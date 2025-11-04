Тёмная сторона Луны © 1996—2025 · О проекте · Реклама · Напишите нам
алифорнийское трио Automatic, в составе которого три девушки – Иззи, Лола и Холи – порадовало уже третьей пластинкой за пять лет. Альбом характеризуется как «нестандартная поп-музыка, прорывающая мозговую гниль». «Мне кажется, эта наша работа демонстрирует все возможные способы реагирования на текущее состояние мира», — утверждает Лола. Automatic собирают свой паззл из нескольких элементов: танцевального синтезаторного пост-панка, новой волны и краутрока. Из неожиданных сюрпризов — использование флейты в одном из номеров и исполнение заключительной пьесы, призывающей к сопротивлению, на арабском языке. «Больше всего я думаю о том, как можно испытывать радость, когда мир, кажется, рушится, а ты чувствуешь себя таким бессильным?» — подтверждает тревожное настроение альбома другая участница Иззи.
ледующий герой плейлиста молчал более десяти лет. Но по случаю юбилея решил высказаться вновь и подвести некоторые жизненные итоги. Он не первый: вспомним хотя бы Питера Перрета, о прекрасном альбоме которого я недавно рассказывал. Сегодня встретимся с более известной фигурой, звездой канала MTV и кумиром молодёжи 1980-х гг. Билли Айдолом.
В начале карьеры британец Билли был вполне себе настоящим панком в составе группы Generation X. Однако, перебравшись в Америку, смазливый юноша в компании держащего нос по ветру продюсера стал известен широкой аудитории в куда более облегчённой версии трёхаккордного правдорубства. Полагаю, такие поп-панк-хиты как «White Wedding» и «Rebel Yell» вам прекрасно известны. Новый, девятый альбом готовящегося отметить 70-летие ветерана получил название «Dream Into It».
Обладатель четырёх внуков (чьё настоящее имя – Уильям Майкл Алберт Броуд) решил сделать пластинку максимально автобиографической. Он откровенно делится историей взлётов и падений, вспоминает чуть не ставшую фатальной аварию, побег из рехаба в процессе лечения от наркозависимости и ностальгирует по юности, говоря следующее: «В середине 1970-х я жил в сквоте, почти каждую неделю дрался с „плюшевыми мальчиками“ в Брикстоне, любил крушить гостиничные номера и, в общем, был панком-бунтарем». Новый альбом не все восприняли однозначно, считая его довольно попсовым. Возможно, это так, но несколько треков точно заслуживают внимания, особенно дуэт с прекрасной Элисон Моссхарт из The Kills.
Певец отравился в масштабное турне, стараясь держать себя в форме. Даже бросил возлияния, рассуждая так: «Раньше я выпивал по бокалу вина в ресторане. Теперь я просто берегу свою печень — к сожалению! Я бы с удовольствием снова выпивал! С другой стороны, от алкоголя в моем возрасте только толстеешь. Ты просто опухаешь. К тому же похмелье — это ужасно. Просто надеюсь, что смогу дойти до финиша».
депты ямайской культуры, как видите, добрались и до культовой панк-группы Ramones. Уверен, вы помните растафарианские переработки таких нетленок как «Тёмная сторона Луны» Pink Floyd и приключений Зигги Стардаста от Дэвида Боуи. Теперь дело дошло до наследия Джоуи, Ди-Ди, Джонни и Томми. Постарался, упоминавшийся здесь недавно гамбургский лейбл Echo Beach. Именно многочисленная тусовка музыкантов, так или иначе причастных к импринту, и придумала проект Dubmones, в рамках которого переосмыслено 11 нетленок Ramones. Получилось просто чудесно. Так ведь и сами «братья Рамоуны» всегда верили в чудеса.
завершение выпуска нам придётся переместиться в страну, открытую, согласно сериалу «Викинги», персонажем по имени Флоки. Это, как вы догадались, очень своеобразная Исландия, со столь же нетипичной музыкальной сценой. На ней, среди прочих, с 2009 года обитает фолк-рок-группа Of Monsters and Men, основанная вокалистами-гитаристами Нанной Бриндис Хилмарсдоттир и Рагнаром Торхаллссоном. Коллективу довольно быстро удалось поменять статус локальных знаменитостей на вполне себе мировую известность. За годы существования бэнд успел засветиться в лайн-апах таких фестивалей как Lollapalooza и Glastonbury, выпустив четыре студийных лонгплея. Свежайший появился буквально на днях, 17 октября. Называется пластинка «All is Love and Pain in the Mouse Parade». Квинтет, в общем и целом, остается верен единожды избранной музыкальной формуле, в основе которой лежат трогательный, интимный инди-фолк и камерный поп. Фирменным коньком также остаются попеременные подходы Нанны и Рагнара к микрофону. По атмосфере они мне сильно напоминают The Decemberists.
775-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 04.11.2025 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.
Максим Горданов, 04.11.2025 г.
Внимание! Все звуковые материалы, представленные на сайте, предназначены исключительно для ознакомительного прослушивания. Все права на музыкальные произведения принадлежат их владельцам. Все замечания и просьбы со стороны авторов удовлетворяются по мере их появления. Помните, что ни один MP3-файл не сможет заменить оригинальность и качество лицензионных носителей.