вой первый альбом австралийские музыканты из группы The Dharma Chain решили озаглавить «Нигде». Хотя в процессе его создания был и зеркально противоположный вариант «Everywhere («Везде»). «Это отражение двойственности полярных значений, таких как жизнь/смерть, счастье/грусть, любовь/ненависть», — признаются авторы. Само же создание превратилось в межконтинентальное путешествие. Изначально участники секстета придумали записать весь материал в заброшенной церкви у себя на родине. «Мы привезли с собой всё наше собственное оборудование и превратили большое красивое пространство в импровизированную студию на целую неделю, и за это время сочинили несколько новых треков», — продолжают они свой рассказ. Однако окончательный вариант пластинка приобрела в Берлине, куда группа довольно неожиданно решила релоцироваться прямо во время работы над диском. Напитавшись легендарной атмосферой немецкой столицы, австралийцы придавали завершающие штрихи своему первому творению в одной из подвальных студий восточного Берлина. Главными источниками вдохновения и точками опоры для The Dharma Chain стали три небезразличных и нам с вами кита: психоделический рок, шугейз и пост-панк.

ереносимся в Канаду, где нас уже поджидают многочисленные участники творческого объединения из Ванкувера под названием Crack Cloud. Это не совсем музыкальная группа в классическом понимании. Доподлинно неизвестно, сколько человек образуют данный мультимедийный арт-проект, в составе которого музыканты, дизайнеры, художники, клипмейкеры и так далее: по разным данным, от семи до пятнадцати человек. История немного напоминает исландцев GusGus, не находите? Большинство участников Crack Cloud нашли друг друга через различные программы по лечению наркозависимости и поддержке психического здоровья, являясь как пациентами, так и работниками социальных служб. Коммьюнити сплотилось вокруг вокалиста и барабанщика по имени Зак Чой. Несмотря на серьёзное увлечение визуальными ветвями искусства, на первом месте у Crack Cloud всё же остаётся музыка. Четыре года назад канадцы своим первым релизом всех изрядно заинтриговали, лихо добавив к основополагающему панку с саксофоном новую волну, авант-поп, хип-хоп и электронику. Собственно, к третьему релизу их методы не изменились, а только отточились и отполировались до блеска. Особенно эффектно смотрятся композиции, где компанию у микрофона Заку составляет вторая вокалистка Эмма Экс. Ну и намёки на The Clash местами только совсем невнимательный товарищ не заметит.

первые услышав композицию в исполнении следующих героев плейлиста, я был на 100% уверен, что имею дело с новой или утерянной записью маэстро готического нуара Питера Мёрфи. Оказалось, вовсе нет. Но как же похоже! Проект The Awakening придумал почти 30 лет назад человек из Йоханнесбурга, певец и мультиинструменталист Эштон Найт. Сам он музыку своей группы характеризует как «рок тёмного будущего». Все составляющие очевидны: готика, дарквейв, индастриал, фолк и новая волна. Развив бурную деятельность, мистер Найт перевёз проект в США и успел посотрудничать с The Cure, Tricky, The Mission и вышеупомянутым Мёрфи (на которого он похож и внешне, что совсем уж сбивает с толку). Помимо сцены Эштон пишет книги, выступает в театре и читает лекции в американских университетах. Мы же сегодня знакомимся с двенадцатым альбомом, одноименным «The Awakening». Вот, что о нём говорит автор: «Это история одержимости собой, направляемой, подпитываемой и манипулируемой средствами массовой информации, социальными сетями и бесконечным потоком информации и дезинформации, с которыми мы все постоянно сталкиваемся».