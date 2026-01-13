  • Обзоры
    Radio mode
    Первый в новом году выпуск по старой доброй лунной традиции будет посвящён релизам особенно любимых или часто появляющихся в плейлистах артистов. Таких пластинок, как правило, накапливается достаточно за календарный год – есть, из чего выбрать. Выделим самые яркие, на экспертный взгляд вашего покорного слуги. Естественно, я мог что-то пропустить, так что жду ваших комментариев в гостевой сайта или нашем телеграм-канале.

    The Charlatans

    We Are Love

    (p) 2025
    У

    манчестерских «Шарлатанов» никогда не было такого долгого перерыва между выпуском пластинок как в этот раз. «We Are Love» вышел спустя восемь лет после предыдущего лонгплея «Different Days» и, в целом, пролонгировал его умиротворённо-ностальгическое настроение. Тим Бёрджесс и компания размышляют о времени, возрасте и неизбежных потерях. Нежно переливается орган, звенят гитары, вторгается в общую текстуру саксофон, общими усилиями создавая тёплую аналоговую атмосферу 1970-х гг. Возможно, этому поспособствовала буколическая аура местонахождения легендарной студии «Рокфилд», где The Charlatans тридцать лет назад записали свой знаменитый диск «Telling Stories». Вот что говорит Тим Бёрджесс: «Вся идея хаунтологии и психогеографии представлена возвращением в „Рокфилд“, где произошло так много исторических событий для нас. Это был способ отдать дань уважения каждому участнику группы. Таким образом, мы чтим себя, наше прошлое, чувствуем эту энергию и возрождаем ее, создавая что-то совершенно новое».

    Austra

    Chin Up Buttercup

    (p) 2025
    Н

    овая пластинка когда-то трио, а ныне сольного канадского проекта Austra, названного в честь прибалтийской богини. Во главе его всегда стояла обладательница оперного вокала, певица и композитор Кэти Стельманис, в какой-то момент решившая, что ей особо не нужны коллеги-музыканты: всё сама. Austra уже в четвертый раз появляется на «ТСЛ». Я всегда любил заводить их треки на авторских вечеринках, уверен, что сделал бы это и сейчас. Тем более, Кэти пустилась уже в откровенный пляс, эволюционировав для многих весьма спорно.

    Начав с интригующего гибрида чуть холодного электропопа с неочевидными для стиля экзотическими инструментами и мистическими обертонами, к пятому альбому Austra решила всяческую полутаинственную шелуху отбросить и дать уже дэнса для широких народных масс, вдохновляясь знаменитым бестселлером Мадонны «Ray Of Light». С одной стороны, немного жаль: та шелуха ей очень шла и воспринималась, как таинственные одеяния. С другой, нужно учитывать, что «Chin Up Buttercup» создавался на фоне болезненного разрыва с любимым человеком, а детонация от разбитого сердца может видоизменить что угодно и кого угодно.

    Ken Boothe & Jah Wobble

    Old Fashioned Ways

    (p) 2025
    В

    ездесущий и часто появляющийся на «ТСЛ» маэстро баса Джа Уоббл, естественно, и в прошлом году не сидел сложа руки, записав три разноплановых альбома. Один из них – с легендой ямайской корневой системы, обладателем узнаваемого тёплого вибрато Кеном Бутом.

    Год назад я рассказывал о пластинке, придуманной Уобблом совместно с ветераном roots-reggae, певцом Хорасом Энди. В тот раз почтенные джентльмены решили совместно перепридумать кое-что из нетленок. Собственно, то же самое произошло и на диске «Old Fashioned Ways», только место Горация занял Бут. «Больше всего меня поражает скромность Кена, несмотря на его колоссальное влияние», — говорит Уоббл. — Человек, который помог сформировать рокстеди и попал в мировые чарты, по-прежнему приходит в студию с той же страстью, что и новичок, которому есть что доказать». Вместе друзья переосмыслили заботливо отобранную классику регги и соула, взяв за основу железобетонные хиты из репертуара самого Бута. «Песни, которые я пел давным-давно, — подытоживает ямайский гуру, — как марочное вино; со временем они становятся только лучше, и многим нравятся. Я рад снова исполнять их».

    Peter Murphy

    Silver Shade

    (p) 2025
    С

    вой десятый сольный лонгплей экс-фронтмен культовых Bauhaus и, пожалуй, главный денди готического пост-панка создавал в компании небезызвестного продюсера Мартина Гловера, более известного как Youth. Один из основателей Killing Joke не раз появлялся на «ТСЛ», в том числе и как дабмейкер. К работе над пластинкой «Silver Shade» Питер и Мартин привлекли Трента Резнора, участников группы Tool и, вроде бы, не совсем вписывающегося в эту компанию Боя Джорджа, исполнившего с Мёрфи заключительный эпический трек альбома. В общем, по именам тусовочка собралась что надо. Театрализованный концепт пластинки, напитанной элементами фанка и пост-панка, по словам автора, посвящен подчинению, контролю и их отрицанию.

    Brian Eno & Beatie Wolfe

    Luminal

    (p) 2025
    К

    ак и заведено в подобных сегодняшнему отчётных выпусках, в плейлисте что ни имя — все буквы большие. В заключение выступит не кто-нибудь, а Брайан Ино. В прошлом году маэстро в компании художника-концептуалиста и композитора Бити Вулф выдал концептуальную трилогию. Сначала вышла эмбиентная глава под названием «Lateral», охарактеризованная авторами как «музыка пространства», затем – «Luminal», классифицируемая ими же как «музыка сновидений», и в завершение мы получили альбом «Liminal» или «музыка тёмной материи». Мне больше всего понравился сделанный в песенном формате препарированного фолка «Luminal».

    Плейлист №778

    778-й выпуск программы «Темная сторона Луны» вышел в эфир 13.01.2026 г. в 22:00 на радио «Кузбасс FM» (91.0 FM). Вы можете послушать его целиком или подписаться на новые выпуски подкаста ТСЛ. Обсудить выпуск можно в наших соцсетях или гостевой книге.

    1. The Charlatans - We Are Love
    2. The Charlatans - You Can`t Push The River
    3. Austra - Math Equation
    4. Austra - Blindsided
    5. Ken Boothe & Jah Wobble - You Left The Water Running
    6. Ken Boothe & Jah Wobble - Artibella
    7. Peter Murphy - Sherpa
    8. Peter Murphy - The Meaning of My Life
    9. Brian Eno & Beatie Wolfe - Play On
    10. Brian Eno & Beatie Wolfe - Suddenly

    Максим Горданов, 13.01.2026 г.

