    Phantogram

    Memory Of A Day

    (p) 2024
    С

    ара Бартел и Джош Картер от пластинки к пластинке становятся только интереснее, сплетая «ревущие струны» мерцающих гитар и синтезаторную метель в колкие (иногда игриво, а иногда больно прилетающие) снежки. «Memory Of A Day» сделан с куда большим влиянием шугейза и дрим-попа, чем ранние опыты Phantogram. В то же время почти трип-хопом радует трек «Running Through Colours», а презентационный сингл «Come Alive», на мой взгляд, попахивает попсятинкой. Наше главное внимание другим отличным номерам.

    Brigitte Calls Me Baby

    Future Is Our Way Out

    (p) 2024
    У

    слышав группу из Чикаго Brigitte Calls Me Baby, можно запросто подумать, что имеешь дело с неведомой записью The Smiths или секретными сольными опытами Стивена Патрика. Однако нет. Среди сонма молодых коллективов, пьющих соки из наследия 1980-х гг. и примеряющих на себя ретро-романтику, считать мимикрию под ту или иную культовую формацию не составляет особого труда. Но в данном случае копия практически не отличается от оригинала – ни визуальным образом вокалиста Уэса Ливинса, ни музыкой, ни вокальной манерой. По слухам, название Brigitte Calls Me Baby появилось в результате переписки юного Уэса с секс-символом французского кино Бриджит Бардо. Дебютный релиз «Future Is Our Way Out» напитан не только реверансами The Smiths, The Cure и в целом новой волне и джэнгл-попу. Кинематографическая атмосфера 1960-х гг. и творчество Роя Орбисона в не меньшей степени работают над декларируемым музыкантами «стремлением обрести собственное долголетие благодаря звучанию, неподвластному времени».

    Synthesizing the Silk Roads: Uzbek Disco, Tajik Folktronica, Uyghur Rock & Tatar Jazz from 1980s Soviet Central Asia

    (p) 2024
    А

    теперь окунёмся не в золотые времена французского кино, не в атмосферу американских 1960-х и европейских 1980-х гг., а в самое что ни на есть советское детство. В прошлом году на нью-йоркском лейбле Ostinato Records вышла замечательная подборка из записей, сделанных в столице Узбекской ССР Ташкенте в период примерно с конца 1970-х до начала 1990-х гг. Здесь нужно отдать должное основателю Ostinato Records, журналисту и ярому пропагандисту культуры стран «третьего мира» Вику Сохони. Он успел выпустить давно забытую музыку из Сенегала, Гаити, Кабо-Верде, Сомали и Судана, клеймя западную политику в их отношении и вооружившись лозунгом: «Мы должны относиться к виниловым пластинкам как к физическим культурным музыкальным артефактам так же, как мы относимся к артефактам, хранящимся в британских и немецких музеях». Теперь вот дошла очередь и до советской Средней Азии.

    Сам материал для двойного релиза собирал ташкентский коллекционер Анвар Каландаров. Все меломаны советской эпохи прекрасно помнят, что тогдашний монополист фирма «Мелодия» печатала пластинки на шести заводах. Главными и самыми крупными была московская «Апрелевка» и как раз ташкентский завод имени Ташмухамедова. Именно редкие релизы, выпущенные там, и собирал Анвар, что и стало основой сборника. «Когда наступили новые времена, оказалось, что той музыки как бы не было. Но ведь это не так, — комментирует он. — Я хочу, чтобы о ней знали те, для кого Центральная Азия пока еще терра инкогнита, чтобы её услышали диджеи и любители музыки во всём мире».

    Anja Huwe

    Codes

    (p) 2024
    В

    80-е годы прошлого века существовала одна очень хорошая группа из Гамбурга Xmal Deutchland. Однажды выступив на разогреве у Cocteau Twins, на тот момент чисто женский коллектив был подписан лейблом 4AD, что сразу дало определённый импульс и статус. Кстати, продюсером одной из их пластинок выступил Хью Корнелл из The Stranglers. Перетасовав состав и выпустив в общей сложности четыре альбома, Xmal Deutchland распались. Напоминание пришло в прошлом году, когда основная вокалистка бэнда Аня Хуве вдруг порадовала сольным (и каким!) релизом.

    После выхода пока последнего (очень сильно недооценённого) альбома Xmal Deutchland в 1989 году Аня Хуве решила завязать с музыкой ради других сфер искусства. Держалась она целых 35 лет, пока давняя её подруга, Мона Мур (тоже весьма известная в культурных кругах фигура) не предложила поработать в студии. Процесс в итоге растянулся на полтора года и, что очень важно, в него удалось втянуть давнюю коллегу Ани по Xmal Deutchland, гитаристку Мануэлу Рикерс. Так был создан лонгплей «Codes». Самое ценное, что удалось сделать подругам — одновременно сохранить и перенастроить узнаваемый нерв на современные рельсы. То есть ты точно понимаешь, что это на самом деле Xmal Deutchland, но круто, умело и корректно модернизированные.

    Penny Arcade

    Backwater Collage

    (p) 2024
    В

    заключение пара слов о ещё одной хорошей пластиночке. Придумал её поэт-песенник Джеймс Хоар, в своё время трудившийся в разных группах, включая более-менее известных Veronica Falls. Теперь у него собственный сольный проект Penny Arcade. Как выяснилось, он умеет здорово создавать сельские меланхоличные, туманные, слегка сонные психоделические фолк-зарисовки, что и подтвердила пластинка «Коллаж из бухты». Уверен, каждому из нас время от времени хочется бросить якорь в таком месте, вдали от суеты и лишних глаз, дабы предаться мечтательным идиллическим размышлениям.

    Плейлист №776

    776-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 25.11.2025 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ. Обсудить выпуск можно в наших соцсетях или гостевой книге.

    1. Phantogram - Jealousy
    2. Phantogram - I Wanna Know
    3. Brigitte Calls Me Baby - The Future is Our Way Out
    4. Brigitte Calls Me Baby - I Wanna Die In The Suburbs
    5. Анжелина Петросова - Танцующий остров
    6. Болалар - Лола
    7. Минареты Несефа - Инструментал
    8. Anja Huwe - Rabenschwarz
    9. Anja Huwe - Pariah
    10. Anja Huwe - O Wald
    11. Penny Arcade - Don`t Cry No Tears

    Максим Горданов, 25.11.2025 г.

