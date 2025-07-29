Rialto Neon & Ghosts Signs» (p) 2025

« Н икто не уйдёт из этого клуба живым», предупреждают Rialto моментально залипающим на рипит гитарно-синтезаторным оупенером нового диска, катапультируя нас прямо в 1980-е гг. «Позвони мне, позвони», Леонард Коэн с легендарными бэк-вокалистками… Столько ассоциаций и параллелей! Живыми редко удавалось, это правда. Кто же забудет бессмертный хит «Monday Morning 5:19». Я вот, наверное, никогда.



История группы (как думалось, целых 24 года) была недолгой. После сверкнувшего дебютного лонгплея в 1998-м у музыкантов возникли проблемы с выпускающим лейблом, что несколько смазало коммерческий успех и понизило шкалу узнаваемости. В итоге, записав второй отличный диск «Night On Earth» в 2001 году, Rialto тихо сошли со сцены, но успели обрести армию поклонников даже не у себя на туманной родине, а в Юго-Восточной Азии. Мы их тоже помним. После распада бэнда фронтмен Луис Элиот выпустил один сольник и один альбом с новой группой, а потом сотрудничал с Грейс Джонс. Комментируя воссоединение Rialto, Элиот признаётся, что триггером стала мысль, пронзившая его после экстренной операции, которую он едва перенёс. «Я просто погнался на полной скорости за своей юностью, подумав: меня может не стать на следующей неделе, нырну-ка я в это снова». На «Neon & Ghost Signs» Rialto уже играют никакой не брит-поп, а мастерят ностальгический вполне себе просто поп. Зато красивый. Rialto - No One Leaves This Discotheque Alive

Rialto - Put You On Hold

Anika Abyss (p) 2025

П ервая работа бунтарки-журналистки Анники Хендерсон (aka Anika) вышла в 2010 году. Записана она была при деятельном участии группы Джеффа Бэрроу BEAK и вышла, соответственно, на лейбле экс-лидера Portishead Invada Records. Сегодняшняя Аника пропагандирует левые идеалы и документирует крах современного социума. Пытаясь увернуться от падающих со всех сторон обломков, она призывает общественность активно противостоять этому. По замыслу, звук на «Abyss» должен был быть максимально сырым, непосредственным и естественным — так ближе к правде. И на этот раз вообще никаких синтезаторов. Для достижения цели материал записали всего за несколько дней с минимальным количеством правок и наложений. «Мне не нужны ваши мнения, мне не нужны ваши советы, мне не нужен надзор, я не хочу быть хорошей!». Примерно так всё. Anika - Abyss

Anika - Oxygen

High Salute TOUT BAIGNE (EP) 2025

Д ебютный мини-альбом адептов цифрового даба High Salute получил название «TOUT BAIGNE». Это французская поговорка, которая буквально переводится «всё купается». Это означает что-то вроде «всё идёт хорошо, всё к лучшему, никаких проблем нет». Вот бы всем так. Музыка High Salute — мясистый даб с перегруженным басом и мощным грувом. Аннотация к релизу следующая: «Каждый трек — это уникальная интерпретация любимого жанра: от даба до бум-бапа и гибридных стилей. Нет никакой фиксированной формулы, есть лишь желание играть по правилам, исследовать и творить без ограничений. Мы делаем честный, свободный продукт, полный отсылок к музыке, которая нас сформировала». High Salute - Vadis (Horns)

High Salute - Two Pines

Б ас-гитарист британской группы Ride Steve Queralt выпустил свой первый сольный альбом не неожиданно и вдруг. Лонгплей придумывался и оттачивался довольно долго, почти восемь лет в свободное от основной работы время. Пластинка сделана на стыке шугейза, пост-рока и атмосферной электроники. Не последнюю роль в её создании сыграли две девушки. Экс-участница Electrelane Верити Сасман и, ставшая фактическим соавтором Эмма Андерсон (та самая, из Lush). Большинство композиций на «Swallow» – пасторально-инструментальные, но вкрапления вокалисток добавляют ему разнообразия и изящества. «Результат получился гораздо лучше, чем я надеялся, во многом благодаря вкладу Эммы и Верити, которые сшили все треки воедино и превратили их в полноценный альбом», — резюмирует автор. Steve Queralt - A Porsche Shaped Hole

Steve Queralt feat. Emma Anderson - Lonely Town

Steve Queralt - 1988

