    Is It Now?

    (p) 2025
    К

    алифорнийское трио Automatic, в составе которого три девушки – Иззи, Лола и Холи – порадовало уже третьей пластинкой за пять лет. Альбом характеризуется как «нестандартная поп-музыка, прорывающая мозговую гниль». «Мне кажется, эта наша работа демонстрирует все возможные способы реагирования на текущее состояние мира», — утверждает Лола. Automatic собирают свой паззл из нескольких элементов: танцевального синтезаторного пост-панка, новой волны и краутрока. Из неожиданных сюрпризов — использование флейты в одном из номеров и исполнение заключительной пьесы, призывающей к сопротивлению, на арабском языке. «Больше всего я думаю о том, как можно испытывать радость, когда мир, кажется, рушится, а ты чувствуешь себя таким бессильным?» — подтверждает тревожное настроение альбома другая участница Иззи.

    Billy Idol

    Dream Into It

    (p) 2025
    С

    ледующий герой плейлиста молчал более десяти лет. Но по случаю юбилея решил высказаться вновь и подвести некоторые жизненные итоги. Он не первый: вспомним хотя бы Питера Перрета, о прекрасном альбоме которого я недавно рассказывал. Сегодня встретимся с более известной фигурой, звездой канала MTV и кумиром молодёжи 1980-х гг. Билли Айдолом.

    В начале карьеры британец Билли был вполне себе настоящим панком в составе группы Generation X. Однако, перебравшись в Америку, смазливый юноша в компании держащего нос по ветру продюсера стал известен широкой аудитории в куда более облегчённой версии трёхаккордного правдорубства. Полагаю, такие поп-панк-хиты как «White Wedding» и «Rebel Yell» вам прекрасно известны. Новый, девятый альбом готовящегося отметить 70-летие ветерана получил название «Dream Into It».

    Обладатель четырёх внуков (чьё настоящее имя – Уильям Майкл Алберт Броуд) решил сделать пластинку максимально автобиографической. Он откровенно делится историей взлётов и падений, вспоминает чуть не ставшую фатальной аварию, побег из рехаба в процессе лечения от наркозависимости и ностальгирует по юности, говоря следующее: «В середине 1970-х я жил в сквоте, почти каждую неделю дрался с „плюшевыми мальчиками“ в Брикстоне, любил крушить гостиничные номера и, в общем, был панком-бунтарем». Новый альбом не все восприняли однозначно, считая его довольно попсовым. Возможно, это так, но несколько треков точно заслуживают внимания, особенно дуэт с прекрасной Элисон Моссхарт из The Kills.

    Певец отравился в масштабное турне, стараясь держать себя в форме. Даже бросил возлияния, рассуждая так: «Раньше я выпивал по бокалу вина в ресторане. Теперь я просто берегу свою печень — к сожалению! Я бы с удовольствием снова выпивал! С другой стороны, от алкоголя в моем возрасте только толстеешь. Ты просто опухаешь. К тому же похмелье — это ужасно. Просто надеюсь, что смогу дойти до финиша».

    Dubmones

    (p) 2025
    А

    депты ямайской культуры, как видите, добрались и до культовой панк-группы Ramones. Уверен, вы помните растафарианские переработки таких нетленок как «Тёмная сторона Луны» Pink Floyd и приключений Зигги Стардаста от Дэвида Боуи. Теперь дело дошло до наследия Джоуи, Ди-Ди, Джонни и Томми. Постарался, упоминавшийся здесь недавно гамбургский лейбл Echo Beach. Именно многочисленная тусовка музыкантов, так или иначе причастных к импринту, и придумала проект Dubmones, в рамках которого переосмыслено 11 нетленок Ramones. Получилось просто чудесно. Так ведь и сами «братья Рамоуны» всегда верили в чудеса.

    Of Monsters and Men

    All is Love and Pain in the Mouse Parade

    (p) 2025
    В

    завершение выпуска нам придётся переместиться в страну, открытую, согласно сериалу «Викинги», персонажем по имени Флоки. Это, как вы догадались, очень своеобразная Исландия, со столь же нетипичной музыкальной сценой. На ней, среди прочих, с 2009 года обитает фолк-рок-группа Of Monsters and Men, основанная вокалистами-гитаристами Нанной Бриндис Хилмарсдоттир и Рагнаром Торхаллссоном. Коллективу довольно быстро удалось поменять статус локальных знаменитостей на вполне себе мировую известность. За годы существования бэнд успел засветиться в лайн-апах таких фестивалей как Lollapalooza и Glastonbury, выпустив четыре студийных лонгплея. Свежайший появился буквально на днях, 17 октября. Называется пластинка «All is Love and Pain in the Mouse Parade». Квинтет, в общем и целом, остается верен единожды избранной музыкальной формуле, в основе которой лежат трогательный, интимный инди-фолк и камерный поп. Фирменным коньком также остаются попеременные подходы Нанны и Рагнара к микрофону. По атмосфере они мне сильно напоминают The Decemberists.

    Плейлист №775

    775-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 04.11.2025 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ.

    1. Automatic - Black Box
    2. Automatic - mq9
    3. Billy Idol - Dream Into It
    4. Billy Idol feat. Alison Mosshart - John Wayne
    5. dubmones, Susan Cadogan, Welton Irie - Blitzkrieg Bop (Jamrock Bop)
    6. dubmones, Earl 16, Oku Onuora - I Believe In Miracles
    7. Of Monsters and Men - Television Love
    8. Of Monsters and Men - Styrofoam Cathedral
    9. Of Monsters and Men - Fruit Bat

    Максим Горданов, 04.11.2025 г.

