют 45-летие с момента основания группы. Альбомов у них, учитывая возраст, не так много, но большинство из них достойны самых высоких оценок. Не исключение и новый лонгплей. Изначально он вышел в 2023-м, а год спустя свет увидела его расширенная и дополненная версия. Концепт альбома Грэма «Саггса» Макферсона и компании имитирует живое театрализованное выступление с трёхактной структурой, прологом и эпилогом в исполнении давнего поклонника группы актёра Мартина Фримена. В первоначальный вариант вошли 14 основных треков. Музыканты признаются, что запись пластинки стала для них идеальным противоядием хаосу последних лет. В очередной раз замечу, что сила и долголетие Madness в том, что они никогда не замыкались только лишь на ска, а опираясь на базовый стиль, всегда сохраняли эклектичный подход. Это вновь подтвердил и «Театр Абсурда» с нотками электрофанка, кабаре и оркестровым драматизмом.

    The Awakening

    (p) 2024
    В

    первые услышав композицию в исполнении следующих героев плейлиста, я был на 100% уверен, что имею дело с новой или утерянной записью маэстро готического нуара Питера Мёрфи. Оказалось, вовсе нет. Но как же похоже! Проект The Awakening придумал почти 30 лет назад человек из Йоханнесбурга, певец и мультиинструменталист Эштон Найт. Сам он музыку своей группы характеризует как «рок тёмного будущего». Все составляющие очевидны: готика, дарквейв, индастриал, фолк и новая волна. Развив бурную деятельность, мистер Найт перевёз проект в США и успел посотрудничать с The Cure, Tricky, The Mission и вышеупомянутым Мёрфи (на которого он похож и внешне, что совсем уж сбивает с толку). Помимо сцены Эштон пишет книги, выступает в театре и читает лекции в американских университетах. Мы же сегодня знакомимся с двенадцатым альбомом, одноименным «The Awakening». Вот, что о нём говорит автор: «Это история одержимости собой, направляемой, подпитываемой и манипулируемой средствами массовой информации, социальными сетями и бесконечным потоком информации и дезинформации, с которыми мы все постоянно сталкиваемся».

    Aksak Maboul

    Une aventure de VV

    (p) 2023
    В

    завершение выпуска наконец-то в рамках «ТСЛ» поговорим об очень интересной и важной в истории европейской авангардной и экспериментальной музыки группе, бельгийцах Aksak Maboul. Она была основана создателем ныне культового независимого лейбла Crammed Discs Марком Холландером в далёком 1977 году. Творческий метод Aksak Maboul в полной мере отражает и политику лейбла, построенную на деконструкции и взаимодействии различных жанров от авант-рока, джаза, минимализма, ноу-вейв, электроники до псевдоафриканской и ближневосточной музыки, поиске новых звуковых форм. Одна серия Made To Measure в этом смысле чего стоит.

    Aksak Maboul в какой-то момент были ключевыми героями знаменитого движения Rock In Opposition. Сегодня проект объединяет Марка Холландера и певицу Веронику Винсент. Несмотря на влиятельный статус, альбомов у Aksak Maboul не так много. Всего-то пятый лонгплей увидел свет в прошлом году. Он называется «Une Adventure de VV» и классифицируется создателями как «экспериментальная аудиопьеса». Кстати, диск как раз выпущен в серии Made To Measure, став 48-м её томом. В записи приняли участие такие известные фигуры, как Блейн Л. Рейнингер и Летиция Садье.

    Плейлист №760

    760-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 29.10.2024 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.

    1. The Dharma Chain - YSHK
    2. The Dharma Chain - Clockwork
    3. Crack Cloud - Crack Of Life
    4. Crack Cloud - The Medium
    5. Madness - Hour of Need
    6. Madness - The Law According to Dr. Kippah
    7. The Awakening - See You Fall
    8. The Awakening - Cabaret
    9. Aksak Maboul - La tempête
    10. Aksak Maboul - Talking with the Birds

    Максим Горданов, 29.10.2024 г.

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