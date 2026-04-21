П родюсером седьмого студийного альбома Silversun Pickups уже в третий раз подряд, отложив на время насущные дела с Garbage, стал знаменитый Бутч Виг. На этот раз при его деятельном участии квартет из Лос-Анджелеса качнуло в плоскость тревожных размышлений. О настроении с порога заявляет оупенер диска с как бы объясняющим трансформацию названием «New Wave». Да и сама вывеска «Tenterhooks» происходит от выражения, характеризующего состояние беспокойства и напряжения. Правильная рефлексия: радоваться в последнее время особо нечему. Привычно крутым остаётся вокальное взаимодействие Брайана Оберта и Никки Моннингер, которая, напомню, ещё и отвечает в Silversun Pickups за бас. Silversun Pickups - Au Revoir Reservoir

Katie Alice Greer Perfect Woman Sound Machine, Vol. 1 (p) 2026

И з Города Ангелов перемещаемся в Вашингтон, где нас поджидает экс-вокалистка группы Priests, выпустившая свой второй сольник. Интересно, будет ли у него продолжение в виде условного «Vol. 2». Честно говоря, хотелось бы, ведь очень уж интригующей получилась первая глава. Она довольно лаконична, включает всего восемь треков, сделанных на стыке экспериментальной поп-музыки, пост-панка и трип-хопа. В каждой композиции певица словно перевоплощается, мимикрируя под определённого персонажа, одним из которых, по признанию самой Кэти стала Ким Гордон. Отдельное спасибо за убедительный кавер на бессмертное произведение Леонарда Коэна. Katie Alice Greer - Nobody Knows How I Reach You (But I Do)

Sgt. Remo De Texas A Bogota (p) 2025

У дачное воплощение кросс-культурной задумки персонажа, известного как Сержант Ремо. Настоящее имя этнического мексиканца, базирующегося в Техасе, – Sergio Ortiz. Его новая работа стала плодом сессий, записанных автором в компании различных коллабораторов во время поездки в Колумбию Собственно, название пластинки это и отражает. Основная идея скрещивания кумбии, дэнсхолла, раба-даба и афробита с основополагающим roots-reggae сработала прекрасно. Это стало возможным благодаря привлечению множество эмиссаров локальных латиноамериканских сцен. На пластинке фигурируют звезда аргентинского регги Фидель Надаль, колумбийские и мексиканские музыканты. Одним словом, горячо! Sgt. Remo - Cumbia Sabrosita

Х ронологически последняя пластинка детройтского трио получилась очень ровной, без ярких всплесков и проседаний. «Руины» появились год назад, и диск стал шестым полноформатным релизом в дискографии бэнда. Заголовок прекрасно иллюстрирует суть: Ritual Howls комбинируют готику, дарквейв, пост-панк и тяжёлый блюз с индустриальной окалиной. Данный коктейль приправлен властным баритоном вокалиста Пола Банселла. Всё по канонам. Молодцы. Ritual Howls - Magnificut

Niechęć Reckless Things (p) 2025

В завершение выпуска послушаем отменный современный польский джаз. Как известно, школа там весьма самобытная, со своей историей. В 2011 году в Варшаве был образован квинтет Niechęć, что можно перевести как «Неприязнь». Музыканты специализируются на сплетении джаза, пост-рока и электроники, в духе Red Snapper, Portico Quartet. Badbadnogood и т.д. Альбом «Безумные вещи» исследует современный мир, очевидно впавший в именно такое состояние, и пытается найти хоть какой-то выход для несчастного человека, против воли втянутого в жестокие игры. Niechęć - Bezdech

